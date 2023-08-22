Nam Em gây lo lắng với cơ thể gầy gò, xuất hiện nhiều vết bầm cùng lời than thở đáng chú ý!

Mới đây, trên trang cá nhân, Nam Em bất ngờ đăng tải nhiều hình ảnh chụp cơ thể đầy vết bầm khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.
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Nam Em là một trong những mỹ nhân có nhiều thành tích ấn tượng tại các cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước. Các đấu trường đình đám như: Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2015, Hoa hậu Hoàn vũ 2015, Hoa hậu Trái đất 2016 đều có dấu ấn của người đẹp sinh năm 1996. Trong đó, danh hiệu Top 8 Miss Earth 2016 trở thành cột mốc giúp nhan sắc của cô chinh phục và gây ấn tượng trong lòng công chúng. Cô không chỉ tham gia vào các cuộc thi sắc đẹp mà còn mạnh dạn thử sức với diễn xuất và ca hát hay các show truyền hình như Thiên đường ẩm thực, Ơn giời cậu đây rồi, Kỳ tài thách đấu, Người bí ẩn, Nụ cười xuân...
Sau thời gian ở ẩn vì sức khoẻ, đầu năm nay, Nam Em có màn tái xuất trong lĩnh vực ca hát và nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả. Tuy nhiên, mới đây, trên trang cá nhân, Nam Em bất ngờ đăng tải nhiều hình ảnh chụp cơ thể đầy vết bầm khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Nhìn trong ảnh, phần vai và 2 cánh tay của cô có nhiều vết bầm màu đỏ thẫm kèm dòng trạng thái than thở rằng: "Như này mà còn nói chưa cố gắng, vậy như thế nào mới gọi là cố gắng. Khi nào mới được ghi nhận".
Dù không rõ thực hư Nam Em có tình trạng sức khỏe như thế nào, nhưng đông đảo người hâm mộ đều để lại bình luận động viên cô nàng. Nhiều người còn nhận xét Nam Em đã gầy đến mức báo động và cần quan tâm, giữ sức khoẻ nhiều hơn.
Thời gian gần đây, Nam Em cũng thường xuất hiện ở nhiều sự kiện, show thời trang cùng chị gái sinh đôi là Lệ Nam. Bên cạnh đó cặp chị em Lệ Nam - Nam Em là hai gương mặt được các nhà thiết kế đình đám yêu thích khi lựa chọn người mẫu xuất hiện trên sàn runway.
Tháng 7/2023 vừa qua, Nam Em khiến cư dân mạng bất ngờ khi xác nhận có người yêu mới, đặc biệt còn gọi nửa kia là "chồng". Đăng kèm hình ảnh bóng lưng của bạn trai, cô chia sẻ: "Chắc mọi người cũng hiểu được là sau bao nhiêu sóng gió, thứ tôi tìm là sự bình yên. Tôi đã tìm được bến đỗ của mình rồi! Nhưng tôi xin phép không công khai người đàn ông của mình, tôi hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ vì tôi không muốn vướng thêm thị phi. Từ đó, tôi có thể bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình, cũng như tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Cùng một lúc vừa có cả 2 và vừa phải bảo vệ công việc và gia đình thật sự rất khó chu toàn".