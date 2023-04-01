Tái xuất thất bại, Hiền Hồ vẫn vui vẻ mở tiệc tưng bừng sau hàng loạt scandal chấn động khiến khán giả 'trở mặt'?

Hiền Hồ từng vướng phải lùm xùm với một nam CEO lớn tuổi khiến nữ ca sĩ nhận về nhiều lời chỉ trích, thậm chí tẩy chai khỏi showbiz. Sau vụ việc, Hiền Hồ phải lui về ở ẩn tránh "gạch đá". Thời gian gần đây, nữ ca sĩ đã mon men trở lại mạng xã hội nhưng có thể thấy vẫn chưa lấy được lòng cộng đồng mạng.

Thời gian gần đây, nữ ca sĩ đã mon men trở lại mạng xã hội nhưng có thể thấy vẫn chưa lấy được lòng cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Cụ thể là sau bức ảnh Hiền Hồ chụp về bữa ăn tối với Trịnh Thăng Bình đã nhận về không ít bình luận tiêu cực và "gạch đá" của mọi người. Không chỉ vậy, dưới phần bình luận, nhiều netizen cũng thông báo sẽ "quay lưng" với Trịnh Thăng Bình vì hành động thân thiết với Hiền Hồ.