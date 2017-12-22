Mặc kệ Kiko Chan, Hồ Ngọc Hà công khai nép vào lòng Kim Lý đầy tình tứ

Hậu trường 22/12/2017 15:55

Sau vụ ồn ào với Kiko Chan, Kim Lý - Hồ Ngọc Hà công khai tình tứ bên nhau trong một sự kiện lớn vừa diễn ra tại TP.HCM.

Hôm qua 21/12, Hồ Ngọc Hà - Kim Lý cùng đi dự tiệc sinh nhật 5 năm của một trang tin điện tử tại TP.HCM. Sau vụ ồn ào giữa Kim Lý và Kiko Chan, đây là lần đầu tiên cặp đôi Cả một trời thương nhớ cùng nhau xuất hiện trong một sự kiện.

Mặc kệ Kiko Chan, Hồ Ngọc Hà công khai nép vào lòng Kim Lý đầy tình tứ - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà diện chiếc váy hoa 2 dây gợi cảm bên cạnh Kim Lý bảnh bao, lịch lãm trong bộ vest đơn giản - Ảnh: Ngoisao.net
Mặc kệ Kiko Chan, Hồ Ngọc Hà công khai nép vào lòng Kim Lý đầy tình tứ - Ảnh 2
Bà mẹ một con trông vô cùng quyến rũ với trang phục ôm sát người cùng với mái tóc uốn xoăn bồng bềnh hợp thời trang - Ảnh: Internet
Mặc kệ Kiko Chan, Hồ Ngọc Hà công khai nép vào lòng Kim Lý đầy tình tứ - Ảnh 3
Mối quan hệ tình cảm giữa Kim Lý và Hồ Ngọc Hà được cho là nảy sinh sau khi cùng tham gia MV Cả một trời thương nhớ. Kể từ đó, cặp đôi luôn song hành trong nhiều sự kiện, dành cho nhau những lời ngọt ngào trên báo chí - Ảnh: Internet
Mặc kệ Kiko Chan, Hồ Ngọc Hà công khai nép vào lòng Kim Lý đầy tình tứ - Ảnh 4
Giọng ca Cả một trời thương nhớ công khai nép vào lòng nam diễn viên Hương ga rất tình cảm - Ảnh: Internet
Mặc kệ Kiko Chan, Hồ Ngọc Hà công khai nép vào lòng Kim Lý đầy tình tứ - Ảnh 5
Mối quan hệ tình cảm giữa Kim Lý và Hồ Ngọc Hà được người hâm mộ ngưỡng mộ và chúc phúc - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, thông tin diễn viên Kim Lý có mối tình bí mật suốt 2 năm với Á hậu Kiko Chan khiến dư luận xôn xao. Theo đó, chân dài chia sẻ vì yêu nam diễn viên nên cô phải chấp nhận làm người tình "trong bóng tối" để bảo vệ sự nghiệp cho anh cũng như chịu nhiều thiệt thòi khác.

Trước những ồn ào trên, bạn trai Hà Hồ đã lên tiếng phủ nhận mối quan hệ yêu đương với Kiko Chan và cho rằng những điều người đẹp này chia sẻ là bịa đặt để PR cho bản thân.

Về phía "nữ hoàng giải trí", cô tỏ ra rất bình thản và không hề có

bất cứ bình luận nào về vấn đề này.

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