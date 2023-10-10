Rầm rộ clip Hoài Lâm ôm chầm lấy vợ cũ Cindy Lư trong hậu trường, sự thật ra sao?

Thời gian gần đây, Hoài Lâm đã tích cực trở lại với sân khấu âm nhạc sau giai đoạn ở ẩn và dần lấy lại được thiện cảm, lòng tin từ khán giả. Trước đó, giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa, Hoài Lâm bất ngờ quyết định lập gia đình và có con với Cindy Lư. Cuối cùng sau 9 năm bên nhau, Cindy Lư đã tuyên bố ly hôn với giọng ca Hoa nở không màu và khẳng định chắc nịch rằng bản thân sẽ nuôi hai con mà không cần 1 đồng trợ cấp nào.

Giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa, Hoài Lâm bất ngờ quyết định lập gia đình và có con với Cindy Lư

Cho đến mới đây nhất, cộng đồng mạng bất ngờ truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh Hoài Lâm vẻ mặt buồn khi ôm một cô gái kèm với chú thích: "Hoài Lâm gặp lại và ôm vợ cũ". Vì cô gái trong đoạn clip chỉ quay từ phía sau lưng và không lộ mặt nên nhiều người hoài nghi về thông tin này.