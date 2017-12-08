Lộ diện bạn gái cũ bí ẩn của Kim Lý: Xinh đẹp và nóng bỏng hơn cả Hồ Ngọc Hà!

Hậu trường 08/12/2017 17:26

Theo chia sẻ mới nhất của chân dài Kiko Chan, cô yêu Kim Lý 2 năm liền nhưng chưa một lần được anh công khai trên báo chí.

Kim Lý được biết đến là một người mẫu trẻ điển trai, sở hữu thân hình quyến rũ hút hồn. Về sự nghiệp, anh đạt được nhiều thành công sau khi đóng vai chính trong bộ phim Hương Ga. Về tình duyên, Kim Lý khiến nhiều người ghen tỵ với hai mối tình sâu đậm cùng 2 chân dài đình đám trong showbiz.

Người tình đầu tiên được anh công khai nói lời yêu chính nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh. Vượt mọi rào cản để bên nhau nhưng cuộc tình của họ kéo dài không được bao lâu thì nhanh chóng “tan đàn xẻ nghé”.

Kết thúc tình yêu "chị em" này, Kim Lý nhận lời tham gia MV Cả một trời thương nhớ của Hồ Ngọc Hà rồi si mê nữ ca sĩ lúc nào không hay. Hiện tại, họ đã công khai hẹn hò và ra mắt gia đình hai bên.

Tuy nhiên, ít tai biết trước khi đến với Hồ Ngọc Hà, Kim Lý từng có một mối tình bí mật với người mẫu Kiko Chan. Thông tin này bị lộ ra ngoài khi chân dài này mang điện thoại đi sửa và bị đọc trộm tin nhắn. Trả lời trên báo Dân Trí, người đẹp nóng bỏng cho biết cô được Kim Lý theo đuổi ngay sau khi chia tay Trương Ngọc Ánh. Hai năm yêu nhau nhưng Kim Lý chưa một lần công khai tình yêu với fan. Kiko Chan thừa nhận rất tủi thân khi mỗi lần Kim Lý đi sự kiện và trả lời báo chí rằng mình là người độc thân.

Lộ diện bạn gái cũ bí ẩn của Kim Lý: Xinh đẹp và nóng bỏng hơn cả Hồ Ngọc Hà! - Ảnh 1
Bức ảnh hiếm hoi hai người chụp chung thời còn yêu nhau - Ảnh: Internet

"Nhưng vì tôi tôn trọng công việc của anh cho nên tôi chấp nhận. Còn sau khi chúng tôi chia tay thì ai nấy cũng đều tập trung vào công việc của mình chứ không đặt nặng vấn đề" - người đẹp nói.

Lộ diện bạn gái cũ bí ẩn của Kim Lý: Xinh đẹp và nóng bỏng hơn cả Hồ Ngọc Hà! - Ảnh 2
Vẻ đẹp nóng bỏng của người yêu cũ Kim Lý - Ảnh: Internet

Kiko Chan (tên thật là Trần Thị Thu Trang), là người mẫu khá đắt show nhưng ít hoạt động nghệ thuật. Công việc chính của chân dài này là tiếp viên hàng không. Tuy nhiên, sau khi bị lộ tin nhắn yêu đương với tình cũ Trương Ngọc Ánh, Kiko Chan bị Kim Lý nghi ngờ là cố tình tung ảnh ra ngoài để gây sự chú ý. Quá stress, nữ người mẫu đã xin cấp trên nghỉ việc để bình tâm lại.

Lộ diện bạn gái cũ bí ẩn của Kim Lý: Xinh đẹp và nóng bỏng hơn cả Hồ Ngọc Hà! - Ảnh 3
Dù bị Kim Lý đổ oan nhưng Kiko Chan vẫn mong người cũ hạnh phúc bên Hồ Ngọc Hà - Ảnh: Internet

Người yêu cũ Kim Lý từng đạt danh hiệu Tiếp viên hàng không đẹp nhất Châu Á do 50 tạp chí trực tuyến ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương bầu chọn, Top 5 “Nghệ sĩ nữ xinh đẹp nóng bỏng & có sức ảnh huởng khu vực Châu Á” năm 2017 do trang SMR - Jakarta của Indonesia công bố.

Hình ảnh con trai của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý 'quấn quýt như sam' khiến không ít người bất ngờ!

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Hình ảnh bé Subeo - con trai của Hồ Ngọc Hà quấn quýt và vui vẻ bên Kim Lý khiến không ít fan ngưỡng mộ và dành nhiều lời chúc mừng tới hạnh phúc của cặp đôi.

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Từ khóa:   Kim Lý người mẫu Kiko Chan Trương Ngọc Ánh

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