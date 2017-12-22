Mặc kệ Kiko Chan, Hồ Ngọc Hà công khai nép vào lòng Kim Lý đầy tình tứ

Sau vụ ồn ào với Kiko Chan, Kim Lý - Hồ Ngọc Hà công khai tình tứ bên nhau trong một sự kiện lớn vừa diễn ra tại TP.HCM.
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Hôm qua 21/12, Hồ Ngọc Hà - Kim Lý cùng đi dự tiệc sinh nhật 5 năm của một trang tin điện tử tại TP.HCM. Sau vụ ồn ào giữa Kim Lý và Kiko Chan, đây là lần đầu tiên cặp đôi Cả một trời thương nhớ cùng nhau xuất hiện trong một sự kiện.
Cách đây không lâu, thông tin diễn viên Kim Lý có mối tình bí mật suốt 2 năm với Á hậu Kiko Chan khiến dư luận xôn xao. Theo đó, chân dài chia sẻ vì yêu nam diễn viên nên cô phải chấp nhận làm người tình "trong bóng tối" để bảo vệ sự nghiệp cho anh cũng như chịu nhiều thiệt thòi khác.
Trước những ồn ào trên, bạn trai Hà Hồ đã lên tiếng phủ nhận mối quan hệ yêu đương với Kiko Chan và cho rằng những điều người đẹp này chia sẻ là bịa đặt để PR cho bản thân.
Về phía "nữ hoàng giải trí", cô tỏ ra rất bình thản và không hề có