Cận cảnh căn hộ sang trọng dịp Giáng sinh của Hoa hậu Phạm Hương: Trang trí cây thông Noel với toàn đồ hiệu sang chảnh

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Phạm Hương đã chia sẻ hình ảnh về căn hộ sang trọng của mình sau khi đã được trang trí Giáng sinh.

Những căn hộ có tông màu trắng thường tạo cảm giác lạnh lẽo hay cô đơn, tuy nhiên với sự tinh tế trong cách trang trí của Phạm Hương, ấn tượng đó lại mang một sắc thái khác đi, đó là sự ấm áp.