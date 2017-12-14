Kim Lý bị Á hậu Kiko Chan tố hai mặt, Hồ Ngọc Hà có phản ứng đầy bất ngờ

Mặc thị phi bủa vây quanh Kim Lý, Hồ Ngọc Hà vẫn ngọt ngào dành tặng bạn trai một cái ôm đầy tình cảm.

Vài ngày gần đây, Kim Lý bị nhiều cư dân mạng chỉ trích là thiếu chung thủy khi “bắt cá hai tay” thời điểm còn quen Trương Ngọc Ánh. Thông tin này được hé lộ khi chân dài Kiko Chan - người vừa đoạt giải Á hậu 4 tại một cuộc thi ở Singapore bật mí trên trang cá nhân. Theo đó, tình cũ Kim Lý cho rằng cô được bạn trai Hồ Ngọc Hà chủ động theo đuổi, họ bên nhau khoảng nửa năm rồi nhanh chóng "đường ai nấy đi".

Kiko Chan khẳng định tình cảm giữa họ khá tốt đẹp nhưng không được Kim Lý công khai với báo chí. Thông tin này khiến fan của “Nữ hoàng giải trí” rất bất ngờ, nhiều người lo lắng cho số phận của thần tượng khi quen một người đàn ông không minh bạch trong các mối quan hệ. Tuy vậy, có vẻ như Hồ Ngọc Hà không mấy bận tâm đến những ồn ào quanh cuộc sống của bạn trai.

Giọng ca Cả một trời thương nhớ tập trung tham gia các dự án âm nhạc và gần như không trả lời bất cứ bình luận nào của fan liên quan đến vụ việc. Mới đây, một người bạn của cặp đôi đã chia sẻ hình ảnh Kim Lý và Hồ Ngọc Hà tình tứ bên nhau khi đi chụp ảnh cho một tạp chí. Cả hai trông rất vui vẻ mặc cho Á hậu Kiko Chan liên tục hăm dọa sẽ tung bằng chứng vạch trần sự thật.

Những cảnh nóng để đời của Kim Lý khiến Hà Hồ phải đỏ mặt khi xem lại Thậm chí "Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà cũng phải đỏ mặt khi xem lại loạt cảnh nóng táo bạo này của diễn viên Kim Lý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kim-ly-bi-a-hau-kiko-chan-to-hai-mat-ho-ngoc-ha-co-phan-ung-day-bat-ngo-262424.html