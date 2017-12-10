Tối qua (9/12), đêm nhạc Love Songs của Hồ Ngọc Hà tại Hà Nội đã diễn ra vô cùng thành công với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Bên cạnh khán giả và nhiều bạn bè đồng nghiệp thân thiết đến ủng hộ nữ ca sĩ, sự xuất hiện của Kim Lý đã trở thành tâm điểm chú ý.

Ngoài những phần trình diễn tuyệt vời của Hà Hồ, khán giả còn vô cùng thích thú khi được nghe những chia sẻ, tâm sự chân thành của người đẹp về sự nghiệp cũng như đời sống cá nhân. Đặc biệt, "Nữ hoàng giải trí" đã tiết lộ việc đã dọa Kim Lý như thế nào để anh nhận lời đóng trong MV Cả một trời thương nhớ cùng mình.

Theo Ngoisao.vn, Hồ Ngọc Hà kể: "Ban đầu, khi tôi mời Kim Lý đóng chung MV Cả một trời thương nhớ, anh ấy từ chối vì bản thân là một diễn viên, không thể đóng trong MV ca nhạc quá ngắn và hơn nữa, lúc đó anh đã có bạn gái. Cho đến khi thực hiện MV Cả một trời thương nhớ, Hà Hồ có gửi lại lời mời kèm lời 'dọa dẫm' sẽ không làm bạn bè nếu tiếp tục từ chối; và lần này, Kim Lý đã đồng ý".

Trong suốt 2 giờ đồng hồ diễn ra của đêm nhạc, Kim Lý lặng lẽ ngồi ở hàng ghế khán giả để theo dõi Hà Hồ trình diễn các ca khúc. Kết thúc đêm nhạc, anh lại kiên nhẫn đứng ở một góc trong hậu trường để đợi nữ ca sĩ chụp ảnh, trò chuyện với khán giả. Sau đó, cả hai vui vẻ cùng nhau ra về.

Trước đó, bạn gái cũ của Kim Lý - Á hậu Kiki Chan bất ngờ chia sẻ chuyện tình hai năm giữa cả hai. Thậm chí, người đẹp còn tiết lộ nguyên nhân chia tay nam diễn viên là do nam diễn viên vô tâm và mắc bệnh ngôi sao. Trước những lời kể xấu của bạn gái cũ, Kim Lý vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào.