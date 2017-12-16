Năm 2017 được coi là một năm gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp lẫn cuộc sống của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Chính vì thế, "
ông hoàng nhạc Việt" quyết định sẽ đón mừng Giáng sinh năm nay thật hoành tráng và đặc biệt.
Hiện tại, Mr Đàm đang bận rộn chuẩn bị trang trí cho biệt thự triệu đô của mình thật lung linh và lộng lẫy. Toàn bộ phụ kiện trang trí đều được chính tay nam ca sĩ mua từ nước ngoài về trong những lần đi lưu diễn.
Vô số phụ kiện trang trí Noel được nam ca sĩ mua về từ nhiều nơi trên thế giới - Ảnh: Internet
Vì có quá nhiều phụ kiện, Đàm Vĩnh Hưng gặp khó khăn trong việc sắp xếp và kết hợp chúng phù hợp với khung cảnh - Ảnh: Internet
Để mua và vận chuyển một số lượng lớn đồ trang trí như thế này, "ông hoàng nhạc Việt" đã bỏ ra một số tiền không nhỏ - Ảnh: Internet
Tuy nhiên, để bạn bè, người thân và những người hâm mộ có thể chụp được những tấm hình đẹp, Mr Đàm không hề cảm thấy tiếc nuối với số tiền mình bỏ ra - Ảnh: Internet
Nam ca sĩ tỉ mỉ làm mọi việc để trang trí cho căn biệt thự triệu đô của mình - Ảnh: Internet
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Đàm Vĩnh Hưng sẽ mời người hâm mộ đến tham quan và chụp hình kỷ niệm - Ảnh: Internet
Hình ảnh tất bật của "ông hoàng nhạc Việt" làm nhiều khán giả thích thú - Ảnh: Internet
Ngoài trang trí cho biệt thự, Đàm Vĩnh Hưng còn tiết lộ anh cũng đang chuẩn bị hàng chục ký phụ kiện Giáng sinh đặc sắc để trang trí chiếc du thuyền 5 sao, nơi sẽ diễn ra dạ tiệc Dining With The Stars của mình vào đêm 24/12 sắp tới - Ảnh: Internet
Nam ca sĩ cho biết anh muốn biến cả du thuyền triệu đô thành một không gian Giáng sinh ấm cúng và sang trọng, đậm chất riêng - Ảnh: Internet
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-dau-nam-2017-thanh-cong-dam-vinh-hung-chi-tien-khung-sam-do-trang-tri-giang-sinh-tu-nhieu-noi-tren-the-gioi-262702.html