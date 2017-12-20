Cận cảnh căn hộ sang trọng dịp Giáng sinh của Hoa hậu Phạm Hương: Trang trí cây thông Noel với toàn đồ hiệu sang chảnh

Hậu trường 20/12/2017 18:41

Nhân dịp Giáng sinh, Hoa hậu Phạm Hương đã chia sẻ hình ảnh về căn hộ sang trọng của mình trên trang cá nhân khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Phạm Hương đã chia sẻ hình ảnh về căn hộ sang trọng của mình sau khi đã được trang trí Giáng sinh.

Những căn hộ có tông màu trắng thường tạo cảm giác lạnh lẽo hay cô đơn, tuy nhiên với sự tinh tế trong cách trang trí của Phạm Hương, ấn tượng đó lại mang một sắc thái khác đi, đó là sự ấm áp.

Cận cảnh căn hộ sang trọng dịp Giáng sinh của Hoa hậu Phạm Hương: Trang trí cây thông Noel với toàn đồ hiệu sang chảnh - Ảnh 1
Người đẹp đặt những bình hoa hồng với gam màu nóng để mang lại cảm giác ấm cúng cho phòng khách - Ảnh: Internet

Cận cảnh căn hộ sang trọng dịp Giáng sinh của Hoa hậu Phạm Hương: Trang trí cây thông Noel với toàn đồ hiệu sang chảnh - Ảnh 2

Cận cảnh căn hộ sang trọng dịp Giáng sinh của Hoa hậu Phạm Hương: Trang trí cây thông Noel với toàn đồ hiệu sang chảnh - Ảnh 3
Những điểm phối màu đỏ trên tông nền trắng không chỉ giúp không gian trở nên ấm hơn mà còn rất phù hợp với không khí Noel - Ảnh: Internet
Cận cảnh căn hộ sang trọng dịp Giáng sinh của Hoa hậu Phạm Hương: Trang trí cây thông Noel với toàn đồ hiệu sang chảnh - Ảnh 4
Ngoài hát hay, giỏi thêu thùa, Hoa hậu Phạm Hương còn rất khéo cắm hoa. Tất cả những lọ hoa trong nhà đều do chính tay người đẹp thực hiện - Ảnh: Internet
Cận cảnh căn hộ sang trọng dịp Giáng sinh của Hoa hậu Phạm Hương: Trang trí cây thông Noel với toàn đồ hiệu sang chảnh - Ảnh 5
Đặc biệt, người đẹp sinh năm 1991 dùng những chiếc hộp của nhãn hàng nổi tiếng để trang trí dưới cây thông Noel - Ảnh: Internet

Sau 2 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Phạm Hương chuyển từ khu nhà tập thể nhỏ sang căn hộ cao cấp tuyệt đẹp tại TP.HCM. Phạm Hương thường xuyên cập nhật những hình ảnh về góc riêng của mình cho khán giả chiêm ngưỡng.

Cận cảnh căn hộ sang trọng dịp Giáng sinh của Hoa hậu Phạm Hương: Trang trí cây thông Noel với toàn đồ hiệu sang chảnh - Ảnh 6

Cận cảnh căn hộ sang trọng dịp Giáng sinh của Hoa hậu Phạm Hương: Trang trí cây thông Noel với toàn đồ hiệu sang chảnh - Ảnh 7
Với cách bày trí đơn giản không giống những hoa hậu khác, người đẹp Hải Phòng lại nhận thêm được điểm cộng trong lòng người hâm mộ - Ảnh: Internet
Cận cảnh căn hộ sang trọng dịp Giáng sinh của Hoa hậu Phạm Hương: Trang trí cây thông Noel với toàn đồ hiệu sang chảnh - Ảnh 8
Bộ sưu tập giày hàng hiệu đáng ngưỡng mộ của Hoa hậu Phạm Hương - Ảnh: Internet
Cận cảnh căn hộ sang trọng dịp Giáng sinh của Hoa hậu Phạm Hương: Trang trí cây thông Noel với toàn đồ hiệu sang chảnh - Ảnh 9
Phạm Hương thường xuyên khoe những hình ảnh về căn hộ của mình trên trang cá nhân - Ảnh: Internet
Phạm Hương trải nghiệm khách sạn 7 sao đầu tiên trên thế giới: Không gian sang trọng khiến nhiều người choáng ngợp

Phạm Hương trải nghiệm khách sạn 7 sao đầu tiên trên thế giới: Không gian sang trọng khiến nhiều người choáng ngợp

Trong chuyến công tác ngắn ngày ở Dubai, Hoa hậu Phạm Hương may mắn được trải nghiệm không gian sống đẳng cấp ở khách sạn 7 sao. Tại đây, người đẹp được đưa đón bằng trực thăng và tận hưởng phong cách phục vụ tuyệt vời.

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