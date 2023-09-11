Rộ clip Chi Dân quỳ gối, trao nhẫn cầu hôn cô gái lạ trên sân khấu, thực hư ra sao?

Hậu trường 11/09/2023 08:43

Chi Dân khá kín tiếng về đời tư. Anh từng vướng tin đồn hẹn hò diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc nhưng cả hai chưa một lần lên tiếng xác nhận về thông tin này.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ca sĩ Chi Dân bất ngờ cầu hôn cô gái bí ẩn trên sân khấu Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa (Nhật Bản). Cụ thể, ngày 9/9, ca sĩ Chi Dân biểu diễn nhiều ca khúc đình đám của mình tại lễ hội này. Khi hát đến bài Làm vợ anh nhé, nam ca sĩ gây bất ngờ vừa hát vừa quỳ gối, trao nhẫn cho cô gái lạ trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả.

Rộ clip Chi Dân quỳ gối, trao nhẫn cầu hôn cô gái lạ trên sân khấu, thực hư ra sao? - Ảnh 1
Rộ clip Chi Dân quỳ gối, trao nhẫn cầu hôn cô gái lạ trên sân khấu, thực hư ra sao? - Ảnh 2
Khi hát đến bài Làm vợ anh nhé, nam ca sĩ gây bất ngờ vừa hát vừa quỳ gối, trao nhẫn cho cô gái lạ trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả 

Đoạn clip ngay khi đăng tải nhận về nhiều lượt quan tâm và bình luận sôi nổi. Cư dân mạng vô cùng tò mò về danh tính của cô gái bí ẩn may mắn kia. Tuy nhiên, sự thật là nam ca sĩ chỉ mời một khán giả nữ cùng song ca bài Làm vợ anh nhé. Để tiết mục hấp dẫn, phù hợp giai điệu lãng mạn, ngọt ngào, Chi Dân chủ động nắm tay, cầu hôn cô gái. Kết thúc ca khúc, anh gửi lời cảm ơn, tặng nhẫn làm quà và trao bạn diễn nụ hôn gió. Khi được nam ca sĩ bất ngờ cầu hôn, cô gái cũng hạnh phúc, cười tít mắt đến mức không thể tiếp tục hát.

Rộ clip Chi Dân quỳ gối, trao nhẫn cầu hôn cô gái lạ trên sân khấu, thực hư ra sao? - Ảnh 3
Khi được nam ca sĩ bất ngờ cầu hôn, cô gái cũng hạnh phúc, cười tít mắt đến mức không thể tiếp tục hát

Chi Dân khá kín tiếng về đời tư. Anh từng vướng tin đồn hẹn hò diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc nhưng cả hai chưa một lần lên tiếng xác nhận về thông tin này. Tháng 2/2021, trên trang cá nhân, Chi Dân cũng từng đăng ảnh cầu hôn thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trong ảnh, nam ca sĩ quỳ gối trước một cô gái với ánh mắt tha thiết. Anh viết: "Vì anh đã chọn bám theo em suốt cuộc đời". Tuy Chi Dân không bật mí về người này nhưng người hâm mộ nhận ra đây là cảnh trong bài hát mới ra mắt của anh.

Rộ clip Chi Dân quỳ gối, trao nhẫn cầu hôn cô gái lạ trên sân khấu, thực hư ra sao? - Ảnh 4
Anh từng vướng tin đồn hẹn hò diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc nhưng cả hai chưa một lần lên tiếng xác nhận về thông tin này

Tháng 10/2021, Chi Dân gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái buồn bã: "Chia tay không phải vì hết yêu, mà đơn giản là có nhiều lý do để không thể bên nhau được nữa. Chấp nhận sự thật sẽ bớt đau hơn nhiều đó, phải không em?". Chia sẻ này làm rộ lên tin đồn nam ca sĩ và Ninh Dương Lan Ngọc đã" đường ai nấy đi".

Rộ clip Chi Dân quỳ gối, trao nhẫn cầu hôn cô gái lạ trên sân khấu, thực hư ra sao? - Ảnh 5
Và gần đây nhất, ngày 13/7 vừa qua, Chi Dân đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân là bức hình nắm tay tình cảm một cô gái trên xe ô tô. Động thái này của nam ca sĩ như ngầm thông báo có 'tình mới'

Và gần đây nhất, ngày 13/7 vừa qua, Chi Dân đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân là bức hình nắm tay tình cảm một cô gái trên xe ô tô. Ngay sau đó người hâm mộ đã tìm ra danh tính người được cho là bạn gái của Chi Dân qua hình xăm đặc biệt trên tay. Cô gái này thường xuyên chia sẻ hình ảnh xuất hiện xinh đẹp, sang chảnh. Tuy nhiên đến nay, Chi Dân không bật mí hay đăng thêm ảnh nào của đối phương nữa.

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