‘Rút lui’ khỏi cuộc sống nổi tiếng, người phụ nữ từng là đại diện của Vietnam Airlines nổi đình nổi đám ngày ấy bây giờ ra sao?

Hậu trường 02/08/2021 08:00

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hoàng Oanh bất ngờ rút khỏi Showbiz và sang Singapore du học, cuộc sống của cô bây giờ khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Dù thời gian đã trôi đi một khoảng xa thế nhưng nếu nhìn lại hình ảnh người phụ nữ này, nhiều người sẽ ngay lập tức nhận ra cô từng là gương mặt đại diện xuất hiện dày đặc ở các pano, áp phích phòng vé máy bay của Vietnam Airlines. Được biết đây là Hoàng Oanh, từng đạt giải Á hậu 1 trong cuộc thi sắc đẹp danh giá do báo Tiền Phong tổ chức năm 2002. Thời điểm đó Hoàng Oanh gây ấn tượng với gương mặt khả ái, chiều cao 1m72 nổi bật đồng thời là “gà cưng” của “ông bầu” nổi tiếng Việt Hùng.

‘Rút lui’ khỏi cuộc sống nổi tiếng, người phụ nữ từng là đại diện của Vietnam Airlines nổi đình nổi đám ngày ấy bây giờ ra sao? - Ảnh 1
Hoàng Oanh là người đẹp nổi tiếng lúc bấy giờ - Ảnh: Internet

Sau cuộc thi, Hoàng Oanh liên tục thu hút sự quan tâm từ công chúng, trở thành người mẫu được hợp tác với rất nhiều thương hiệu, sản phẩm nổi tiếng. Lúc bấy giờ tên tuổi của Hoàng Oanh có lẽ đã phủ sóng rộng rãi thế nhưng để thật sự trở thành “dấu ấn đặc biệt” thì đó là khi cô nàng trở thành gương mặt đại diện của hãng hàng không Vietnam Airlines. Hình ảnh Hoàng Oanh mặc áo dài đồng phục duyên dáng của hãng và nở nụ cười khả ái dường như được in sâu trong trí nhớ người dân Việt, nó lan tỏa đến mức cô nàng được rất nhiều người nhận ra mỗi khi xuất hiện ngoài đường.

‘Rút lui’ khỏi cuộc sống nổi tiếng, người phụ nữ từng là đại diện của Vietnam Airlines nổi đình nổi đám ngày ấy bây giờ ra sao? - Ảnh 2
Hoàng Oanh tạo dấu ấn đặc biệt trong lòng công chúng khi trở thành gương mặt đại diện cho hãng hàng không Vietnam Airlines - Ảnh: Internet

Vào năm 2006, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì Hoàng Oanh bất ngờ rút khỏi Showbiz, sang Singapore du học. 2 năm sau đó người đẹp lập gia đình và chuyển hẳn ra Hà Nội sinh sống cùng chồng. Gần 13 năm trôi qua, hiện tại ở tuổi 37, nàng á hậu vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp đằm thắm nhưng không kém phần hiện đại và có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình của mình. Hoàng Oanh đang phụ giúp ông xã quản lý công ty riêng, dù nhận được nhiều lời mời đến các sự kiện, buổi giao lưu nhưng người đẹp rất hạn chế tham gia. 

‘Rút lui’ khỏi cuộc sống nổi tiếng, người phụ nữ từng là đại diện của Vietnam Airlines nổi đình nổi đám ngày ấy bây giờ ra sao? - Ảnh 3
Vẻ đẹp đằm thắm của á hậu khi ở tuổi 37 - Ảnh: Internet
‘Rút lui’ khỏi cuộc sống nổi tiếng, người phụ nữ từng là đại diện của Vietnam Airlines nổi đình nổi đám ngày ấy bây giờ ra sao? - Ảnh 4
8x cùng con trai của mình - Ảnh: Internet
‘Rút lui’ khỏi cuộc sống nổi tiếng, người phụ nữ từng là đại diện của Vietnam Airlines nổi đình nổi đám ngày ấy bây giờ ra sao? - Ảnh 5
Cô nàng rất chăm tập luyện để duy trì vóc dáng cân đối - Ảnh: Internet

Hoàng oanh từng chia sẻ rằng: "Tôi là một người thích nghi tốt. Lựa chọn cuộc sống hạnh phúc bên gia đình là lựa chọn "biết đủ là đủ", vậy nên tôi không mất quá nhiều thời gian để làm quen với nếp sống sinh hoạt mới. Cuộc sống nào cũng có những "hào quang" của riêng mình.

Riêng với tôi, khái niệm về sự hối tiếc không tồn tại, tôi sẽ luôn tự chịu trách nhiệm với những gì bản thân đã lựa chọn. Tôi thấy mình may mắn còn không hết chứ. Ở thời điểm đó, giành được ngôi vị Á hậu có thể nói là một giấc mơ mà nhiều cô gái mong muốn, vì vậy tôi không hối tiếc điều gì cả. Chỉ có điều, thời gian trôi nhanh quá, mới đó đã 20 năm và đến tận bây giờ tôi mới có cơ hội chia sẻ đôi điều cùng khán giả”.

‘Rút lui’ khỏi cuộc sống nổi tiếng, người phụ nữ từng là đại diện của Vietnam Airlines nổi đình nổi đám ngày ấy bây giờ ra sao? - Ảnh 6
Rút lui khỏi showbiz, Hoàng Oanh hiện có cuộc sống viên mãn bên gia đình - Ảnh: Internet
‘Rút lui’ khỏi cuộc sống nổi tiếng, người phụ nữ từng là đại diện của Vietnam Airlines nổi đình nổi đám ngày ấy bây giờ ra sao? - Ảnh 7
Phải công nhận rằng cô nàng quá xinh đẹp và trẻ trung so với lứa tuổi của mình - Ảnh: Internet
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