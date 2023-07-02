Chỉ sau một đêm diễn, Nam Em nhận được cả 'đóa hồng tiền' cùng nhiều món quà mang giá trị 'siêu khủng'

Hoa hậu Nam Em cho biết cô phải dùng đến hai xe mới chở hết những món quà nhận được từ khán giả.

Mới đây trên trang cá nhân, Nam Em đã chia sẻ hình ảnh nhận được nhiều quà "khủng" từ người hâm mộ. Bên cạnh đó người đẹp còn cho biết: 'Đây là tôi sau một đêm đi diễn. Quà ngập mặt, 1 xe không đủ, phải chở 2 xe mới đủ quà. Quá là nhiều sự yêu thương, quá là nhiều may mắn. Xin biết ơn, biết ơn và biết ơn'. Nam Em đã chia sẻ hình ảnh nhận được nhiều quà "khủng" từ người hâm mộ Sau khi ngắm nhìn hình ảnh này, đa số người hâm mộ đều cho rằng Nam Em hoàn toàn xứng đáng nhận được sự yêu thương, quan tâm đặc biệt: 'Mọi người đều yêu thương em, chỉ cần mình sống tốt, trời xanh sẽ tự an bài, 'Thật tuyệt vời cô gái tài năng đẳng cấp của fan nhà cỏ', 'Vậy thì cố gắng sắp xếp nhận nhiều show hơn nữa nha bé ơi'...

Người hâm mộ đều cho rằng Nam Em hoàn toàn xứng đáng nhận được sự yêu thương Ở thời điểm hiện tại, Nam Em đang tập trung vào nhiều dự án cá nhân. Thời gian vừa qua, nữ ca sĩ từng có một số chia sẻ đáng chú ý về cuộc sống đời tư:'Tôi đang ở một cái nơi mà bao nhiêu người phải cực lực kiếm tiền để có một chiếc hộp. Mà với tôi nó chẳng khác gì cái tù cao cấp. Xin lỗi nhưng mà tôi không sống được những chỗ như này. Chỉ có núi rừng là chân ái'. Nam Em đang tập trung vào nhiều dự án cá nhân Được biết, Nam Em là Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015, vào top 8 Miss Earth 2016, được đặc cách vào chung khảo. Cô cho biết được truyền cảm hứng từ Miss World 2019 - Toni-Ann Singh - hoa hậu đã dùng tiếng hát xoa dịu người dân ở những mảnh đất nghèo khó. Cô nàng cho biết cô muốn mang trái tim ấm áp và giọng hát của mình để tạo ra những giá trị tinh thần tốt đẹp, nhờ giai điệu âm nhạc giúp con người lạc quan, sống tích cực hơn.

Nam Em có lợi thế về độ nổi tiếng, khả năng ca hát Nam Em là người đẹp không còn xa lạ với khán giả. Những ngày đầu nổi danh trong showbiz, cô được yêu mến bởi vẻ đẹp trong sáng. Đam mê nghệ thuật nhưng Nam Em đã có khoảng thời gian ở ẩn vì căn bệnh trầm cảm. Suốt thời gian qua, người đẹp phải cố gắng điều trị. Bên cạnh đó cũng vì có những căn bệnh liên quan đến sức khoẻ khiến Nam Em không tự tin xuất hiện trước công chúng. Những ngày đầu nổi danh trong showbiz, cô được yêu mến bởi vẻ đẹp trong sáng

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