Hậu công khai lấy chồng, Nam Em bất ngờ tuyên bố rời showbiz, CĐM bất an khi người đẹp đề cập đến cụm từ 'tính mạng'

Hậu trường 31/07/2023 20:53

Sau màn công khai tình yêu trước công chúng, Nam Em tiếp tục trở thành nhân vật gây chú ý với dòng trạng thái lạ.

Ngày 31/7, người đẹp Tiền Giang bất ngờ đăng tải trạng thái gây hoang mang trên trang cá nhân như sau: "Rời xa showbiz tại thời điểm này là cách bảo vệ tính mạng của mình. Có thể, những lời nói độc hại này mình không còn sức chịu đựng được nữa rồi".

Hậu công khai lấy chồng, Nam Em bất ngờ tuyên bố rời showbiz, CĐM bất an khi người đẹp đề cập đến cụm từ 'tính mạng' - Ảnh 1
Bài đăng mới nhất của Nam Em

Đoạn trạng thái gây của Nam Em khiến cư dân mạng vô cùng hoang mang. Những người hâm mộ của cô bất an khi người đẹp đề cập đến cụm từ tính mạng. 

Hồi tháng 7 vừa qua, nữ diễn viên phim Nhà Không Bán cho biết cô đã có quãng thời gian bỏ lên Đà Lạt sống vì "không còn động lực làm nghề". Sau đó, cô trở về TP.HCM khi nhận lời mời tham gia một đêm nhạc từ một người chị.

Hậu công khai lấy chồng, Nam Em bất ngờ tuyên bố rời showbiz, CĐM bất an khi người đẹp đề cập đến cụm từ 'tính mạng' - Ảnh 2

Mới đây, người đẹp gốc Tiền Giang lại khiến dân tình phát sốt khi đăng tải hình ảnh một người đàn ông đeo kính, diện áo sơ mi trắng, quay lưng vào ống kính, kèm dòng chú thích: "My husband" (Chồng của tôi).

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng gửi lời tâm sự đến người hâm mộ: "Sau bao nhiêu sóng gió, thứ tôi cần bây giờ đó là sự bình yên và một tổ ấm. Tôi đã tìm được bến đỗ của riêng mình rồi! Tôi xin phép không công khai người đàn ông của mình. Tôi hy vọng mọi người có thể hiểu và giúp đỡ vì bản thân tôi hiện tại không muốn vướng thêm thị phi. Để tôi có thể bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình, cũng như tiếp tục hoạt động nghệ thuật". 

Hậu công khai lấy chồng, Nam Em bất ngờ tuyên bố rời showbiz, CĐM bất an khi người đẹp đề cập đến cụm từ 'tính mạng' - Ảnh 3
Nam Em bất ngờ công khai chồng

Thông báo bất ngờ của Nam Em khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhiều fan đã gửi lời chúc mừng cô nàng  đồng thời suy đoán về danh tính "nửa kia" của người đẹp 9X. Tuy nhiên đến nay, Nam Em vẫn chưa có thêm tiết lộ gì về ông xã.

Hậu công khai lấy chồng, Nam Em bất ngờ tuyên bố rời showbiz, CĐM bất an khi người đẹp đề cập đến cụm từ 'tính mạng' - Ảnh 4

Nguyễn Thị Lệ Nam Em sinh năm 1996, từng tham gia và đoạt nhiều giải thưởng sắc đẹp: Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Top 8 Hoa hậu Trái đất 2016, Top 10 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Cô đã đóng 7 bộ phim từ truyền hình đến điện ảnh, mới nhất có phim "Nhà không bán". Ngoài làm diễn viên, Nam Em lấn sân ca hát và nhận được sự yêu thích của nhiều khán giả. Cô đắt show sân khấu, phòng trà và có một số bài hit lên top thịnh hành YouTube. 

Nam Em chính thức lên tiếng xác nhận đang hạnh phúc trong tình yêu, bạn trai luôn đồng cảm và yêu thương

Nam Em chính thức lên tiếng xác nhận đang hạnh phúc trong tình yêu, bạn trai luôn đồng cảm và yêu thương

Sau khi thông báo đã có "bến đỗ" lên nhật ký cá nhân, Nam Em nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.

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Từ khóa:   Nam Em sao việt Tin tức giải trí

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