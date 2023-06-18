Hoài Lâm liên tục kín lịch, bận bịu với các đêm nhạc nhưng khán giả vẫn tiếc nuối vì điều này!

Hình ảnh mới nhất của ca sĩ Hoài Lâm khiến người hâm mộ 'ngỡ ngàng'.

Hoài Lâm là một trong ca sĩ Vbiz luôn được đông đảo khán giả quan tâm. Mới đây, nam ca sĩ đã có một đêm nhạc riêng tại TP.HCM vào tối 17/6. Trên sân khấu, nam ca sĩ 'đốn tim' khán giả bởi giọng hát ngọt ngào và đầy sâu lắng. Ngoài ra, ngoại hình có phần "xuống cấp" của Hoài Lâm lại tiếp tục trở thành vấn đề tranh cãi của nhiều người. Cụ thể, nam ca sĩ để lộ rõ phần "bụng bia", trông phát tướng hơn so với trước đây.

Hoài Lâm trên sân khấu đêm nhạc hôm 17/6. Nhiều khán giả đã tỏ ra tiếc nuối vì ngoại hình của Hoài Lâm sa sút phong độ. Bên cạnh đó, netizen cũng mong muốn Hoài Lâm cải thiện vóc dáng để lấy lại phong độ như thời đỉnh cao. Netizen mong muốn Hoài Lâm cải thiện vóc dáng và tích cực hoạt động hơn để lấy lại phong độ như thời đỉnh cao. Hoài Lâm từng ghi dấu ấn với khán giả qua loạt ca khúc đình đám Như những phút ban đầu, Có khi, Quay về, Cô bé ngày xưa,... Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hoài Lâm bị dính liên hoàn scandal khiến nam ca sĩ bị hủy toàn bộ các show diễn.

Hoài Lâm là ca sĩ Vbiz luôn được đông đảo khán giả quan tâm. Sau thời gian dài ở ẩn, Hoài Lâm đã chính thức quay trở lại con đường ca hát vào tháng 10/2022. Giọng ca 9x hứa hẹn với khán giả sẽ trở lại làm nghề một cách nghiêm túc và làm việc khoa học hơn. Hoài Lâm chia sẻ: "Bữa giờ thấy hồi hộp nhưng khi đứng lên sân khấu cảm giác hồi hộp không còn nữa, còn lại là những cảm xúc tuyệt vời. Cảm ơn tràng pháo tay của tất cả các bạn". Thông tin này khiến người hâm mộ vô cùng vui mừng. Hoài Lâm đã chính thức quay trở lại con đường ca hát vào tháng 10/2022. Tên tuổi Hoài Lâm vẫn giữ được độ "hot", nhiều đêm nhạc của nam ca sĩ luôn trong tình trạng kín chỗ. Sau khi quay trở lại với nghệ thuật, Hoài Lâm liên tục đón nhận những tin vui. Theo đó kể từ khi "comeback" đến nay, nam ca sĩ liên tục kín lịch, bận bịu với các đêm nhạc tại TP.HCM cũng như nhiều nơi khác. Có thể thấy, sau khoảng thời gian vắng bóng khá lâu, Hoài Lâm vẫn giữ được độ "hot", nhiều đêm nhạc của nam ca sĩ luôn trong tình trạng kín chỗ.

Hoài Lâm bất ngờ lấp lửng chuyện không tiếp tục đi hát sau khi tái xuất Vbiz chưa lâu, thực hư ra sao? Mới đây, Hoài Lâm bất ngờ chia sẻ về những vấn đề xoay quanh việc đi hát trở lại. Đồng thời, nam ca sĩ cũng thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoai-lam-lien-tuc-kin-lich-ban-biu-voi-cac-dem-nhac-nhung-khan-gia-van-tiec-nuoi-vi-dieu-nay-593365.html