Hồ Ngọc Hà khiến fan sốc khi trải lòng về cuộc sống ngập ngụa scandal: ‘Tôi nhiều lần định kết liễu đời mình’

Sau khi hay tin, nhiều ca sĩ, diễn viên của Việt Nam cũng tiết lộ từng rơi vào trạng thái trầm cảm tương tự vì liên tục dính phải scandal. Mới đây, Hồ Ngọc Hà chia sẻ bài viết khá dài trên trang cá nhân để phân tích về những ồn ào quanh sự nghiệp của mình suốt thời gian qua.

Những ngày qua, thông tin về vụ tử tử của ca sĩ trẻ Jonghyun - thành viên nhóm nhạc SHINee của Hàn Quốc khiến dư luận bàng hoàng. Nguyên nhân nam ca sĩ này kết thúc đời mình là do quá áp lực với cuộc sống làm người nổi tiếng.

“Mấy hôm nay mình có đọc tin về các nghệ sĩ nước bạn, đã có quá nhiều những trường hợp tự tử để thoát khỏi những bế tắc bởi những khen chê trên đầu môi. Mình hiểu và rất thương!

Theo đó, “Nữ hoàng giải trí” kể lại khá chi tiết những lần mình bị dư luận quy chụp, gán tội cho những việc “rẻ tiền” mà cô chưa bao giờ làm. Nhiều lần bị tiếng oan, Hà Hồ không ít phen sốc đến mức muốn tìm đến cái chết.

Tin đồn, dựng chuyện, khinh miệt, chê bai, nó quá dễ để nói về một ai đó vì nó làm bản thân mình tự cảm thấy mình hơn họ, không cho phép họ hơn mình. Tất cả cũng chỉ vì cuộc sống khắc nghiệt quá, thấp cao quá, chú trọng những thứ ảo quá và ích kỷ quá. Bước qua được những suy nghĩ đó không phải chuyễn dễ nhưng không có nghĩa là không được…

Cứ nhìn mặt tốt của người khác mà sống, trù dập, vùi chôn, chà đạp có làm cho mình giàu và khoẻ hơn đâu. Nếu mình không có người thân bên cạnh, bạn bè trưởng thành đúng nghĩa xung quanh, không tập luyện để bình an thì chắc tự kết liễu mình không chỉ 1 mà nhiều lần bởi ức chế rồi” - Hồ Ngọc Hà tiết lộ từng nhiều lần muốn tự tử.

Hồ Ngọc Hà từng nhiều lần muốn chết đi vì quá áp lực - Ảnh: FBNV

Qua đó, Hồ Ngọc Hà cũng nhắc lại những lần mình chịu uất ức nhưng không biết tỏ cùng ai. Đó là một lần đạo diễn Kong đến Việt Nam và cô bị gắn mác là cố tình tung ảnh chụp cùng để dựa hơi người nổi tiếng. Hay một lần nghe được tin bị các chị em trong nghề cười nhạo vì cho rằng cô hút hết truyền thông. Những lần đó, “Nữ hoàng giải trí” đều tự nhủ mình phải nhẫn nhịn dù trong lòng ức chế vô cùng.

“Còn nhiều lắm những câu chuyện nghe chỉ thấy ức. Vì sao ngu như thế mà cũng đi đồn được, mà tại sao cũng lắm kẻ tin? Thôi thì ráng sống vì cha mẹ, anh chị, con cái, bạn bè. Mọi thứ đổ lên đầu, mình không ráng thì ai ráng?

Ở đâu đó có những kẻ điên tin vào những tin vịt vớ vẩn thì cũng còn những người bĩnh tĩnh sống và tin vào con đường dài mình đã đi qua bao sóng gió vẫn chưa thể gục.

PS: Một buổi trưa trầm lắng trong những ngày cuối năm đầu căng mặt ráng để được sống. Sống trọn vẹn và vẫn luôn tin vào chính mình. Mình không đi con đường rẻ tiền dù được gọi là giải trí” - Hồ Ngọc Hà đanh thép.

Nữ ca sĩ tự động viên mình phải cố gắng bám trụ với nghề vì những người thân yêu - Ảnh: FBNV