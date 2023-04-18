Kể từ khi trở lại hoạt động sau ồn ào "anh em nương tựa", Hiền Hồ liên tục gặp phải nhiều cản trở.

Cách đây không lâu, xuất hiện thông tin Hiền Hồ sẽ xuất hiện trong đêm nhạc mang tên Chỉ khi anh một mình được tổ chức tại Đà Lạt vào ngày 7/5 sắp tới. Fanpage và website của nơi sẽ diễn ra đêm nhạc thậm chí đã đăng tải thông tin chương trình từ thời gian, địa điểm, lẫn link đặt vé. Điều này lại càng khiến netizen phẫn nộ vì cho rằng Hiền Hồ đang bất chấp sự phản đối của khán giả để tìm đường quay trở lại showbiz. Đáng chú ý hơn cả, ngoài Hiền Hồ còn xuất hiện một nam nghệ sĩ khách mời từng vướng nhiều tai tiếng trong Vbiz là Đạt G cùng tham gia.



Cả Đạt G và Hiền Hồ đều là những nghệ sĩ mang nhiều tai tiếng - Ảnh: Internet Tuy vậy, vào chiều ngày 18/4, theo thông tin từ Zing News, đại diện ban tổ chức cho biết đêm nhạc mang tên Chỉ khi anh một mình với sự tham gia của Đạt G, Hiền Hồ tại Đà Lạt phải hoãn. "Hiền Hồ không tham gia nữa nên đêm nhạc tạm hoãn. Chúng tôi đang đợi để chốt xem Đạt G có biểu diễn cùng một ca sĩ khác không. Khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ thông báo với khán giả", đại diện ban tổ chức nói.

Zing News đã liên lạc với Hiền Hồ về nguyên nhân rút khỏi đêm nhạc song chưa nhận được phản hồi.

Hiền Hồ rút khỏi đêm nhạc - Ảnh: Internet Trước đó, khi chia sẻ với báo chí về việc, liệu rằng khi kết hợp, đứng chung sân khấu với Hiền Hồ - cái tên đang bị "tẩy chay" mạnh mẽ sau ồn ào đời tư như vậy, liệu anh có cảm thấy e ngại? Ngay lập tức, Đạt G bày tỏ rằng, anh chỉ nghĩ đến m nhạc và không quá quan tâm đến chuyện đời tư.

Đạt G không quan tâm đến đời tư của Hiền Hồ - Ảnh: Internet "Những ngày gần đây tôi lo đi làm việc nên cũng không theo dõi mạng xã hội nhiều. Tuy nhiên tôi nghĩ âm nhạc cũng là điều kết nối mọi người nên cũng không suy nghĩ nhiều. Nghe thông tin Hiền Hồ bị hủy show, tôi cũng buồn. Nhưng hiện giờ, tôi muốn tập trung trọn vẹn cho nghệ thuật và mang đến cho khán giả âm nhạc của mình mà thôi", Đạt G bày tỏ.

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