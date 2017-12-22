Mặc kệ Kiko Chan, Hồ Ngọc Hà công khai nép vào lòng Kim Lý đầy tình tứ

Hôm qua 21/12, Hồ Ngọc Hà - Kim Lý cùng đi dự tiệc sinh nhật 5 năm của một trang tin điện tử tại TP.HCM. Sau vụ ồn ào giữa Kim Lý và Kiko Chan, đây là lần đầu tiên cặp đôi Cả một trời thương nhớ cùng nhau xuất hiện trong một sự kiện.

Hồ Ngọc Hà diện chiếc váy hoa 2 dây gợi cảm bên cạnh Kim Lý bảnh bao, lịch lãm trong bộ vest đơn giản - Ảnh: Ngoisao.net

Bà mẹ một con trông vô cùng quyến rũ với trang phục ôm sát người cùng với mái tóc uốn xoăn bồng bềnh hợp thời trang - Ảnh: Internet

Mối quan hệ tình cảm giữa Kim Lý và Hồ Ngọc Hà được cho là nảy sinh sau khi cùng tham gia MV Cả một trời thương nhớ. Kể từ đó, cặp đôi luôn song hành trong nhiều sự kiện, dành cho nhau những lời ngọt ngào trên báo chí - Ảnh: Internet

Giọng ca Cả một trời thương nhớ công khai nép vào lòng nam diễn viên Hương ga rất tình cảm - Ảnh: Internet

Mối quan hệ tình cảm giữa Kim Lý và Hồ Ngọc Hà được người hâm mộ ngưỡng mộ và chúc phúc - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, thông tin diễn viên Kim Lý có mối tình bí mật suốt 2 năm với Á hậu Kiko Chan khiến dư luận xôn xao. Theo đó, chân dài chia sẻ vì yêu nam diễn viên nên cô phải chấp nhận làm người tình "trong bóng tối" để bảo vệ sự nghiệp cho anh cũng như chịu nhiều thiệt thòi khác.