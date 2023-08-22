Nam Em gây lo lắng với cơ thể gầy gò, xuất hiện nhiều vết bầm cùng lời than thở đáng chú ý!

Nam Em là một trong những mỹ nhân có nhiều thành tích ấn tượng tại các cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước. Các đấu trường đình đám như: Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2015, Hoa hậu Hoàn vũ 2015, Hoa hậu Trái đất 2016 đều có dấu ấn của người đẹp sinh năm 1996. Trong đó, danh hiệu Top 8 Miss Earth 2016 trở thành cột mốc giúp nhan sắc của cô chinh phục và gây ấn tượng trong lòng công chúng. Cô không chỉ tham gia vào các cuộc thi sắc đẹp mà còn mạnh dạn thử sức với diễn xuất và ca hát hay các show truyền hình như Thiên đường ẩm thực, Ơn giời cậu đây rồi, Kỳ tài thách đấu, Người bí ẩn, Nụ cười xuân...

Sau thời gian ở ẩn vì sức khoẻ, đầu năm nay, Nam Em có màn tái xuất trong lĩnh vực ca hát và nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả

Sau thời gian ở ẩn vì sức khoẻ, đầu năm nay, Nam Em có màn tái xuất trong lĩnh vực ca hát và nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả. Tuy nhiên, mới đây, trên trang cá nhân, Nam Em bất ngờ đăng tải nhiều hình ảnh chụp cơ thể đầy vết bầm khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Nhìn trong ảnh, phần vai và 2 cánh tay của cô có nhiều vết bầm màu đỏ thẫm kèm dòng trạng thái than thở rằng: "Như này mà còn nói chưa cố gắng, vậy như thế nào mới gọi là cố gắng. Khi nào mới được ghi nhận".