Rầm rộ clip Hoài Lâm ôm chầm lấy vợ cũ Cindy Lư trong hậu trường, sự thật ra sao?

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip Hoài Lâm ôm thắm thiết một người nữ, nghi vấn là vợ cũ nam ca sĩ - Cindy Lư.
- Đạt G chính thức lên tiếng nghi vấn 'gương vỡ lại lành' với vợ cũ Hoài Lâm, tuyên bố một điều chắc nịch!
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Thời gian gần đây, Hoài Lâm đã tích cực trở lại với sân khấu âm nhạc sau giai đoạn ở ẩn và dần lấy lại được thiện cảm, lòng tin từ khán giả. Trước đó, giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa, Hoài Lâm bất ngờ quyết định lập gia đình và có con với Cindy Lư. Cuối cùng sau 9 năm bên nhau, Cindy Lư đã tuyên bố ly hôn với giọng ca Hoa nở không màu và khẳng định chắc nịch rằng bản thân sẽ nuôi hai con mà không cần 1 đồng trợ cấp nào.
Cho đến mới đây nhất, cộng đồng mạng bất ngờ truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh Hoài Lâm vẻ mặt buồn khi ôm một cô gái kèm với chú thích: "Hoài Lâm gặp lại và ôm vợ cũ". Vì cô gái trong đoạn clip chỉ quay từ phía sau lưng và không lộ mặt nên nhiều người hoài nghi về thông tin này.
Một số người có mặt tại thời điểm đó cũng nhận định đây chỉ là fan của Hoài Lâm chứ không phải vợ cũ như nội dung bài đăng. Đồng thời, nhiều cư dân mạng cũng cho rằng người đăng tải đoạn clip này đang cố tình câu views và thu hút nhiều sự chú ý. Từ trước đến nay, Hoài Lâm và Cindy Lư dường như chưa từng gặp lại nhau sau ly hôn.
Năm 2022, con trai nuôi Hoài Linh công khai hẹn hò tình mới là Mỹ Kim (thường được biết tới với tên Kim Ngân). Trong một livestream, giọng ca 9X cũng chia sẻ, bạn gái là nguồn động lực, luôn ở bên, giúp đỡ anh trong quãng thời gian vừa qua: “Người bên cạnh giúp Lâm vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Cảm ơn!”.
Dù không bị bắt gặp thường xuyên xuất hiện cùng nhau nhưng cặp đôi không ngần ngại thể hiện điều trên mạng xã hội. Nhiều người dành lời khen ngợi cho vẻ ngoài “xứng đôi vừa lứa” và chúc phúc cho Hoài Lâm cùng bạn gái.