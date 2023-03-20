Vướng nghi vấn 'trùng tu' nhan sắc trong loạt hình mới, Chi Dân vội lên tiếng: 'Mệt tim thật sự!'

Hậu trường 20/03/2023 10:28

Mới đây, trên trang cá nhân, Chi Dân bất ngờ đăng tải hình ảnh mới khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng và bàn tán xôn xao.

Chi Dân là một trong những nam ca sĩ trẻ được yêu mến bởi giọng ca ngọt ngào và ngoại hình khá điển trai. Nhắc đến Chi Dân, khán giả không thể không nhớ đến loạt ca khúc "hit" làm mưa làm gió nhiều năm qua trên các bảng xếp hạng âm nhạc như Làm vợ anh nhé, 1234, Giả vờ nhưng anh yêu em,...

Vướng nghi vấn 'trùng tu' nhan sắc trong loạt hình mới, Chi Dân vội lên tiếng: 'Mệt tim thật sự!' - Ảnh 1
Nhắc đến Chi Dân, khán giả không thể không nhớ đến loạt ca khúc "hit" làm mưa làm gió nhiều năm qua trên các bảng xếp hạng âm nhạc - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân, Chi Dân bất ngờ đăng tải hình ảnh mới khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng và bàn tán xôn xao. Bởi nhan sắc của nam ca sĩ quá khác lạ, những đường nét trên khuôn mặt có vẻ đã đụng chạm "dao kéo" để trùng tu nhan sắc.

Vướng nghi vấn 'trùng tu' nhan sắc trong loạt hình mới, Chi Dân vội lên tiếng: 'Mệt tim thật sự!' - Ảnh 2
Chi Dân đăng tải hình ảnh mới khiến dân tình ngỡ ngàng vì quá khác lạ - Ảnh: Chụp màn hình

Trước nhiều lời bàn tán, nam ca sĩ đã nhanh chóng lên tiếng giải thích trấn an người hâm mộ. Theo như Chi Dân chia sẻ, đây chỉ là tạo hình trong dự án âm nhạc sắp tới của anh mà thôi! Chi Dân chia sẻ: "Tui ổn mà, dạo một vòng đọc tin, mệt tim thật sự, không lẽ giờ bực mình quá tung luôn MV hình ảnh mới nhất chứ".

Vướng nghi vấn 'trùng tu' nhan sắc trong loạt hình mới, Chi Dân vội lên tiếng: 'Mệt tim thật sự!' - Ảnh 3
Phía dưới bài viết, khán giả đề lại nhiều bình luận trêu đùa về tạo hình mới của nam ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Dòng chia sẻ của Chi Dân hanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, khán giả đề lại nhiều bình luận trêu đùa và mong anh nhanh chóng ra sản phẩm sau thời gian dài im ắng. Đồng thời, nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ sự thích thú về tạo hình mới này của Chi Dân.

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