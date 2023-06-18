Hoài Lâm liên tục kín lịch, bận bịu với các đêm nhạc nhưng khán giả vẫn tiếc nuối vì điều này!

Hậu trường 18/06/2023 19:56

Hình ảnh mới nhất của ca sĩ Hoài Lâm khiến người hâm mộ 'ngỡ ngàng'.

Hoài Lâm là một trong ca sĩ Vbiz luôn được đông đảo khán giả quan tâm. Mới đây, nam ca sĩ đã có một đêm nhạc riêng tại TP.HCM vào tối 17/6. Trên sân khấu, nam ca sĩ 'đốn tim' khán giả bởi giọng hát ngọt ngào và đầy sâu lắng.

Ngoài ra, ngoại hình có phần "xuống cấp" của Hoài Lâm lại tiếp tục trở thành vấn đề tranh cãi của nhiều người. Cụ thể, nam ca sĩ để lộ rõ phần "bụng bia", trông phát tướng hơn so với trước đây.

Hoài Lâm liên tục kín lịch, bận bịu với các đêm nhạc nhưng khán giả vẫn tiếc nuối vì điều này! - Ảnh 1
Hoài Lâm liên tục kín lịch, bận bịu với các đêm nhạc nhưng khán giả vẫn tiếc nuối vì điều này! - Ảnh 2
Hoài Lâm trên sân khấu đêm nhạc hôm 17/6.

Nhiều khán giả đã tỏ ra tiếc nuối vì ngoại hình của Hoài Lâm sa sút phong độ. Bên cạnh đó, netizen cũng mong muốn Hoài Lâm cải thiện vóc dáng để lấy lại phong độ như thời đỉnh cao.

Hoài Lâm liên tục kín lịch, bận bịu với các đêm nhạc nhưng khán giả vẫn tiếc nuối vì điều này! - Ảnh 3
Netizen mong muốn Hoài Lâm cải thiện vóc dáng và tích cực hoạt động hơn để lấy lại phong độ như thời đỉnh cao.

Hoài Lâm từng ghi dấu ấn với khán giả qua loạt ca khúc đình đám Như những phút ban đầu, Có khi, Quay về, Cô bé ngày xưa,... Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hoài Lâm bị dính liên hoàn scandal khiến nam ca sĩ bị hủy toàn bộ các show diễn.

Hoài Lâm liên tục kín lịch, bận bịu với các đêm nhạc nhưng khán giả vẫn tiếc nuối vì điều này! - Ảnh 4
Hoài Lâm là ca sĩ Vbiz luôn được đông đảo khán giả quan tâm.

Sau thời gian dài ở ẩn, Hoài Lâm đã chính thức quay trở lại con đường ca hát vào tháng 10/2022. Giọng ca 9x hứa hẹn với khán giả sẽ trở lại làm nghề một cách nghiêm túc và làm việc khoa học hơn. Hoài Lâm chia sẻ: "Bữa giờ thấy hồi hộp nhưng khi đứng lên sân khấu cảm giác hồi hộp không còn nữa, còn lại là những cảm xúc tuyệt vời. Cảm ơn tràng pháo tay của tất cả các bạn". Thông tin này khiến người hâm mộ vô cùng vui mừng. 

Hoài Lâm liên tục kín lịch, bận bịu với các đêm nhạc nhưng khán giả vẫn tiếc nuối vì điều này! - Ảnh 5
Hoài Lâm đã chính thức quay trở lại con đường ca hát vào tháng 10/2022.
Hoài Lâm liên tục kín lịch, bận bịu với các đêm nhạc nhưng khán giả vẫn tiếc nuối vì điều này! - Ảnh 6
Tên tuổi Hoài Lâm vẫn giữ được độ "hot", nhiều đêm nhạc của nam ca sĩ luôn trong tình trạng kín chỗ.

Sau khi quay trở lại với nghệ thuật, Hoài Lâm liên tục đón nhận những tin vui. Theo đó kể từ khi "comeback" đến nay, nam ca sĩ liên tục kín lịch, bận bịu với các đêm nhạc tại TP.HCM cũng như nhiều nơi khác. Có thể thấy, sau khoảng thời gian vắng bóng khá lâu, Hoài Lâm vẫn giữ được độ "hot", nhiều đêm nhạc của nam ca sĩ luôn trong tình trạng kín chỗ.

Hoài Lâm bất ngờ lấp lửng chuyện không tiếp tục đi hát sau khi tái xuất Vbiz chưa lâu, thực hư ra sao?

Hoài Lâm bất ngờ lấp lửng chuyện không tiếp tục đi hát sau khi tái xuất Vbiz chưa lâu, thực hư ra sao?

Mới đây, Hoài Lâm bất ngờ chia sẻ về những vấn đề xoay quanh việc đi hát trở lại. Đồng thời, nam ca sĩ cũng thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoài Lâm Hoài Lâm tăng cân Hoài Lâm đi hát trở lại

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi