Nam Em chính thức lên tiếng xác nhận đang hạnh phúc trong tình yêu, bạn trai luôn đồng cảm và yêu thương

Hậu trường 28/07/2023 07:01

Sau khi thông báo đã có "bến đỗ" lên nhật ký cá nhân, Nam Em nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Những năm qua, Nam Em liên tục sa sút tinh thần khi vướng vào nhiều ồn ào tình cảm. Mới đây, ngày 27/2, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân một bức ảnh của người đàn ông lạ diện áo sơ mi trắng, quay lưng vào ống kính kèm dòng chú thích gây sốc rằng: "My Husband" (Nghĩa: Chồng của tôi). 

Nam Em chính thức lên tiếng xác nhận đang hạnh phúc trong tình yêu, bạn trai luôn đồng cảm và yêu thương - Ảnh 1
Nam Em bất ngờ chia sẻ về một người đàn ông và gọi anh là "chồng"

Bên cạnh đó, Nam Em cũng nhắn nhủ đến những khán giả yêu âm nhạc của mình rằng: "Mình mong mọi người có thể hiểu và giúp đỡ vì bản thân của mình hiện tại không muốn có thêm thị phi. Còn việc khi đi làm mình hát chung với ai hay hát lại với ai cũng chỉ là công việc". Qua chia sẻ này, có thể thấy Nam Em không muốn bản thân bị ghép đôi với những nam ca sĩ khác mỗi lần song ca trên sân khấu.

Cuối chia sẻ, Nam Em dành lời cảm ơn đến khán giả đã yêu mến âm nhạc của mình trong suốt thời gian qua.

Nam Em chính thức lên tiếng xác nhận đang hạnh phúc trong tình yêu, bạn trai luôn đồng cảm và yêu thương - Ảnh 2
Bên cạnh đó, Nam Em cũng nhắn nhủ đến những khán giả yêu âm nhạc của mình rằng: "Mình mong mọi người có thể hiểu và giúp đỡ vì bản thân của mình hiện tại không muốn có thêm thị phi..."

Sau khi thông báo đã có "bến đỗ" lên nhật ký cá nhân, Nam Em nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ. Khán giả đều vui mừng vì sau nhiều sóng gió, người đẹp đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.

Chia sẻ rõ hơn về chuyện đời tư của mình với truyền thông, đại diện của người đẹp xác nhận cô đang hạnh phúc trong chuyện tình cảm.

Nam Em chính thức lên tiếng xác nhận đang hạnh phúc trong tình yêu, bạn trai luôn đồng cảm và yêu thương - Ảnh 3
Sau khi thông báo đã có "bến đỗ" lên nhật ký cá nhân, Nam Em nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ

"Thời gian này, Nam Em dành phần lớn thời gian sống ở Đà Lạt để nghỉ ngơi, viết sách và tìm cảm hứng trong âm nhạc. Đà Lạt là nơi chữa lành tâm hồn của Nam Em và mang đến cho cô nhiều cảm xúc đặc biệt. 

Cô cũng đang rất hạnh phúc khi có được người bạn trai đồng cảm và yêu thương cô. Người bù đắp hết tất cả những thiệt thòi của cô và hiện tại cô đang có một cuộc sống viên mãn bên người thương. Bạn trai cô cũng là người yêu âm nhạc và rất tự hào khi thấy cô đứng trên sân khấu và tiếp tục con đường âm nhạc của mình" - đại diện của người đẹp cho hay.

Nam Em chính thức lên tiếng xác nhận đang hạnh phúc trong tình yêu, bạn trai luôn đồng cảm và yêu thương - Ảnh 4
"Cô cũng đang rất hạnh phúc khi có được người bạn trai đồng cảm và yêu thương cô" - Đại diện Nam Em cho biết

Đồng thời, Nam Em cảm ơn sự quan tâm và những lời chúc phúc của mọi người dành cho cô. Đây là động lực để cô tiếp tục hoạt động âm nhạc với nhiều bài hát mới.

Trước đó, Nam Em cũng chia sẻ thêm về "một nửa" của mình. Cô cho biết: "Sau bao nhiêu sóng gió, thứ tôi tìm là sự bình yên. Tôi đã tìm được bến đỗ của mình rồi! Nhưng tôi xin phép không công khai người đàn ông của mình, tôi hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ vì tôi không muốn vướng thêm thị phi. Từ đó, tôi có thể bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình, cũng như tiếp tục hoạt động nghệ thuật". 

Nam Em chính thức lên tiếng xác nhận đang hạnh phúc trong tình yêu, bạn trai luôn đồng cảm và yêu thương - Ảnh 5
Người đẹp hiện tại tập trung cho việc ca hát

Với nhan sắc ngọt ngào cùng hình thể nóng bỏng, Nam Em từng đạt thành tích ấn tượng trên đấu trường nhan sắc quốc tế khi vào Top 8 cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2016. Cô cũng có tiềm năng trong lĩnh vực ca hát, diễn xuất. Tuy nhiên, tên tuổi của Nam Em chỉ "nổi lên như cồn" sau scandal tình ái với Trường Giang.

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Nam Em chia sẻ cô từng có thời gian phải lên Đà Lạt sinh sống vì áp lực cuộc sống, hiện tại đã trở về TP. HCM để tiếp tục công việc.

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