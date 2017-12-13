Choáng ngợp trước sự hở bạo của tình cũ Kim Lý: Hồ Ngọc Hà cũng phải chào thua

Giải trí 13/12/2017 11:00

Dạo một vòng qua Facebook của Á hậu Kiko Chan, nhiều người bất ngờ trước sự hở bạo của chân dài nóng bỏng từng yêu Kim Lý 2 năm liền.

Vài ngày gần đây, Kim Lý bỗng vướng vào nghi án từng “bắt cá hai tay” trước khi quen Hồ Ngọc Hà. Tin đồn bắt đầu khi Á hậu Kiko Chan - người mẫu vừa đoạt giải trong một cuộc thi nhan sắc ở Singapore hé lộ thông tin này trong một bài phỏng vấn báo chí.  

Choáng ngợp trước sự hở bạo của tình cũ Kim Lý: Hồ Ngọc Hà cũng phải chào thua - Ảnh 1
Á hậu Kiko Chan tự dằn vặt mình nhiều vì để lộ ảnh thân mật với Kim Lý - Ảnh: Internet

Chân dài này cho biết, cô và Kim Lý yêu nhau trong 2 năm nhưng không được nam diễn viên công khai với fan. Điều đáng nói là thời điểm cặp đôi này hẹn hò trùng hợp với khoảng thời gian Kim Lý đang yêu Trương Ngọc Ánh. Thông tin này khiến cư dân mạng khá sốc, cho rằng nam diễn viên Hương Ga vừa là người đàn ông vô cảm, mắc bệnh ngôi sao.

Choáng ngợp trước sự hở bạo của tình cũ Kim Lý: Hồ Ngọc Hà cũng phải chào thua - Ảnh 2
Kim Lý dính nghi án từng "bắt cá hai tay" với Trương Ngọc Ánh và Á hậu Kiko Chan - Ảnh: Internet

Khi so sánh thân hình giữa các chân dài từng yêu Kim Lý, nhiều người nhận xét Á hậu Kiko Chan là mỹ nữ nóng bỏng nhất. Cô không ngại diện những bộ bikini hở bạo để khoe khéo vòng 2 thon gọn cùng vòng 3 siêu "khủng". Không ít khán giả nhận định rằng, có lẽ vì bạn gái quá gợi cảm nên Kim Lý ngại công khai với người hâm mộ.

Cùng ngắm loạt ảnh "bốc lửa" của người yêu cũ Kim Lý.

Choáng ngợp trước sự hở bạo của tình cũ Kim Lý: Hồ Ngọc Hà cũng phải chào thua - Ảnh 3
Á hậu Kiko Chan sở hữu thân hình "bốc lửa đốt mắt" người nhìn - Ảnh: Internet

Choáng ngợp trước sự hở bạo của tình cũ Kim Lý: Hồ Ngọc Hà cũng phải chào thua - Ảnh 4
Chân dài thường xuyên diện những bộ đồ hở bạo để lộ vòng 3 siêu "khủng" - Ảnh: Internet

Choáng ngợp trước sự hở bạo của tình cũ Kim Lý: Hồ Ngọc Hà cũng phải chào thua - Ảnh 5
Kiko Chan xuất thân là một tiếp viên hàng không - Ảnh: Internet

Choáng ngợp trước sự hở bạo của tình cũ Kim Lý: Hồ Ngọc Hà cũng phải chào thua - Ảnh 6
Nhiều người nhận xét, người mẫu Kiko Chan có vóc dáng đẹp hơn cả Trương Ngọc Ánh và Hồ Ngọc Hà - Ảnh: Internet

Choáng ngợp trước sự hở bạo của tình cũ Kim Lý: Hồ Ngọc Hà cũng phải chào thua - Ảnh 7

Choáng ngợp trước sự hở bạo của tình cũ Kim Lý: Hồ Ngọc Hà cũng phải chào thua - Ảnh 8

Choáng ngợp trước sự hở bạo của tình cũ Kim Lý: Hồ Ngọc Hà cũng phải chào thua - Ảnh 9

Choáng ngợp trước sự hở bạo của tình cũ Kim Lý: Hồ Ngọc Hà cũng phải chào thua - Ảnh 10
Dù có vẻ đẹp nóng bỏng, song Á hậu Kiko Chan vẫn không được Kim Lý công khai mối quan hệ - Ảnh: Internet

Choáng ngợp trước sự hở bạo của tình cũ Kim Lý: Hồ Ngọc Hà cũng phải chào thua - Ảnh 11
Người yêu cũ Kim Lý từng đạt danh hiệu Tiếp viên hàng không đẹp nhất Châu Á do 50 tạp chí trực tuyến ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương bầu chọn, Top 5 “Nghệ sĩ nữ xinh đẹp nóng bỏng & có sức ảnh huởng khu vực Châu Á” năm 2017 do trang SMR - Jakarta của Indonesia công bố - Ảnh: Internet

Choáng ngợp trước sự hở bạo của tình cũ Kim Lý: Hồ Ngọc Hà cũng phải chào thua - Ảnh 12

Choáng ngợp trước sự hở bạo của tình cũ Kim Lý: Hồ Ngọc Hà cũng phải chào thua - Ảnh 13
Kiko Chan tên thật là Trần Thị Thu Trang, là người mẫu quê gốc Nam Định - Ảnh: Internet

Lộ diện bạn gái cũ bí ẩn của Kim Lý: Xinh đẹp và nóng bỏng hơn cả Hồ Ngọc Hà!

Lộ diện bạn gái cũ bí ẩn của Kim Lý: Xinh đẹp và nóng bỏng hơn cả Hồ Ngọc Hà!

Theo chia sẻ mới nhất của chân dài Kiko Chan, cô yêu Kim Lý 2 năm liền nhưng chưa một lần được anh công khai trên báo chí.

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