Rộ tin ca sĩ Kim Ngân qua đời vì tai nạn, NS Thúy Nga lên tiếng?

Hậu trường 21/11/2023 09:16

Từ khi được Thúy Nga giúp đỡ, ca sĩ Kim Ngân được nhiều người Việt Nam biết đến và quan tâm nhiều hơn.

Cách đây hai năm, ca sĩ Kim Ngân bất đầu nhận được nhiều sự quan tâm trở lại sau cuộc hội ngộ với danh hài Thúy Nga. Thời điểm đó, Thúy Nga đã giúp đỡ đưa Kim Ngân đi cắt tóc, tắm gội, mua sắm quần áo, dắt đi chơi, ăn uống và giao lưu cùng các bạn bè nghệ sĩ.

Rộ tin ca sĩ Kim Ngân qua đời vì tai nạn, NS Thúy Nga lên tiếng? - Ảnh 1
Cách đây hai năm, ca sĩ Kim Ngân bất đầu nhận được nhiều sự quan tâm trở lại sau cuộc hội ngộ với danh hài Thúy Nga

6 tháng sau đó, do vướng nhiều lùm xùm, tranh cãi buộc Thúy Nga phải để Kim Ngân trở về cuộc sống lang thang nay đây mai đó như trước. Trong thời gian đầu rời Thúy Nga, Kim Ngân vẫn có chút tỉnh táo và chịu ăn diện tươm tất. Tuy nhiên những hình ảnh sau đó, có thể thấy nữ ca sĩ nổi tiếng một thời đã trở lại vạch bắt đầu như trước lúc gặp Thuý Nga.

Rộ tin ca sĩ Kim Ngân qua đời vì tai nạn, NS Thúy Nga lên tiếng? - Ảnh 2
Chứng kiến hình ảnh nữ ca sĩ đình đám một thời nay ra nông nổi này khiến khán giả cay khóe mắt

Mới đây nhất, trên mạng xã hội xôn xao thông tin ca sĩ Kim Ngân đã qua đời vì tai nạn giao thông do một kênh Yuotube đăng tải. Đáng nói, hình ảnh của bài viết này còn được ghép rất công phu. Trước tin đồn ác ý, diễn viên hài Thúy Nga bức xúc lên tiếng: "Giới nghệ sĩ hay bị đồn chết à… Nay tới phiên ca sĩ Kim Ngân luôn rồi. Kênh youtube này có tâm nha, thiết kế cho tui đeo khăn tang luôn mà… Cái mặt tui khóc khúc nào nhìn hạp lắm… cái hình nhìn là có tầm nha… mãi đỉnh". Đa số cư dân mạng cũng đều tỏ ra bất bình trước các tin đồn thất thiệt, lấy mạng người để câu view. 

Rộ tin ca sĩ Kim Ngân qua đời vì tai nạn, NS Thúy Nga lên tiếng? - Ảnh 3
Mới đây nhất, trên mạng xã hội xôn xao thông tin ca sĩ Kim Ngân đã qua đời vì tai nạn giao thông do một kênh Yuotube đăng tải

Kim Ngân từng là một mỹ nhân, ngôi sao ca nhạc đình đám vào thập niên 80, với nhan sắc diễm lệ, ngoại hình nóng bỏng. Cô là một trong những ca sĩ ăn khách nhất thời điểm đó. Thậm chí, các show nhạc chỉ cần để tên Kim Ngân ở băng rôn là cháy vé.

Rộ tin ca sĩ Kim Ngân qua đời vì tai nạn, NS Thúy Nga lên tiếng? - Ảnh 4
Kim Ngân từng là một mỹ nhân, ngôi sao ca nhạc đình đám vào thập niên 80, với nhan sắc diễm lệ, ngoại hình nóng bỏng

Kim Ngân cũng lấy chồng và sinh con nhưng vì một số biến cố nên đã hóa điên, từ bỏ sự nghiệp và đi lang thang suốt 30 năm qua. Trên thực tế, mẹ ruột và hai con gái của Kim Ngân đã nhiều lần muốn đưa cô về sống chung để chăm sóc nhưng nữ ca sĩ không chịu, nhất định bỏ đi lang thang.

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Mới đây, những hình ảnh mới nhất của ca sĩ Kim Ngân đã khiến netizen không khỏi xót xa.

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