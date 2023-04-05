Cuối cùng Lan Ngọc cũng đã lên tiếng về tin đồn hẹn hò với Chi Dân: 'Khi nào cưới sẽ cho mọi người hay'

Hậu trường 05/04/2023 14:28

Mới đây, để tránh gây thêm ồn ào, "Ngọc nữ" màn ảnh Việt đã chính thức lên tiếng về tình trạng yêu đương của mình.

Từ năm 2018, Chi Dân và Lan Ngọc bất ngờ vướng tin đồn hẹn hò khi thường xuyên bị 'team qua đường' bắt gặp đi du lịch, diện đồ đôi và có nhiều cử chỉ thân mật dành cho nhau. Thế nhưng, sau ồn ào, người trong cuộc đã sớm khẳng định cả hai chỉ là bạn bè.

Cuối cùng Lan Ngọc cũng đã lên tiếng về tin đồn hẹn hò với Chi Dân: 'Khi nào cưới sẽ cho mọi người hay' - Ảnh 1
Chi Dân và Lan Ngọc bất ngờ vướng tin đồn hẹn hò khi thường xuyên bị 'team qua đường' bắt gặp đi du lịch, diện đồ đôi và có nhiều cử chỉ thân mật dành cho nhau - Ảnh: Internet

Cho đến tháng 7/2022, mạng xã hội lại tiếp tục xôn xao trước đoạn clip Chi Dân nắm tay tình tứ với 1 cô gái giấu mặt ngoài bãi biển. Dựa vào vóc dáng và trang phục, dân mạng chỉ ra "người ấy" có nét tương đồng với Ninh Dương Lan Ngọc. Sau đó, cả 2 tiếp tục bị vướng tin đồn hẹn hò.

Cuối cùng Lan Ngọc cũng đã lên tiếng về tin đồn hẹn hò với Chi Dân: 'Khi nào cưới sẽ cho mọi người hay' - Ảnh 2
Dựa vào vóc dáng và trang phục, dân mạng chỉ ra "người ấy" có nét tương đồng với Ninh Dương Lan Ngọc - Ảnh: Internet

Mới đây, để tránh gây thêm ồn ào, "Ngọc nữ" màn ảnh Việt đã chính thức lên tiếng về tình trạng yêu đương của mình. Theo đó, Lan Ngọc cho biết: "Dạ yên tâm, giờ em vẫn ngồi đây 1 mình, độc thân. Khi nào em có người yêu, em cưới là em cho mọi người hay mà. Ráng chờ em nha".

Cuối cùng Lan Ngọc cũng đã lên tiếng về tin đồn hẹn hò với Chi Dân: 'Khi nào cưới sẽ cho mọi người hay' - Ảnh 3
"Ngọc nữ" màn ảnh Việt đã chính thức lên tiếng về tình trạng yêu đương của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Lời chia sẻ này đã nhanh chóng đập tin các tin đồn đoán và người hâm mộ cũng tỏ ra khá tiếc nuối khi 'thuyền' Lan Ngọc - Chi Dân đã bị chìm. Trước đó, năm 2021, nhiều nguồn tin thân cận cũng xác nhận cả hai đã "đường ai nấy đi" khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Giữa tin đồn nghi ‘bị bắt’ vì sử dụng chất cấm, ca sĩ Chi Dân livestream xin lỗi

Giữa tin đồn nghi ‘bị bắt’ vì sử dụng chất cấm, ca sĩ Chi Dân livestream xin lỗi

Giữa tin đồn ca sĩ Chi Dân bị bắt vì sử dụng chất cấm, trong livestream mới nhất, nam ca sĩ gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả, người hâm mộ và cả đồng nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   Lan Ngọc - Chi Dân Lan Ngọc - Chi Dân hẹn hò Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'