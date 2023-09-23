Đạt G chính thức lên tiếng nghi vấn 'gương vỡ lại lành' với vợ cũ Hoài Lâm, tuyên bố một điều chắc nịch!

Động thái mới đây của Đạt G nhận được sự quan tâm cực lớn từ phía cộng đồng mạng.

Đạt G được biết đến với bản hit đình đám Buồn của anh (hát với K-ICM, Masew) thu hút gần 185 triệu lượt xem trên YouTube vào năm 2018. Sau đó là loạt ca khúc càng khẳng định tên tuổi của nam ca sĩ trong làng nhạc Việt như: Anh ơi ở lại, Bánh mì không, Khó vẽ nụ cười,... Tuy nhiên, đang lúc sự nghiệp trên đà phát triển, Đạt G nhận phải vô vàn gạch đá, chỉ trích của khán giả vì loạt phốt từ người yêu cũ là ca sĩ Du Uyên vào năm 2021. Họ đôi co với nhau trên mạng xã hội, từ chuyện tranh chấp kênh YouTube chung đến tiền bạc, cách cư xử. Sau đó không lâu, anh công khai yêu Bảo Ngọc - vợ cũ ca sĩ Hoài Lâm. Tuy nhiên, chuyện tình cũng kết thúc chỉ sau bảy tháng gắn bó.

Đang lúc sự nghiệp trên đà phát triển, Đạt G nhận phải vô vàn gạch đá, chỉ trích của khán giả vì loạt phốt từ người yêu cũ là ca sĩ Du Uyên vào năm 2021 Thời gian gần đây, cư dân mạng lại bất ngờ khi Đạt G có những tương tác thường xuyên với Cindy Lư trên mạng xã hội và được cho là đã nối lại tình xưa. Trước nghi vấn này, tối ngày 22/9, Đạt G chính thức lên tiếng nói về mối quan hệ hiện tại với bạn gái cũ. Cụ thể, nam ca sĩ cho biết anh và vợ cũ Hoài Lâm vẫn đối xử tử tế với nhau và coi nhau là bạn. Đồng thời, cả 2 cũng giữ thói quen chia sẻ cùng nhau và những chuyện khác đều diễn ra dễ dàng. Không chỉ vậy, anh còn tuyên bố nếu đủ tin tưởng, anh có thể sẽ quay lại với Cindy Lư. Thời gian gần đây, cư dân mạng lại bất ngờ khi Đạt G có những tương tác thường xuyên với Cindy Lư trên mạng xã hội và được cho là đã nối lại tình xưa Trước đó, thời điểm ồn ào chuyện tình cảm với Du Uyên nổ ra khiến Đạt G phải hạn chế hoạt động ca hát và lặng tiếng hơn trên mạng xã hội. Cho đến chiều 17/8, trong buổi họp báo ra mắt dự án mới đánh dấu sự trở lại Vbiz, Đạt G đã có những trải lòng về khoảng thời gian vướng thị phi.

Nam ca sĩ cho biết anh và vợ cũ Hoài Lâm vẫn đối xử tử tế với nhau và coi nhau là bạn Theo đó, Đạt G thừa nhận những sóng gió trong quá khứ khiến anh gần như mất hết. Tuy nhiên, nhờ có sự bảo bọc và những người cộng sự, anh đã vực dậy, bước tiếp con đường của mình. Đạt G nói thêm: "Khi gặp sự việc như thế, tôi nghĩ bất kỳ ai cũng muốn bỏ cuộc, không tiếp tục làm nghề. Mất một khoảng thời gian khá dài tôi mới có đủ tự tin để viết nên những lời nhạc đầu tiên. Chính âm nhạc một lần nữa cứu rỗi tôi khỏi những điều này. Mặc dù không biết sự đón nhận và yêu thương của khán giả dành cho mình còn không, nhưng tôi vẫn làm, vì ít nhất âm nhạc giúp tôi nhận ra mình đang sống vì điều gì. Sự tha thứ là điều tôi không mong cầu nhưng tôi hy vọng mọi người có thể cho tôi cơ hội được trải nghiệm nhiều hơn với âm nhạc". Đạt G thừa nhận những sóng gió trong quá khứ khiến anh gần như mất hết. Tuy nhiên, nhờ có sự bảo bọc và những người cộng sự, anh đã vực dậy, bước tiếp con đường của mình Đạt G cho biết trải qua nhiều chuyện, anh thấy bản thân đã thay đổi cả về tính cách lẫn suy nghĩ. Ở hiện tại, anh khẳng định mình đủ trưởng thành để giải quyết một cách tốt đẹp hơn. Nhìn lại những sự việc xảy ra trong quá khứ, giọng ca Bánh mì không thừa nhận bản thân có lỗi và đang sửa lỗi. Đạt G cũng khá thân thiết với 2 con riêng của Cindy Lư và Hoài Lâm "Tôi nghĩ tất cả sai lầm xảy ra trong đời mình, trước hết đều xuất phát từ lỗi do mình. Tôi chấp nhận mình là một đứa ngu dốt trong quá khứ nhưng tôi không nghĩ mình vẫn tiếp tục ngu dốt trong chặng đường còn lại" - anh nói.

Bị 'tẩy chay' kịch liệt, Hiền Hồ chính thức rút khỏi đêm nhạc với Đạt G Kể từ khi trở lại hoạt động sau ồn ào "anh em nương tựa", Hiền Hồ liên tục gặp phải nhiều cản trở.

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