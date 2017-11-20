Phạm Hương trải nghiệm khách sạn 7 sao đầu tiên trên thế giới: Không gian sang trọng khiến nhiều người choáng ngợp

Hậu trường 20/11/2017 10:54

Trong chuyến công tác ngắn ngày ở Dubai, Hoa hậu Phạm Hương may mắn được trải nghiệm không gian sống đẳng cấp ở khách sạn 7 sao. Tại đây, người đẹp được đưa đón bằng trực thăng và tận hưởng phong cách phục vụ tuyệt vời.

Hoa hậu Phạm Hương đang có mặt ở Dubai để tham dự Tuần lễ thời trang Dubai. Khi vừa đến nơi, người đẹp Hải Phòng vô cùng choáng ngợp trước độ hiếu khách của đất nước giàu có nhất thế giới.

Nơi ở của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 là khách sạn 7 sao Burj Al Arab với sự thiết kế độc đáo, sang trọng từ trong ra ngoài. “Khách sạn 7 sao đầu tiên trên thế giới Burj Al Arab, nơi sử dụng xe Rolls Royce và máy bay trực thăng đón khách” - Phạm Hương viết.

Phạm Hương trải nghiệm khách sạn 7 sao đầu tiên trên thế giới: Không gian sang trọng khiến nhiều người choáng ngợp - Ảnh 1
Phạm Hương được trực thăng đưa đón khi đến khách sạn 7 sao - Ảnh: FBNV

Phạm Hương trải nghiệm khách sạn 7 sao đầu tiên trên thế giới: Không gian sang trọng khiến nhiều người choáng ngợp - Ảnh 2
Hoa hậu thích thú chụp ảnh nhí nhảnh trước cửa khách sạn  - Ảnh: FBNV

Phạm Hương trải nghiệm khách sạn 7 sao đầu tiên trên thế giới: Không gian sang trọng khiến nhiều người choáng ngợp - Ảnh 3

Phạm Hương trải nghiệm khách sạn 7 sao đầu tiên trên thế giới: Không gian sang trọng khiến nhiều người choáng ngợp - Ảnh 4
Không gian sang trọng khiến nhiều người choáng ngợp - Ảnh: FBNV

Phạm Hương trải nghiệm khách sạn 7 sao đầu tiên trên thế giới: Không gian sang trọng khiến nhiều người choáng ngợp - Ảnh 5
Bồn rửa mặt được lát bằng loại đá đắt tiền nhất - Ảnh: FBNV

Phạm Hương trải nghiệm khách sạn 7 sao đầu tiên trên thế giới: Không gian sang trọng khiến nhiều người choáng ngợp - Ảnh 6
Phạm Hương tranh thủ chuyến công tác để đi khám giá đất nước giàu có nhất thế giới - Ảnh: FBNV

Phạm Hương trải nghiệm khách sạn 7 sao đầu tiên trên thế giới: Không gian sang trọng khiến nhiều người choáng ngợp - Ảnh 7
Khách sạn có thiết kế độc đáo, lạ mắt - Ảnh: FBNV

Phạm Hương trải nghiệm khách sạn 7 sao đầu tiên trên thế giới: Không gian sang trọng khiến nhiều người choáng ngợp - Ảnh 8

Phạm Hương trải nghiệm khách sạn 7 sao đầu tiên trên thế giới: Không gian sang trọng khiến nhiều người choáng ngợp - Ảnh 9
Hoa tươi tràn ngập khắp mọi nơi trong khách sạn dát vàng - Ảnh: FBNV

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Từ khóa:   Hoa hậu phạm hương khách sạn 7 sao trải nghiệm khách sạn

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