Bị Kim Lý chối bỏ tình yêu, Kiko Chan tiết lộ nhiều sự thật đau lòng: ‘Sao anh có thể hai mặt vậy anh?’

Tối 12/12, Kim Lý đăng tải một bài chia sẻ khá dài để phản bác lại thông tin Á hậu Kiko Chan tiết lộ về mối tình bí ẩn với anh hai năm trước. Theo bạn trai Hồ Ngọc Hà trước nay anh là người sống trước sau như một, không nói hai lời và rất tôn trọng phụ nữ. Nam diễn viên khẳng định không có chuyện anh “bắt cá hai tay” như lời đồn, lại càng không có mối tình nào với một chân dài nóng bỏng như truyền thông đưa tin thời gian gần đây.

“Xin lỗi chị “Nữ hoàng giải trí” vì mấy ngày qua vô tình đã kéo tên các chị vào những bài viết liên quan đến em... Hãy để em nhắc cho anh ấy nhớ.

Trước thông tin trên, mới đây Á hậu Kiko Chan – người được cho là tình cũ của Kim Lý đã đăng status đáp trả. Theo đó, người đẹp Nam Định chia sẻ rằng bản thân cảm thấy rất sốc khi đọc những lời tâm sự mới nhất của bạn trai cũ. Kiko Chan cho rằng Kim Lý là người hai mặt khi thản nhiên phủ nhận mọi sự liên quan đến mình.

Tôi khẳng định quen biết anh từ 7/2015 đến tháng 3/2016. Sự việc đã hai năm trước (chứ không phải 2 năm liên tiếp nhau) mà mọi người vẫn hay bàn tán.

Kỷ niệm đẹp lắm, anh tự kể cho tôi về “chị ấy”, chắc không đi đến đâu mặc dù tôi cũng không hỏi. Tôi cũng chưa bao giờ lên tiếng nói anh “bắt cá hai tay” và thậm chí là nói anh phụ tình. Bởi chúng ta chấp nhập “đường ai nấy đi” không phải vì một trong hai người có người khác. Mốc thời gian ấy được báo chí suy luận ra anh còn có mối quan hệ với chị Trương Ngọc Ánh, chứ tôi chưa bao giờ khẳng định lúc ấy anh còn quen hay không. Mối quan hệ giữa tôi với anh cũng không đi đến đâu” - người mẫu Kiko Chan nói về thông tin Kim Lý bị đồn không chung thủy.

Tiếp đó, người đẹp nóng bỏng liên tục bày tỏ sự bức xúc khi bị nam chính Hương Ga phủ phàng chối bỏ khoảng thời gian gắn bó với mình. Cô thất vọng nhắn gửi Kim Lý đừng cố gắng đánh lừa dư luận thêm nữa.

“Vấn đề lớn nhất làm tôi thất vọng và khóc rất nhiều là khi xảy ra sự việc mất điện thoại, bị lộ hình ảnh và tin nhắn là anh và tôi có mối quan hệ. Anh điên loạn đổ lỗi và nói tôi là người tung tin phá sự nghiệp anh.

Anh chắc còn nhớ rõ hình ảnh và lý do tại sao tôi nhập viện mà? (tôi sẽ đưa rõ giấy tờ khi hai bên khởi kiện). Tôi tưởng anh sẽ bỏ chút thời gian thăm tôi thay vì một tin nhắn.

Tôi mất niềm tin vào anh, bị scandal bủa vây, dư luận trong công ty tôi đang công tác chèn ép hàng ngày đến phải bỏ việc. Tôi mất sự nghiệp!

Tại sao anh có thể hai mặt vậy hả anh? Tôi phải làm gì? Lăn lộn một năm với nghệ thuật, tôi hiểu được nghệ thuật là một nghề vất vả và điều quan trọng nữa là đừng bao giờ lừa khán giả!” - Kiko Chan bức xúc.

Cuối bài chia sẻ, tình cũ Kim Lý liên tục dùng hai từ “thất vọng” để nói về người cô từng yêu. Chân dài Nam Định cũng ẩn ý cho rằng sự nổi tiếng của Kim Lý không hoàn toàn dựa vào thực lực.

“Tôi sẵn sàng chấp nhận khởi kiện, chắc chắn sự thật đằng sau còn chấn động vì những tình tiết mới tôi và anh chưa bao giờ muốn nhắc tới.

Trong 3,5 năm anh đóng 2 bộ phim (lời thoại nhép miệng , diễn xuất không có kỹ thuật) và hầu như không làm một việc gì khác, vậy sự nghiệp chính của anh là gì? Chắc ai cũng hiểu!

Thật sự tôi quá thất vọng về anh, phải chăng nếu anh có chút gì đó hối lỗi cho những lỗi lầm của mình đã qua thì tôi đã im lặng, nhưng anh lại phủ nhận toàn bộ. Tôi thật sự thất vọng, thật sự bất ngờ” - cựu tiếp viên hàng không trải lòng.