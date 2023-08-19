Đạt G thừa nhận gần như mất hết tất cả vì ồn ào tình cảm: 'Tôi nghĩ đó là một 'án treo' dành cho mình, để bản thân thức tỉnh hơn'

Tuy nhiên, đang lúc sự nghiệp trên đà phát triển, Đạt G nhận phải vô vàn gạch đá, chỉ trích của khán giả vì loạt phốt từ người yêu cũ là ca sĩ Du Uyên vào năm 2021. Họ đôi co với nhau trên mạng xã hội, từ chuyện tranh chấp kênh YouTube chung đến tiền bạc, cách cư xử. Sau đó không lâu, anh công khai yêu Bảo Ngọc - vợ cũ ca sĩ Hoài Lâm. Tuy nhiên, chuyện tình cũng kết thúc chỉ sau bảy tháng gắn bó.

Đạt G được biết đến với bản hit đình đám Buồn của anh (hát với K-ICM, Masew) thu hút gần 185 triệu lượt xem trên YouTube vào năm 2018. Sau đó là loạt ca khúc càng khẳng định tên tuổi của nam ca sĩ trong làng nhạc Việt như: Anh ơi ở lại, Bánh mì không, Khó vẽ nụ cười,...

Theo đó, Đạt G thừa nhận những sóng gió trong quá khứ khiến anh gần như mất hết. Tuy nhiên, nhờ có sự bảo bọc và những người cộng sự, anh đã vực dậy, bước tiếp con đường của mình. Đạt G nói thêm: "Khi gặp sự việc như thế, tôi nghĩ bất kỳ ai cũng muốn bỏ cuộc, không tiếp tục làm nghề. Mất một khoảng thời gian khá dài tôi mới có đủ tự tin để viết nên những lời nhạc đầu tiên. Chính âm nhạc một lần nữa cứu rỗi tôi khỏi những điều này.

Ồn ào chuyện tình cảm khiến Đạt G phải hạn chế hoạt động ca hát và lặng tiếng hơn trên mạng xã hội. Cho đến mới đây, chiều 17/8, trong buổi họp báo ra mắt dự án mới, ca sĩ Đạt G đã có những trải lòng về khoảng thời gian vướng thị phi với bạn gái cũ.

Mặc dù không biết sự đón nhận và yêu thương của khán giả dành cho mình còn không, nhưng tôi vẫn làm, vì ít nhất âm nhạc giúp tôi nhận ra mình đang sống vì điều gì. Sự tha thứ là điều tôi không mong cầu nhưng tôi hy vọng mọi người có thể cho tôi cơ hội được trải nghiệm nhiều hơn với âm nhạc".

Theo đó, Đạt G thừa nhận những sóng gió trong quá khứ khiến anh gần như mất hết. Tuy nhiên, nhờ có sự bảo bọc và những người cộng sự, anh đã vực dậy, bước tiếp con đường của mình

Đạt G cho biết trải qua nhiều chuyện, anh thấy bản thân đã thay đổi cả về tính cách lẫn suy nghĩ. Ở hiện tại, anh khẳng định mình đủ trưởng thành để giải quyết một cách tốt đẹp hơn. Nhìn lại những sự việc xảy ra trong quá khứ, giọng ca Bánh mì không thừa nhận bản thân có lỗi và đang sửa lỗi.

"Tôi nghĩ tất cả sai lầm xảy ra trong đời mình, trước hết đều xuất phát từ lỗi do mình. Tôi chấp nhận mình là một đứa ngu dốt trong quá khứ nhưng tôi không nghĩ mình vẫn tiếp tục ngu dốt trong chặng đường còn lại" - anh nói.

Đạt G tổ chức triển lãm tranh, diễn ra trong ba ngày tại một studio ở quận 7, tìm sự đồng cảm của khán giả

Ca sĩ 9X cho biết anh đã mất một khoảng thời gian dài để vượt qua biến cố. Anh chọn cách không hoạt động mạng xã hội và chỉ tập trung làm những điều mình thích để bản thân được chữa lành. Đạt G bộc bạch: "Trong suốt 2 mùa dịch, tôi đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều với những điều đó và không ai có thể giúp tôi giải quyết được. Tôi nghĩ đó là một "án treo" dành cho mình, để bản thân thức tỉnh hơn và biết cần làm gì".

Ca sĩ cũng bày tỏ hy vọng trong tương lai, anh sẽ tỉnh táo hơn cả trong công việc lẫn tình cảm để bản thân không bao giờ phạm sai lầm.

Đáng chú ý, trong buổi họp báp này, Cindy Lư bất ngờ đến chúc mừng bạn trai cũ

Đáng chú ý, trong buổi họp báp này, Cindy Lư bất ngờ đến chúc mừng bạn trai cũ. Thời gian gần đây, cộng đồng mạng nhiều lần bắt gặp Đạt G và Cindy Lư tương tác thân thiết trên mạng xã hội làm dấy lên tin đồn cặp đôi tái hợp.

Trên trang cá nhân, Cindy Lư cũng dành lời chúc mừng giọng ca 9X: "Bất kỳ sự cố gắng nào cũng sẽ được đền đáp, chúc mừng anh và cả ê-kíp vì những điều tuyệt vời này, cố lên nha".

Trong khi đó, Đạt G tiết lộ bản thân đang trong quá trình hồi phục "tình yêu". Tuy nhiên, anh chưa muốn chia sẻ về chuyện này và khẳng định khi nào bản thân cảm thấy đủ thoải mái sẽ thông báo với mọi người.