Sang Mỹ học diễn xuất nhưng Chi Pu vẫn dính 'nghiệp cầm ca', hết chạy show ở khách sạn cao cấp lại sang quán bar nhún nhảy

Hậu trường 27/11/2021 15:59

Người hâm mộ lo lắng, liệu bận rộn với các hoạt động hát hò như thế thì Chi Pu có đảm bảo được lịch trình học tập không đây?

Dù sang Mỹ để học diễn xuất nhưng thời gian gần đây, khán giả bắt gặp Chi Pu tất bật chạy show ca hát trên các sân khấu âm nhạc lớn nhỏ ở trời Tây. Từ đó, cũng nổ ra nhiều tranh cãi về giọng hát của cô nàng, có người thì chê, có người lại khen rằng Chi Pu đã tiến bộ hơn so với trước đó.

Mới đây, trong một clip được khán giả ở Mỹ đăng tải cho thấy, sau khi hát tại một khách sạn sang trọng, một lúc sau, Chi Pu lại tiếp tục có mặt ở quán bar để trình diễn. Đứng trước những khán giả nước ngoài và cả người Việt, Chi Pu vẫn say sưa hát kèm vũ đạo chuyên nghiệp.

Sang Mỹ học diễn xuất nhưng Chi Pu vẫn dính 'nghiệp cầm ca', hết chạy show ở khách sạn cao cấp lại sang quán bar nhún nhảy - Ảnh 1
Chi Pu biểu diễn ở bán bar tại Mỹ - Ảnh: Cắt từ clip

Và không ngoại lệ như các lần trước, giọng hát của Chi Pu vẫn được đưa lên bàn cân mổ xẻ. Thế nhưng, trong không gian của bán bar, khán giả có vẻ như cũng chẳng mấy quan tâm xem ca sĩ hát gì, họ chỉ cần một người ăn mặc bốc lửa, thân hình nóng bỏng và đu đưa trên sân khấu tạo không khí là đủ.

Sang Mỹ học diễn xuất nhưng Chi Pu vẫn dính 'nghiệp cầm ca', hết chạy show ở khách sạn cao cấp lại sang quán bar nhún nhảy - Ảnh 2
Phản ứng của khán gỉa khi nghe Chi Pu trình diễn - Ảnh: Cắt từ clip

Vào hồi đầu tháng 10 vừa qua, Chi Pu đã âm thầm sang Mỹ khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng. Theo như thông báo, cô nàng sang Mỹ để học tập, kết hợp với giải quyết công việc cá nhân và thăm gia đình, họ hàng. Chỉ hơn 1 tháng sau khi đến Mỹ, Chi Pu đã sớm hoà nhập vào cuộc sống ở hải ngoại khi tham gia trình diễn trong liveshow có sự xuất hiện của Bằng Kiều, Mạnh Quỳnh, Mai Tiến Dũng. Tại đây, cô đã gửi đến hai ca khúc Anh Ơi Ở Lại và Mời Anh Vào Team Em.

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Thông tin Chi Pu sang Mỹ học diễn xuất khiến nhiều người bất ngờ.

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