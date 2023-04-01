Rầm rộ nghi vấn Đạt G và Cindy Lư 'gương vỡ lại lành', phía đại diện đã phản hồi thế nào?

Hậu trường 01/04/2023 08:13

Màn tương tác hài hước qua lại của Đạt G và Cindy Lư đã nhận được sự quan tâm của netizen. Đa số dân mạng đều đặt nghi vấn rằng có khả năng cao cả hai đã quay về bên nhau.

Gần đây, mạng xã hội "dậy sóng" trước nghi vấn Cindy Lư (Bảo Ngọc) và ca sĩ Đạt G "gương vỡ lại lành" sau thời gian im ắng. Bởi, trên trang cá nhân, cả hai liên tục có những tương tác thân mật khiến dân tình đầy hoài nghi.

Rầm rộ nghi vấn Đạt G và Cindy Lư 'gương vỡ lại lành', phía đại diện đã phản hồi thế nào? - Ảnh 1
Mạng xã hội "dậy sóng" trước nghi vấn Cindy Lư (Bảo Ngọc) và ca sĩ Đạt G "gương vỡ lại lành" sau thời gian im ắng - Ảnh: Internet

Cụ thể, mới đây nhất, khi Đạt G đăng tải một loạt hình ảnh mới với phong cách trẻ trung thì đáng chú ý, bên dưới phần bình luận, Cindy Lư đã để lại lời nhắn rằng: "Học đi chiều mình đón nhé". Ngay sau đó, nam ca sĩ "Bánh mì không" đã nhanh chóng đáp lời: "Anh có ba mẹ anh đón rồi, cảm ơn em nhé".

Rầm rộ nghi vấn Đạt G và Cindy Lư 'gương vỡ lại lành', phía đại diện đã phản hồi thế nào? - Ảnh 2
Cả hai liên tục có những tương tác thân mật khiến dân tình đầy hoài nghi - Ảnh: Chụp màn hình

Màn tương tác hài hước qua lại của Đạt G và Cindy Lư đã nhận được sự quan tâm của netizen. Đa số dân mạng đều đặt nghi vấn rằng có khả năng cao cả hai đã quay về bên nhau.

Trao đổi với truyền thông về vấn đề này, quản lý của bộ đôi đã lên tiếng. Người đại diện không xác nhận cũng không phản bác thông tin trên: "Chúng tôi không đề cập nhiều đến chuyện cá nhân của các nghệ sĩ. Tuy nhiên, theo tôi, chuyện các bạn tương tác với nhau trên mạng xã hội là bình thường. Kể cả là bạn bè cũng có thể bình luận qua lại trên mạng xã hội được".

Rầm rộ nghi vấn Đạt G và Cindy Lư 'gương vỡ lại lành', phía đại diện đã phản hồi thế nào? - Ảnh 3
Trước đó, tháng 5/2021, Đạt G và Cindy Lư đã công khai mối quan hệ - Ảnh: Internet

Trước đó, tháng 5/2021, Đạt G và Cindy Lư đã công khai mối quan hệ. Khi đó, Đạt G vướng ồn ào hậu chia tay Du Uyên còn Cindy Lư mới kết thúc cuộc hôn nhân với ca sĩ Hoài Lâm. Tuy nhiên, vào tháng 12/2021, bộ đôi xác nhận chia tay.

Trong thời gian hẹn hò, Đạt G cảm thấy không thoải mái khi Cindy Lư luôn phải đối diện những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Bởi thế, cả hai quyết định tạm dừng chuyện tình cảm để mỗi người tập trung vào công việc riêng.

Cư dân mạng bất ngờ với phản ứng của Du Uyên trước tin đồn Đạt G và Cindy Lư 'gương vỡ lại lành'

Cư dân mạng bất ngờ với phản ứng của Du Uyên trước tin đồn Đạt G và Cindy Lư 'gương vỡ lại lành'

Phản ứng của Du Uyên không khỏi khiến nhiều người phải cảm thấy bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Cindy Lư Cindy Lư - Hoài Lâm Cindy Lư - Đạt G

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 26 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'