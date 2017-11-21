Phạm Hương sâu cay đáp trả khi bị đá xéo chuyện đi thi quốc tế 'càng tung hô, càng trắng tay'

Người đẹp viết:"Sự 'tung hô' không tạo nên thành tích nhưng chắc chắn sẽ tạo thành 'dấu ấn'... Nếu thi tiếp mình cứ vẫn 'tung hô' thật to 2 tiếng 'Việt Nam'. Vậy nên cứ suy nghĩ tích cực thôi".

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Hoa hậu Phạm Hương đã chia sẻ bài viết có tựa "Nghịch lý khó hiểu của người đẹp Việt đi thi quốc tế: Tung hô càng nhiều lại càng trắng tay". Ngoài ra, Phạm Hương cũng đã thẳng thắn cho biết quan điểm của mình sau khi đọc bài viết này.

Cụ thể, nội dung bài viết có đề cập đến những cái tên như Hà Thu, Thùy Dung, Huyền My... khi tham gia các "đấu trường" nhan sắc quốc tế đều được khán giả kỳ vọng tuy nhiên kết quả lại gây nhiều tiếc nuối.

Bên cạnh đó, bài báo này còn nhắc đến việc Phạm Hương từng được khen ngợi hết lời khi tham gia 2 cuộc thi hoa hậu lớn trên thế giới nhưng kết quả đạt được lại vô cùng đáng thất vọng.

"Nhớ lại năm 2015, tại hai cuộc thi nhan sắc lớn nhất là Hoa hậu Hoàn Vũ và Hoa hậu Thế giới, Phạm Hương lẫn Lan Khuê đều trở thành nạn nhân của những chiến dịch tung hô quá đà. Phạm Hương được tung hô hết cỡ như: bà trùm hoa hậu đích thân nhận xét về cô, nào là không đoạt Hoa hậu cũng là Á hậu 2... Kết quả thì sao? Đến top 15 của cuộc thi cô còn không chen chân vào nổi nói chi chuyện đoạt danh hiệu này nọ. Ai cũng có quyền kỳ vọng và ước mơ về một thứ hạng cao của nhan sắc Việt trên trường quốc tế bởi đó là niềm tự hào dân tộc. Thế nhưng, sự kỳ vọng nếu không có cơ sở vững chắc mà toàn tin vào những điều hão huyền thì chẳng khác nào tự lừa dối mình, lừa dối người", trích bài viết trang Ngoisao.vn.

Dòng trạng thái của người đẹp 9x ngay sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều khán giả để lại những ý kiến trái chiều về vấn đề "Người đẹp Việt đi thi quốc tế: Tung hô càng nhiều lại càng trắng tay".

"Quá chuẩn! Hoa hậu đi thi nhiều nhưng với mình chỉ có Phạm Hương tạo cho mình cảm xúc thật tự hào 2 tiếng "Việt Nam" khi bạn hô to trên đấu trường quốc tế", một ý kiến ủng hộ quan điểm của người đẹp Hải Phòng.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều bình luận cho rằng người đẹp Việt ở những cuộc thi quốc tế vẫn còn rất yếu kém.

"Tung hô vì ủng hộ quê nhà, vì người năm nay đi đã có sự khác biệt so với năm trước. Nhưng ra thế giới vẫn chưa là gì, thực tế là như vậy", một cư dân mạng bình luận.