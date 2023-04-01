Rầm rộ nghi vấn Đạt G và Cindy Lư 'gương vỡ lại lành', phía đại diện đã phản hồi thế nào?

Màn tương tác hài hước qua lại của Đạt G và Cindy Lư đã nhận được sự quan tâm của netizen. Đa số dân mạng đều đặt nghi vấn rằng có khả năng cao cả hai đã quay về bên nhau.

Gần đây, mạng xã hội "dậy sóng" trước nghi vấn Cindy Lư (Bảo Ngọc) và ca sĩ Đạt G "gương vỡ lại lành" sau thời gian im ắng. Bởi, trên trang cá nhân, cả hai liên tục có những tương tác thân mật khiến dân tình đầy hoài nghi. Mạng xã hội "dậy sóng" trước nghi vấn Cindy Lư (Bảo Ngọc) và ca sĩ Đạt G "gương vỡ lại lành" sau thời gian im ắng - Ảnh: Internet Cụ thể, mới đây nhất, khi Đạt G đăng tải một loạt hình ảnh mới với phong cách trẻ trung thì đáng chú ý, bên dưới phần bình luận, Cindy Lư đã để lại lời nhắn rằng: "Học đi chiều mình đón nhé". Ngay sau đó, nam ca sĩ "Bánh mì không" đã nhanh chóng đáp lời: "Anh có ba mẹ anh đón rồi, cảm ơn em nhé".

Cả hai liên tục có những tương tác thân mật khiến dân tình đầy hoài nghi - Ảnh: Chụp màn hình Màn tương tác hài hước qua lại của Đạt G và Cindy Lư đã nhận được sự quan tâm của netizen. Đa số dân mạng đều đặt nghi vấn rằng có khả năng cao cả hai đã quay về bên nhau. Trao đổi với truyền thông về vấn đề này, quản lý của bộ đôi đã lên tiếng. Người đại diện không xác nhận cũng không phản bác thông tin trên: "Chúng tôi không đề cập nhiều đến chuyện cá nhân của các nghệ sĩ. Tuy nhiên, theo tôi, chuyện các bạn tương tác với nhau trên mạng xã hội là bình thường. Kể cả là bạn bè cũng có thể bình luận qua lại trên mạng xã hội được".

Trước đó, tháng 5/2021, Đạt G và Cindy Lư đã công khai mối quan hệ - Ảnh: Internet Trước đó, tháng 5/2021, Đạt G và Cindy Lư đã công khai mối quan hệ. Khi đó, Đạt G vướng ồn ào hậu chia tay Du Uyên còn Cindy Lư mới kết thúc cuộc hôn nhân với ca sĩ Hoài Lâm. Tuy nhiên, vào tháng 12/2021, bộ đôi xác nhận chia tay. Trong thời gian hẹn hò, Đạt G cảm thấy không thoải mái khi Cindy Lư luôn phải đối diện những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Bởi thế, cả hai quyết định tạm dừng chuyện tình cảm để mỗi người tập trung vào công việc riêng.

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