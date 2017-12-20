Cận cảnh căn hộ sang trọng dịp Giáng sinh của Hoa hậu Phạm Hương: Trang trí cây thông Noel với toàn đồ hiệu sang chảnh

Nhân dịp Giáng sinh, Hoa hậu Phạm Hương đã chia sẻ hình ảnh về căn hộ sang trọng của mình trên trang cá nhân khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Phạm Hương đã chia sẻ hình ảnh về căn hộ sang trọng của mình sau khi đã được trang trí Giáng sinh.
Những căn hộ có tông màu trắng thường tạo cảm giác lạnh lẽo hay cô đơn, tuy nhiên với sự tinh tế trong cách trang trí của Phạm Hương, ấn tượng đó lại mang một sắc thái khác đi, đó là sự ấm áp.
Sau 2 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Phạm Hương chuyển từ khu nhà tập thể nhỏ sang căn hộ cao cấp tuyệt đẹp tại TP.HCM. Phạm Hương thường xuyên cập nhật những hình ảnh về góc riêng của mình cho khán giả chiêm ngưỡng.