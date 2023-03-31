Ở ẩn hậu ồn ào 'anh em nương tựa', Hiền Hồ vẫn có thể 'bỏ túi' số tiền 'khủng' nhờ làm một việc này!

Ít ai biết, dù khó hoạt động trở lại nghệ thuật nhưng Hiền Hồ vẫn có thể kiếm được số tiền khủng trong suốt thời gian ở ẩn vừa qua.

Sau ồn ào 'anh em nương tựa', Hiền Hồ đã nhận về không ít sự chỉ trích từ khán giả. Nữ ca sĩ đã phải ở ẩn một thời gian để tránh ồn ào. Tuy nhiên, khi mọi việc lắng nghe, gần đây, Hiền Hồ đã mấp mé tái xuất trở lại showbiz nhưng phản ứng của khán giả vẫn còn gay gắt, thậm chí là "tẩy chay" những chương trình hay những người liên quan đến nữ ca sĩ. Cách đây không lâu Hiền Hồ đã bị hủy show cùng Trịnh Thăng Bình bởi sự phản đối đầy mạnh mẽ từ phía khán giả - Ảnh: Internet Thế nhưng, ít ai biết, dù khó hoạt động trở lại nghệ thuật nhưng Hiền Hồ vẫn có thể kiếm được số tiền khủng trong suốt thời gian ở ẩn vừa qua. Theo đó, thống kê từ Social Blade, số tiền Hiền Hồ nhận được xuất phát từ nền tảng YouTube và được công khai rộng rãi.

Thông qua thống kê này, video có lượt xem cao nhất trên kênh YouTube của nữ đang đạt hơn 132 triệu. Ở thời điểm hiện tại, số tiền thu được từ video này sẽ dao động từ 66,200 USD cho đến 529.400 USD (tương đương hơn 1,55 tỷ đồng đến 12,4 tỷ đồng). Kênh Youtube giúp nữ ca sĩ hái ra tiền - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó trong khoảng một tháng gần đây, giọng ca Gặp nhưng không ở lại có thể nhận lợi nhuận từ kênh YouTube khoảng 2,200 USD cho đến 35,700 USD (tương đương số tiền từ 51,6 triệu đến hơn 830 triệu đồng).

Ngoài ra, hàng năm kênh YouTube của Hiền Hồ có thể thu về từ 26,800 USD đến 429,000 USD (tương đương từ 629 triệu đồng cho đến hơn 10 tỷ đồng). Tháng 10 năm 2017, kênh YouTube của nữ ca sĩ đã được thành lập và đến nay đã có khoảng 99 video với tổng lượt xem lên tới hơn 512 triệu đồng. việc nữ ca sĩ dễ dàng thu về số tiền "khủng" dù không biểu diễn quá nhiều khiến không ít khán giả vô cùng bất ngờ - Ảnh: Internet Social Blade ước tính mỗi ngày kênh YouTube của Hiền Hồ có thêm khoảng 300 nghìn lượt xem và thu về số tiền khoảng 74 USD cho đến 1,200 USD ( tương đương 1,7 triệu đến 28,1 triệu đồng). 30 ngày gần nhất, trên kênh YouTube của nữ ca sĩ vẫn thu hút 5000 nghìn lượt đăng ký mới và gần 9 triệu lượt xem. Vì vậy, việc nữ ca sĩ dễ dàng thu về số tiền "khủng" dù không biểu diễn quá nhiều khiến không ít khán giả vô cùng bất ngờ.

Tái xuất hậu bê bối liền vướng ồn ào với Trịnh Thăng Bình, phía Hiền Hồ lại tiếp tục xin lỗi khi đã 'gây họa'? Vừa tái xuất sau thời gian ở ẩn, những ngày vừa qua, hình ảnh Hiền Hồ đi ăn cùng Trịnh Thăng Bình đã gây không ít sự chú ý và luồng ý kiến trái chiều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/o-an-hau-on-ao-anh-em-nuong-tua-hien-ho-van-co-the-bo-tui-so-tien-khung-nho-lam-mot-viec-nay-568150.html