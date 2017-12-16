Năm 2017 được coi là một năm gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp lẫn cuộc sống của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Chính vì thế, "ông hoàng nhạc Việt" quyết định sẽ đón mừng Giáng sinh năm nay thật hoành tráng và đặc biệt.

Hiện tại, Mr Đàm đang bận rộn chuẩn bị trang trí cho biệt thự triệu đô của mình thật lung linh và lộng lẫy. Toàn bộ phụ kiện trang trí đều được chính tay nam ca sĩ mua từ nước ngoài về trong những lần đi lưu diễn.