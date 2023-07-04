Nam Em lần đầu trải lòng về cuộc sống khó khăn, chịu nhiều áp lực hậu lui về ở ẩn, ít tham gia các sự kiện

Nam Em chia sẻ cô từng có thời gian phải lên Đà Lạt sinh sống vì áp lực cuộc sống, hiện tại đã trở về TP. HCM để tiếp tục công việc.

Gần đây, Hoa khôi Nam Em đã trải lòng với công chúng sau khoảng thời gian lui về ở ẩn, ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Nam Em cho biết cô đã lên Đà Lạt sinh sống để cân bằng lại sau hàng loạt ồn ào, áp lực đã gặp phải trong thời gian qua. Hoa khôi Nam Em trải lòng với công chúng sau khoảng thời gian lui về ở ẩn, ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí Mỹ nhân 9X tâm sự: 'Sau chương trình The Heroes cùng với những "náo loạn" trong FC của mình, tôi không còn một chút động lực nào để làm nghề nên quyết định lên Đà Lạt sống. Tôi không trách mọi người được, tôi chưa bao giờ có thái độ nào không tôn trọng người hâm mộ hết. Lúc đó, tôi có nói 1 câu: 'Những người không mua vé coi mình hát thì đừng quan tâm' nhưng tôi không nói với người hâm mộ mình, tôi dùng cho những người không thích tôi. Bởi tôi thấy những người chửi tôi là những người hoàn toàn không mua vé, ủng hộ và chả thích ai cả. Tôi chưa bao giờ có thái độ không tôn trọng người hâm mộ của mình hết'.

Nam Em cho biết lý do lên Đà Lạt sinh sống trong thời gian vừa rồi là do quá áp lực Sau chuỗi ngày sống bình lặng ở Đà Lạt, Nam Em hiện đã trở về TP.HCM để tiếp tục công việc thu âm, đi hát ở các phòng trà. Tuy nhiên, cô tiếp tục gặp vấn đề là không có nhà để ở, có lúc Nam Em muốn trở lại Đà Lạt vì không thoải mái trong việc sinh hoạt tại khách sạn. Nhờ sự giúp đỡ của những người bạn, Nam Em đã thuê được một căn nhà thoải mái để sinh sống trong thời gian tới. Có lúc Nam Em muốn trở lại Đà Lạt vì không thoải mái trong việc sinh hoạt tại khách sạn Nam Em cho biết phải tiết kiệm từng chút một để dành tiền chi cho các dự án tương lai. Nữ ca sĩ chia sẻ về cuộc sống hiện tại: 'Trong nhà thuê, tôi chọn cách dán tường giả gỗ để làm giảm sự căng thẳng, mua những thứ thật sự cần thiết vì sự tiết kiệm lúc này rất là quan trọng. Tôi chuẩn bị có rất nhiều dự án âm nhạc nên không được lãng phí. Tôi nghĩ chắc không cần mua giường để ngủ dưới đất cho tiết kiệm. Thế nhưng ngủ được 1 đêm, tôi lại cảm thấy không ổn rồi, phải mua giường thôi. Thế là tôi tìm giường mà chỗ nào cũng mắc, cái nào cũng trên 10 triệu đồng nên tôi mua online cái giường sát có 1,5 triệu, tiết kiệm được bao nhiêu. Chỉ vậy là ngon lành, không cần phải mua thêm gì cả'.

Sau những biến cố tình cảm, Nam Em cho biết cô bị ảnh hưởng nặng nề về mặt tinh thần khiến công việc đình trệ Hơn nữa sau những biến cố tình cảm, Nam Em cho biết cô bị ảnh hưởng nặng nề về mặt tinh thần khiến công việc đình trệ. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng vướng nhiều lời đồn ác ý khiến sự nghiệp chững lại. Đặc biệt, Nam Em còn tiết lộ khoảng thời gian bi kịch khi thất nghiệp, không ai dám mời show vì nghi bị tâm thần. Cô nói: '6 tháng liên tục, 1 năm, rồi 2 năm, không có một show nào mời tôi. Lúc đó, tôi không có người yêu nữa chứ. Tôi với một chị bạn cứ đi lang thang trên đường. Tôi nhớ từng than với chị ấy không biết khi nào mới thoát khỏi vực thẳm này. Lúc đó, tôi mập lắm, còn bị đồn có bầu nữa. Tôi uống thuốc chữa bệnh, không hết bệnh mà còn bị phì ra nữa'. Nữ diễn viên học cách duy trì lối sống lạc quan, hạn chế tiêu cực Vượt qua thời gian dài bị trầm cảm, Nam Em cho biết cuộc sống của cô đang dần trở lại bình thường. Nữ diễn viên học cách duy trì lối sống lạc quan, hạn chế tiêu cực. Nam Em là Hoa khôi đồng bằng Sông Cửu Long năm 2015, đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2016. Ngoài sự nghiệp diễn viên, Nam Em đang phát triển con đường ca hát, cô được nhiều khán giả yêu thích khi xuất hiện trong phòng trà, đêm nhạc lớn ở Đà Lạt và TP.HCM.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-em-lan-au-trai-long-ve-cuoc-song-kho-khan-chiu-nhieu-ap-luc-hau-lui-ve-o-an-it-tham-gia-cac-su-kien-598806.html