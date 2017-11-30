Choáng với lý do khiến Đàm Vĩnh Hưng vẫn 'ế bền vững' dù 12 năm cật lực tìm kiếm người yêu

Tìm kiếm người yêu suốt 12 năm, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ tiêu chuẩn của bản thân khiến không ít khán giả ngỡ ngàng.

Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng khiến công chúng chú ý khi bất ngờ đăng dòng trạng thái liệt kê loạt tiêu chuẩn của người yêu mà anh luôn tìm kiếm suốt 12 năm qua. Bài viết này của nam ca sĩ khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng. Phần mở đầu, nam ca sĩ chia sẻ: “Bạn có bao nhiêu cái gạch đầu dòng về tiêu chuẩn của một người yêu lí tưởng nhất của mình? Tui thì… có nhiêu đây thôi: Da trắng sạch sẽ, răng trắng, miệng thơm, nách thơm...”.

Chưa dừng lại, giọng ca Nửa vầng trăng còn nhấn mạnh, người anh yêu và chờ đợi 12 năm còn phải đảm bảo những yếu tố sau: “Kiên nhẫn, yêu Việt Nam, yêu thương anh vô điều kiện và sẵn sàng cùng Đàm Vĩnh Hưng đi khắp mọi nơi”.

Tiêu chuẩn chọn người yêu quá cao, Đàm Vĩnh Hưng tự nhận đã trải qua rất nhiều mối tình trong suốt 12 năm qua nhưng người đáp ứng yêu cầu của anh lại chỉ xuất hiện trong mơ. Bài viết nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng, không chỉ khán giả mà nhiều bạn bè của nam ca sĩ cũng cho rằng tiêu chuẩn anh quá cao, khó có thực ở hiện tại.

Đàm Vĩnh Hưng bức xúc phản pháo trước tin đồn đang hẹn hò với Hoa hậu Phương Nga Đàm Vĩnh Hưng không giấu nổi sự tức giận trước những thông tin vô căn cứ gây xôn xao cộng đồng người hâm mộ.

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