Sau nhiều năm vướng nghi vấn bất hòa, Hoài Lâm bất ngờ hội ngộ ba nuôi Hoài Linh trong ngày cúng Tổ nghiệp

Hậu trường 27/09/2023 10:10

Đây là lần hiếm hoi sau nhiều năm, Hoài Lâm xuất hiện cạnh cha nuôi - NSƯT Hoài Linh.

Ngoài là một giọng ca trẻ nổi bật của làng nhạc Việt, Hoài Lâm còn được biết đến là con nuôi của NS Hoài Linh. Nghệ danh Hoài Lâm là do nghệ hài Hoài Linh đặt khi anh chập chững bước vào con đường nghệ thuật và định hướng cho con nuôi theo đuổi con đường nhạc bolero, âm hưởng dân ca. 

Sau nhiều năm vướng nghi vấn bất hòa, Hoài Lâm bất ngờ hội ngộ ba nuôi Hoài Linh trong ngày cúng Tổ nghiệp - Ảnh 1
Nghệ danh Hoài Lâm là do nghệ hài Hoài Linh đặt khi anh chập chững bước vào con đường nghệ thuật và định hướng cho con nuôi theo đuổi con đường nhạc bolero, âm hưởng dân ca

Mới đây, ngày 12/8 âm lịch vừa qua, NS Hoài Linh đã tổ chức buổi lễ cúng Tổ nghiệp ngành sân khấu tại nhà thờ Tổ 100 tỷ của mình. Nhiều nghệ sĩ tề tựu đã tề tựu về dâng hương và lễ vật như thường lệ mọi năm, cầu mong những điều thuận lợi trong quá trình làm nghề.

Sau nhiều năm vướng nghi vấn bất hòa, Hoài Lâm bất ngờ hội ngộ ba nuôi Hoài Linh trong ngày cúng Tổ nghiệp - Ảnh 2
Trong những bức ảnh được nghệ sĩ đăng tải phải kể đến màn hội ngộ giữa Hoài Linh và con nuôi Hoài Lâm

Đáng chú ý, trong những bức ảnh được nghệ sĩ đăng tải phải kể đến màn hội ngộ giữa Hoài Linh và con nuôi Hoài Lâm. Đây dường như là lần hiếm hoi hai cha con xuất hiện cùng nhau sau thời gian dài vướng những tin đồn bất hòa. Động thái này có thể khẳng định mối quan hệ cha con giữa 2 người đã không còn căng thẳng, hóa giải được những hiểu lầm trước đây.

Sau nhiều năm vướng nghi vấn bất hòa, Hoài Lâm bất ngờ hội ngộ ba nuôi Hoài Linh trong ngày cúng Tổ nghiệp - Ảnh 3
Động thái này có thể khẳng định mối quan hệ cha con giữa 2 người đã không còn căng thẳng, hóa giải được những hiểu lầm trước đây

Thời gian gần đây, Hoài Lâm cũng tích cực trở lại với các sân khấu âm nhạc sau giai đoạn ở ẩn và dần lấy lại được thiện cảm, lòng tin từ khán giả. Trước đó, giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa, Hoài Lâm bất ngờ quyết định lập gia đình và có con với Cindy Lư. Sau đó là loạt ồn ào như nam ca sĩ bỏ sự kiện giữa chừng, đột ngột huỷ 12 show diễn trong và ngoài nước, bị nghi sử dụng chất kích thích... Loạt thị phi này đã khiến Hoài Lâm "mất điểm" trầm trọng trong mắt công chúng.

Sau nhiều năm vướng nghi vấn bất hòa, Hoài Lâm bất ngờ hội ngộ ba nuôi Hoài Linh trong ngày cúng Tổ nghiệp - Ảnh 4
Thời gian gần đây, Hoài Lâm cũng tích cực trở lại với các sân khấu âm nhạc sau giai đoạn ở ẩn và dần lấy lại được thiện cảm, lòng tin từ khán giả

Trong khi đó, NSƯT Hoài Linh vẫn hạn chế các hoạt động nghệ thuật kể từ ồn ào liên quan đến chuyện tiền từ thiện vào năm 2021. Thỉnh thoảng nam danh hài nhận diễn ở một số sân khấu, còn lại hoàn toàn không xuất hiện. Nên đây cũng là một trong những lần hiếm hoi nam nhạc sĩ lộ diện.

NS Hoài Linh lộ diện ở đền thờ Tổ 100 tỷ nhân Lễ giỗ Tổ ngành sân khấu, ngoại hình hiện tại gây chú ý!

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Lần xuất hiện mới nhất của Hoài Linh sau phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng thu hút nhiều sự chú ý.

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