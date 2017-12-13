Choáng ngợp trước sự hở bạo của tình cũ Kim Lý: Hồ Ngọc Hà cũng phải chào thua

Vài ngày gần đây, Kim Lý bỗng vướng vào nghi án từng “bắt cá hai tay” trước khi quen Hồ Ngọc Hà. Tin đồn bắt đầu khi Á hậu Kiko Chan - người mẫu vừa đoạt giải trong một cuộc thi nhan sắc ở Singapore hé lộ thông tin này trong một bài phỏng vấn báo chí.

Chân dài này cho biết, cô và Kim Lý yêu nhau trong 2 năm nhưng không được nam diễn viên công khai với fan. Điều đáng nói là thời điểm cặp đôi này hẹn hò trùng hợp với khoảng thời gian Kim Lý đang yêu Trương Ngọc Ánh. Thông tin này khiến cư dân mạng khá sốc, cho rằng nam diễn viên Hương Ga vừa là người đàn ông vô cảm, mắc bệnh ngôi sao.

Khi so sánh thân hình giữa các chân dài từng yêu Kim Lý, nhiều người nhận xét Á hậu Kiko Chan là mỹ nữ nóng bỏng nhất. Cô không ngại diện những bộ bikini hở bạo để khoe khéo vòng 2 thon gọn cùng vòng 3 siêu "khủng". Không ít khán giả nhận định rằng, có lẽ vì bạn gái quá gợi cảm nên Kim Lý ngại công khai với người hâm mộ.

Cùng ngắm loạt ảnh "bốc lửa" của người yêu cũ Kim Lý.