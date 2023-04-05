Cuối cùng Lan Ngọc cũng đã lên tiếng về tin đồn hẹn hò với Chi Dân: 'Khi nào cưới sẽ cho mọi người hay'

Mới đây, để tránh gây thêm ồn ào, "Ngọc nữ" màn ảnh Việt đã chính thức lên tiếng về tình trạng yêu đương của mình.
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Từ năm 2018, Chi Dân và Lan Ngọc bất ngờ vướng tin đồn hẹn hò khi thường xuyên bị 'team qua đường' bắt gặp đi du lịch, diện đồ đôi và có nhiều cử chỉ thân mật dành cho nhau. Thế nhưng, sau ồn ào, người trong cuộc đã sớm khẳng định cả hai chỉ là bạn bè.
Cho đến tháng 7/2022, mạng xã hội lại tiếp tục xôn xao trước đoạn clip Chi Dân nắm tay tình tứ với 1 cô gái giấu mặt ngoài bãi biển. Dựa vào vóc dáng và trang phục, dân mạng chỉ ra "người ấy" có nét tương đồng với Ninh Dương Lan Ngọc. Sau đó, cả 2 tiếp tục bị vướng tin đồn hẹn hò.
Mới đây, để tránh gây thêm ồn ào, "Ngọc nữ" màn ảnh Việt đã chính thức lên tiếng về tình trạng yêu đương của mình. Theo đó, Lan Ngọc cho biết: "Dạ yên tâm, giờ em vẫn ngồi đây 1 mình, độc thân. Khi nào em có người yêu, em cưới là em cho mọi người hay mà. Ráng chờ em nha".
Lời chia sẻ này đã nhanh chóng đập tin các tin đồn đoán và người hâm mộ cũng tỏ ra khá tiếc nuối khi 'thuyền' Lan Ngọc - Chi Dân đã bị chìm. Trước đó, năm 2021, nhiều nguồn tin thân cận cũng xác nhận cả hai đã "đường ai nấy đi" khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.