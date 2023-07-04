Nam Em lần đầu trải lòng về cuộc sống khó khăn, chịu nhiều áp lực hậu lui về ở ẩn, ít tham gia các sự kiện

Hậu trường 04/07/2023 18:49

Nam Em chia sẻ cô từng có thời gian phải lên Đà Lạt sinh sống vì áp lực cuộc sống, hiện tại đã trở về TP. HCM để tiếp tục công việc.

Gần đây, Hoa khôi Nam Em đã trải lòng với công chúng sau khoảng thời gian lui về ở ẩn, ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Nam Em cho biết cô đã lên Đà Lạt sinh sống để cân bằng lại sau hàng loạt ồn ào, áp lực đã gặp phải trong thời gian qua. 

Nam Em lần đầu trải lòng về cuộc sống khó khăn, chịu nhiều áp lực hậu lui về ở ẩn, ít tham gia các sự kiện - Ảnh 1
Hoa khôi Nam Em trải lòng với công chúng sau khoảng thời gian lui về ở ẩn, ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí

Mỹ nhân 9X tâm sự: 'Sau chương trình The Heroes cùng với những "náo loạn" trong FC của mình, tôi không còn một chút động lực nào để làm nghề nên quyết định lên Đà Lạt sống. Tôi không trách mọi người được, tôi chưa bao giờ có thái độ nào không tôn trọng người hâm mộ hết. Lúc đó, tôi có nói 1 câu: 'Những người không mua vé coi mình hát thì đừng quan tâm' nhưng tôi không nói với người hâm mộ mình, tôi dùng cho những người không thích tôi. Bởi tôi thấy những người chửi tôi là những người hoàn toàn không mua vé, ủng hộ và chả thích ai cả. Tôi chưa bao giờ có thái độ không tôn trọng người hâm mộ của mình hết'.

Nam Em lần đầu trải lòng về cuộc sống khó khăn, chịu nhiều áp lực hậu lui về ở ẩn, ít tham gia các sự kiện - Ảnh 2
Nam Em cho biết lý do lên Đà Lạt sinh sống trong thời gian vừa rồi là do quá áp lực

Sau chuỗi ngày sống bình lặng ở Đà Lạt, Nam Em hiện đã trở về TP.HCM để tiếp tục công việc thu âm, đi hát ở các phòng trà. Tuy nhiên, cô tiếp tục gặp vấn đề là không có nhà để ở, có lúc Nam Em muốn trở lại Đà Lạt vì không thoải mái trong việc sinh hoạt tại khách sạn. Nhờ sự giúp đỡ của những người bạn, Nam Em đã thuê được một căn nhà thoải mái để sinh sống trong thời gian tới. 

Nam Em lần đầu trải lòng về cuộc sống khó khăn, chịu nhiều áp lực hậu lui về ở ẩn, ít tham gia các sự kiện - Ảnh 3
Có lúc Nam Em muốn trở lại Đà Lạt vì không thoải mái trong việc sinh hoạt tại khách sạn

Nam Em cho biết phải tiết kiệm từng chút một để dành tiền chi cho các dự án tương lai. Nữ ca sĩ chia sẻ về cuộc sống hiện tại: 'Trong nhà thuê, tôi chọn cách dán tường giả gỗ để làm giảm sự căng thẳng, mua những thứ thật sự cần thiết vì sự tiết kiệm lúc này rất là quan trọng. Tôi chuẩn bị có rất nhiều dự án âm nhạc nên không được lãng phí. Tôi nghĩ chắc không cần mua giường để ngủ dưới đất cho tiết kiệm. Thế nhưng ngủ được 1 đêm, tôi lại cảm thấy không ổn rồi, phải mua giường thôi. Thế là tôi tìm giường mà chỗ nào cũng mắc, cái nào cũng trên 10 triệu đồng nên tôi mua online cái giường sát có 1,5 triệu, tiết kiệm được bao nhiêu. Chỉ vậy là ngon lành, không cần phải mua thêm gì cả'. 

Nam Em lần đầu trải lòng về cuộc sống khó khăn, chịu nhiều áp lực hậu lui về ở ẩn, ít tham gia các sự kiện - Ảnh 4
Sau những biến cố tình cảm, Nam Em cho biết cô bị ảnh hưởng nặng nề về mặt tinh thần khiến công việc đình trệ

Hơn nữa sau những biến cố tình cảm, Nam Em cho biết cô bị ảnh hưởng nặng nề về mặt tinh thần khiến công việc đình trệ. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng vướng nhiều lời đồn ác ý khiến sự nghiệp chững lại.

Đặc biệt, Nam Em còn tiết lộ khoảng thời gian bi kịch khi thất nghiệp, không ai dám mời show vì nghi bị tâm thần. Cô nói: '6 tháng liên tục, 1 năm, rồi 2 năm, không có một show nào mời tôi. Lúc đó, tôi không có người yêu nữa chứ. Tôi với một chị bạn cứ đi lang thang trên đường. Tôi nhớ từng than với chị ấy không biết khi nào mới thoát khỏi vực thẳm này. Lúc đó, tôi mập lắm, còn bị đồn có bầu nữa. Tôi uống thuốc chữa bệnh, không hết bệnh mà còn bị phì ra nữa'.

Nam Em lần đầu trải lòng về cuộc sống khó khăn, chịu nhiều áp lực hậu lui về ở ẩn, ít tham gia các sự kiện - Ảnh 5
Nữ diễn viên học cách duy trì lối sống lạc quan, hạn chế tiêu cực

Vượt qua thời gian dài bị trầm cảm, Nam Em cho biết cuộc sống của cô đang dần trở lại bình thường. Nữ diễn viên học cách duy trì lối sống lạc quan, hạn chế tiêu cực.

Nam Em là Hoa khôi đồng bằng Sông Cửu Long năm 2015, đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2016. Ngoài sự nghiệp diễn viên, Nam Em đang phát triển con đường ca hát, cô được nhiều khán giả yêu thích khi xuất hiện trong phòng trà, đêm nhạc lớn ở Đà Lạt và TP.HCM. 

Chỉ sau một đêm diễn, Nam Em nhận được cả 'đóa hồng tiền' cùng nhiều món quà mang giá trị 'siêu khủng'

Chỉ sau một đêm diễn, Nam Em nhận được cả 'đóa hồng tiền' cùng nhiều món quà mang giá trị 'siêu khủng'

Hoa hậu Nam Em cho biết cô phải dùng đến hai xe mới chở hết những món quà nhận được từ khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa Hậu Nam Em Nam Em 24h sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 1 giờ 13 phút trước
Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 2 giờ 13 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi