Rạn nứt quan hệ với Bạch Công Khanh, Nam Em phải tụng kinh khi hát chung show, dòng trạng thái lạ khiến CĐM xôn xao?

Mới đây, Nam Em đã khiến nhiều người xôn xao khi có chia sẻ được cho là nhắc đến Bạch Công Khanh trên trang cá nhân.

Cụ thể, Nam Em viết: "Tôi khi nghe sắp hát với BCK..." cùng với đó là một đoạn kinh Phật khá dài. Chia sẻ của Nam Em nhanh chóng gây chú ý và được cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Dù không trực tiếp đến tên Bạch Công Khanh, song cụm viết tắt BCK khiến nhiều người nghĩ ngay đến nam ca sĩ. Ảnh minh họa: Internet Trước đó, sau khi rạn nứt mối quan hệ, Nam Em và Bạch Công Khanh hầu như không còn bất kỳ liên hệ nào. Đến mới đây, trang chủ của một phòng trà nổi tiếng tại TP.HCM đã đăng tải tấm poster thông tin về đêm diễn mới sẽ được tổ chức vào đầu tháng 10. Đáng chú ý, Nam Em và Bạch Công Khanh chính là 2 cái tên xuất hiện trong danh sách những nghệ sĩ sẽ biểu diễn tại sân khấu này. Điều này càng làm cho dư luận chắc chắn về dòng trạng thái lạ của Nam Em đích thị đang nói đến nam diễn viên sinh năm 1990.

Ảnh minh họa: Internet Từng là cặp đôi ăn ý song ca trên các sân khấu âm nhạc, sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa Nam Em và Bạch Công Khanh khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Cả 2 từng là cặp đôi ăn ý trong âm nhạc Tuy nhiên, trong chia sẻ mới nhất, người đẹp gốc Tiền Giang đã chủ động cập nhật tình trạng mối quan hệ của cả hai: "Hai anh em vẫn hay hỏi thăm nhau. Tôi mới nói chuyện hỏi Bạch Công Khanh khi nào hát chung lại đây. Anh nói bây giờ nếu hát chung lại thì sợ fan của tôi nói anh lợi dụng tôi.

Tôi cũng nói, mình hát cho những người mình yêu thương nghe, chứ không hát cho những người không thích mình nghe. Họ đã không thích thì có cố gắng họ cũng không bỏ tiền ra mua vé nghe mình hát. Fan của tôi rất nhiệt tình, tới bây giờ vẫn theo đuổi việc "ship" (ghép cặp) tôi và Bạch Công Khanh. "Ship" một ngày đẹp trời hai anh em sẽ ngồi lại hát với nhau, chứ không phải ship tình cảm. Vì ai cũng hiểu mặt tình cảm thì không thể. Tấm chân tình của mọi người lớn như vậy tôi cũng không muốn phụ lòng. Hy vọng cuối năm hai anh em sẽ kết hợp lại. Quay đi ngoảnh lại, Nam Em thấy người hợp với mình nhiều nhất trên sân khấu là anh Khanh".

Nam Em gây lo lắng với cơ thể gầy gò, xuất hiện nhiều vết bầm cùng lời than thở đáng chú ý! Mới đây, trên trang cá nhân, Nam Em bất ngờ đăng tải nhiều hình ảnh chụp cơ thể đầy vết bầm khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ran-nut-quan-he-voi-bach-cong-khanh-nam-em-phai-tung-kinh-khi-hat-chung-show-dong-trang-thai-la-khien-cm-xon-xao-618954.html