Đánh dấu năm 2017 thành công, Đàm Vĩnh Hưng chi tiền khủng sắm đồ trang trí Giáng sinh từ nhiều nơi trên thế giới

Hậu trường 16/12/2017 13:57

Chuẩn bị đón Noel, Đàm Vĩnh Hưng đã tự tay trang trí cho căn biệt thự triệu đô bằng những món đồ đắt tiền được mua từ khắp nơi trên thế giới.

Năm 2017 được coi là một năm gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp lẫn cuộc sống của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Chính vì thế, "ông hoàng nhạc Việt" quyết định sẽ đón mừng Giáng sinh năm nay thật hoành tráng và đặc biệt.

Hiện tại, Mr Đàm đang bận rộn chuẩn bị trang trí cho biệt thự triệu đô của mình thật lung linh và lộng lẫy. Toàn bộ phụ kiện trang trí đều được chính tay nam ca sĩ mua từ nước ngoài về trong những lần đi lưu diễn.

Đánh dấu năm 2017 thành công, Đàm Vĩnh Hưng chi tiền khủng sắm đồ trang trí Giáng sinh từ nhiều nơi trên thế giới - Ảnh 1

Đánh dấu năm 2017 thành công, Đàm Vĩnh Hưng chi tiền khủng sắm đồ trang trí Giáng sinh từ nhiều nơi trên thế giới - Ảnh 2
Vô số phụ kiện trang trí Noel được nam ca sĩ mua về từ nhiều nơi trên thế giới - Ảnh: Internet

Đánh dấu năm 2017 thành công, Đàm Vĩnh Hưng chi tiền khủng sắm đồ trang trí Giáng sinh từ nhiều nơi trên thế giới - Ảnh 3

Đánh dấu năm 2017 thành công, Đàm Vĩnh Hưng chi tiền khủng sắm đồ trang trí Giáng sinh từ nhiều nơi trên thế giới - Ảnh 4
Vì có quá nhiều phụ kiện, Đàm Vĩnh Hưng gặp khó khăn trong việc sắp xếp và kết hợp chúng phù hợp với khung cảnh - Ảnh: Internet

Đánh dấu năm 2017 thành công, Đàm Vĩnh Hưng chi tiền khủng sắm đồ trang trí Giáng sinh từ nhiều nơi trên thế giới - Ảnh 5

Đánh dấu năm 2017 thành công, Đàm Vĩnh Hưng chi tiền khủng sắm đồ trang trí Giáng sinh từ nhiều nơi trên thế giới - Ảnh 6
Để mua và vận chuyển một số lượng lớn đồ trang trí như thế này, "ông hoàng nhạc Việt" đã bỏ ra một số tiền không nhỏ - Ảnh: Internet

Đánh dấu năm 2017 thành công, Đàm Vĩnh Hưng chi tiền khủng sắm đồ trang trí Giáng sinh từ nhiều nơi trên thế giới - Ảnh 7
Tuy nhiên, để bạn bè, người thân và những người hâm mộ có thể chụp được những tấm hình đẹp, Mr Đàm không hề cảm thấy tiếc nuối với số tiền mình bỏ ra - Ảnh: Internet

Đánh dấu năm 2017 thành công, Đàm Vĩnh Hưng chi tiền khủng sắm đồ trang trí Giáng sinh từ nhiều nơi trên thế giới - Ảnh 8

Đánh dấu năm 2017 thành công, Đàm Vĩnh Hưng chi tiền khủng sắm đồ trang trí Giáng sinh từ nhiều nơi trên thế giới - Ảnh 9

Đánh dấu năm 2017 thành công, Đàm Vĩnh Hưng chi tiền khủng sắm đồ trang trí Giáng sinh từ nhiều nơi trên thế giới - Ảnh 10
Nam ca sĩ tỉ mỉ làm mọi việc để trang trí cho căn biệt thự triệu đô của mình - Ảnh: Internet

Đánh dấu năm 2017 thành công, Đàm Vĩnh Hưng chi tiền khủng sắm đồ trang trí Giáng sinh từ nhiều nơi trên thế giới - Ảnh 11

Đánh dấu năm 2017 thành công, Đàm Vĩnh Hưng chi tiền khủng sắm đồ trang trí Giáng sinh từ nhiều nơi trên thế giới - Ảnh 12

Đánh dấu năm 2017 thành công, Đàm Vĩnh Hưng chi tiền khủng sắm đồ trang trí Giáng sinh từ nhiều nơi trên thế giới - Ảnh 13
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Đàm Vĩnh Hưng sẽ mời người hâm mộ đến tham quan và chụp hình kỷ niệm - Ảnh: Internet

Đánh dấu năm 2017 thành công, Đàm Vĩnh Hưng chi tiền khủng sắm đồ trang trí Giáng sinh từ nhiều nơi trên thế giới - Ảnh 14

Đánh dấu năm 2017 thành công, Đàm Vĩnh Hưng chi tiền khủng sắm đồ trang trí Giáng sinh từ nhiều nơi trên thế giới - Ảnh 15
Hình ảnh tất bật của "ông hoàng nhạc Việt" làm nhiều khán giả thích thú - Ảnh: Internet

Đánh dấu năm 2017 thành công, Đàm Vĩnh Hưng chi tiền khủng sắm đồ trang trí Giáng sinh từ nhiều nơi trên thế giới - Ảnh 16
Ngoài trang trí cho biệt thự, Đàm Vĩnh Hưng còn tiết lộ anh cũng đang chuẩn bị hàng chục ký phụ kiện Giáng sinh đặc sắc để trang trí chiếc du thuyền 5 sao, nơi sẽ diễn ra dạ tiệc Dining With The Stars của mình vào đêm 24/12 sắp tới - Ảnh: Internet

Đánh dấu năm 2017 thành công, Đàm Vĩnh Hưng chi tiền khủng sắm đồ trang trí Giáng sinh từ nhiều nơi trên thế giới - Ảnh 17
Nam ca sĩ cho biết anh muốn biến cả du thuyền triệu đô thành một không gian Giáng sinh ấm cúng và sang trọng, đậm chất riêng - Ảnh: Internet

Đàm Vĩnh Hưng nảy ra triết lý chỉ vì để lại kiểu tóc bổ luống?

Đàm Vĩnh Hưng nảy ra triết lý chỉ vì để lại kiểu tóc bổ luống?

"Có bao giờ chúng ta biết xin lỗi chính mình chưa? Nghe có vẻ lạ nhỉ? Theo tôi thì điều đó nên làm..." - Mr.Đàm nhấn mạnh.

Xem thêm
Từ khóa:   đàm vĩnh hưng ông hoàng nhạc Việt Giáng sinh 2017 Mr Đàm chuẩn bị đón noel

TIN MỚI NHẤT

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 17 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 43 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 2 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42