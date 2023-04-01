Tái xuất thất bại, Hiền Hồ vẫn vui vẻ mở tiệc tưng bừng sau hàng loạt scandal chấn động khiến khán giả 'trở mặt'?

Mới đây nhất, trên trang Instagram cá nhân, người đẹp Tây Nguyên vừa đăng tải loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc vui vẻ tại một bữa tiệc bên cạnh những bạn bè thân thiết.
- Trịnh Thăng Bình đăng tâm thư xin lỗi fan lúc 3h sáng sau vụ việc chụp ảnh cùng Hiền Hồ
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Hiền Hồ từng vướng phải lùm xùm với một nam CEO lớn tuổi khiến nữ ca sĩ nhận về nhiều lời chỉ trích, thậm chí tẩy chai khỏi showbiz. Sau vụ việc, Hiền Hồ phải lui về ở ẩn tránh "gạch đá". Thời gian gần đây, nữ ca sĩ đã mon men trở lại mạng xã hội nhưng có thể thấy vẫn chưa lấy được lòng cộng đồng mạng.
Cụ thể là sau bức ảnh Hiền Hồ chụp về bữa ăn tối với Trịnh Thăng Bình đã nhận về không ít bình luận tiêu cực và "gạch đá" của mọi người. Không chỉ vậy, dưới phần bình luận, nhiều netizen cũng thông báo sẽ "quay lưng" với Trịnh Thăng Bình vì hành động thân thiết với Hiền Hồ.
Đứng trước tâm bão dư luận, cả hai đã chủ động ẩn bài viết và lên tiếng xin lỗi về cuộc hội ngộ giữa hai bên đã lam dậy sống mạng xã hội. Trong khi Trịnh Thăng Bình vẫn đang cảm thấy hụt hẫng và buồn bã trước việc 5000 fan quay lưng thì phía Hiền Hồ có động thái bỏ ngoài tai những lời chỉ trích.
Cụ thể, mới đây nhất, trên trang Instagram cá nhân, người đẹp Tây Nguyên vừa đăng tải loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc vui vẻ tại một bữa tiệc bên cạnh những bạn bè thân thiết. Ngay lập tức, các bức ảnh trên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và trở thành bia đạn bị công kích dữ dội trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.
Có thể thấy, trước làn sóng tẩy chay rầm rộ, Hiền Hồ vẫn xuất hiện với nhan sắc lung linh, rạng rỡ chứ không hề có vẻ ủ rũ sau khi liên tục vướng phải scandal. Và tất nhiên cũng như những bài viết trước, dưới phần bình luận, không ít netizen đã để lại lời mỉa mai nữ ca sĩ.