Phạm Hương trải nghiệm khách sạn 7 sao đầu tiên trên thế giới: Không gian sang trọng khiến nhiều người choáng ngợp

Hoa hậu Phạm Hương đang có mặt ở Dubai để tham dự Tuần lễ thời trang Dubai. Khi vừa đến nơi, người đẹp Hải Phòng vô cùng choáng ngợp trước độ hiếu khách của đất nước giàu có nhất thế giới.

Nơi ở của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 là khách sạn 7 sao Burj Al Arab với sự thiết kế độc đáo, sang trọng từ trong ra ngoài. “Khách sạn 7 sao đầu tiên trên thế giới Burj Al Arab, nơi sử dụng xe Rolls Royce và máy bay trực thăng đón khách” - Phạm Hương viết.