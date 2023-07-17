Xuất hiện trong khoảnh khắc người yêu B Ray đăng tải, liệu có chuyện Đạt G và Cindy Lư 'gương vỡ lại lành'?

Hậu trường 17/07/2023 19:16

Cộng đồng mạng nhận ra Cindy Lư và Đạt G đang đi du lịch chung qua loạt khoảnh khắc bạn gái B Ray đăng tải.

Mới đây, B Ray và bạn gái Tammy Phạm đã có chuyến du lịch cùng hội bạn thân. Trên trang cá nhân, cặp đôi đăng tải rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè. Ngoài nhan sắc cuốn hút, trong trẻo của bạn gái B Ray, cư dân mạng còn phát hiện Cindy Lư (Lư Hoàng Bảo Ngọc) và ca sĩ Đạt G xuất hiện trong các khoảnh khắc của cô nàng.

Cụ thể, bạn gái B Ray đăng tải nhiều hình ảnh và video thân thiết với Cindy Lư. Nếu tinh ý, có thể thấy cả hai cô nàng còn diện trang phục giống nhau từ áo thun trắng, quần jeans đến cả kiểu tóc cũng tương đồng. 

Xuất hiện trong khoảnh khắc người yêu B Ray đăng tải, liệu có chuyện Đạt G và Cindy Lư 'gương vỡ lại lành'? - Ảnh 1
Bạn gái B Ray đăng tải nhiều hình ảnh và video thân thiết với Cindy Lư.
Xuất hiện trong khoảnh khắc người yêu B Ray đăng tải, liệu có chuyện Đạt G và Cindy Lư 'gương vỡ lại lành'? - Ảnh 2
Nếu tinh ý, có thể thấy cả hai cô nàng còn diện trang phục giống nhau từ áo thun trắng, quần jeans đến cả kiểu tóc cũng tương đồng. 

Đáng chú ý hơn hết, Đạt G cũng xuất hiện trong bức ảnh có mặt Cindy Lư. Không những thế, trên trang cá nhân của producer Masew, anh chàng cũng khoe khoảnh khắc chụp cùng hai người bạn thân là Đạt G và B Ray. Với trang phục trùng khớp, netizen tò mò về mối quan hệ hiện tại của Cindy Lư và Đạt G. 

Xuất hiện trong khoảnh khắc người yêu B Ray đăng tải, liệu có chuyện Đạt G và Cindy Lư 'gương vỡ lại lành'? - Ảnh 3
Đáng chú ý hơn hết, Đạt G cũng xuất hiện trong bức ảnh có mặt Cindy Lư. 
Xuất hiện trong khoảnh khắc người yêu B Ray đăng tải, liệu có chuyện Đạt G và Cindy Lư 'gương vỡ lại lành'? - Ảnh 4
Không những thế, trên trang cá nhân của producer Masew, anh chàng cũng khoe khoảnh khắc chụp cùng hai người bạn thân là Đạt G và B Ray.

Khoảng thời gian vừa qua, cư dân mạng cũng đã nhiều lần bắt gặp Đạt G và Cindy Lư tương tác nhau trên mạng xã hội. Nhiều người đặt ra nghi vấn liệu cả hai có đang hẹn hò lại với nhau sau một khoảng thời gian 'đường ai nấy đi'.

Xuất hiện trong khoảnh khắc người yêu B Ray đăng tải, liệu có chuyện Đạt G và Cindy Lư 'gương vỡ lại lành'? - Ảnh 5
Nhiều người đặt ra nghi vấn liệu cả hai có đang hẹn hò lại với nhau sau một khoảng thời gian 'đường ai nấy đi'.

Đạt G và Cindy Lư chính thức công khai hẹn hò vào tháng 5/2021, đúng thời điểm nam ca sĩ vướng ồn ào bị bạn gái cũ tố bội bạc, lăng nhăng. Thông tin này đã từng thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. 

Xuất hiện trong khoảnh khắc người yêu B Ray đăng tải, liệu có chuyện Đạt G và Cindy Lư 'gương vỡ lại lành'? - Ảnh 6
Đạt G và Cindy Lư chính thức công khai hẹn hò vào tháng 5/2021, đúng thời điểm nam ca sĩ vướng ồn ào bị bạn gái cũ tố bội bạc, lăng nhăng.

Cindy Lư là vợ cũ của Hoài Lâm, anh và Hoài Lâm cũng là người bạn khá thân thiết. Việc nam ca sĩ yêu vợ cũ của bạn đã từng khiến khán giả bàn tán xôn xao. Thời điểm đó, nam ca sĩ cũng nhanh chóng lên tiếng xin lỗi bạn gái cũ và xác nhận đang yêu Cindy Lư. Bên cạnh đó, Cindy Lư cũng viết tâm thư khá dài chia sẻ về mối quan hệ với Hoài Lâm và khẳng định bản thân không phải là người thứ ba xen vào mối quan hệ của Đạt G và Du Uyên. Tuy nhiên, cả hai chính thức “đường ai nấy đi” sau gần 7 tháng công khai tình cảm.

Xuất hiện trong khoảnh khắc người yêu B Ray đăng tải, liệu có chuyện Đạt G và Cindy Lư 'gương vỡ lại lành'? - Ảnh 7
Nam ca sĩ cũng nhanh chóng lên tiếng xin lỗi bạn gái cũ và xác nhận đang yêu Cindy Lư.
Xuất hiện trong khoảnh khắc người yêu B Ray đăng tải, liệu có chuyện Đạt G và Cindy Lư 'gương vỡ lại lành'? - Ảnh 8
Bên cạnh đó, Cindy Lư cũng viết tâm thư khá dài chia sẻ về mối quan hệ với Hoài Lâm và khẳng định bản thân không phải là người thứ ba xen vào mối quan hệ của Đạt G và Du Uyên.
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