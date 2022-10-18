Quý tử của Lý Hải nói câu 'nhói lòng' khi thấy cha bận rộn công việc, không thể cùng mẹ tổ chức sinh nhật cho mình

Hậu trường 18/10/2022 20:01

Con trai Rio của Minh Hà và Lý Hải được nhận xét là khá hiểu chuyện khi mới chỉ 11 tuổi.

Minh Hà vừa mới đăng tải lên trang cá nhân của mình loạt ảnh mừng sinh nhật 11 tuổi của con trai Rio. Vì Lý Hải bận lịch quay phim nên cô phải một mình chuẩn bị sinh nhật cho cậu bé.

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Minh Hà và các con đến nơi Lý Hải quay phim để cùng đón sinh nhật 11 tuổi của Rio - Ảnh: FBNV 
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Chia sẻ của Minh Hà - Ảnh: Chụp màn hình

Minh Hà viết: "Chúc mừng sinh nhật Rio tròn 11 tuổi. Sinh nhật con mà mẹ rơi nước mắt. Năm nay, ngày sinh nhật Rio, ba Hải lại đang quay ở xa nên mẹ đã đưa 4 bạn nhỏ lên đón sinh nhật sớm cùng ba nhân ngày cuối tuần em nghỉ học".

Theo chia sẻ của Minh Hà, dù bận rộn công việc nhưng Lý Hải luôn tranh thủ thời gian rảnh rỗi để gọi về hỏi thăm gia đình và đặc biệt không quên chúc mừng sinh nhật con trai. Tuy nhiên, phản ứng của Rio lại khiến cho bậc phụ huynh xúc động vô cùng.

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Phản ứng của Rio lại khiến cho bậc phụ huynh xúc động vô cùng - Ảnh: FBNV

"Mỗi ngày ba đều quay từ sớm tinh mơ tới tối. Gần quay xong, ba gọi về khách sạn báo: 'Con đợi chút, ba quay xong về chở các con đi chợ đêm nhé'. Thế là em hí hửng: 'Dạ, sinh nhật năm nay không có ba ở nhà, vậy coi như con được đi chơi sinh nhật sớm với ba rồi'. Cúp máy xong 1-2 phút sau, tự nhiên em gọi lại cho mẹ: 'Mẹ ơi, thôi ba mẹ đi làm cả ngày mệt rồi, mình chỉ ở khách sạn chơi thôi con cũng vui rồi, mình có nhiều dịp khác đi chơi cũng được mà mẹ, ba mẹ quay xong về nghỉ ngơi đừng đi đâu nữa nha ba mẹ'." - trích đoạn chia sẻ của Minh Hà.

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Bà xã Lý Hải cho biết, nghe xong những lời nói trên, cô và chồng chỉ muốn rơi nước mắt vì cảm nhận được tình cảm của con trai. Minh Hà cho biết, hai vợ chồng rất vui khi Rio đã lớn lên vô cùng nhân hậu và biết nghĩ tới những người xung quanh: "Cám ơn con đã tặng cho ba mẹ một món quà vô giá trong ngày sinh nhật của con nhé. Ba mẹ chúc con luôn mạnh khỏe và vui vẻ. Cả nhà yêu con".

Dưới bà viết của Minh Hà, nhiều cư dân mạng đã gửi lời chúc sinh nhật đến Rio và đồng thời khen ngợi sự hiểu chuyện của cậu bé. Có ý kiến cho rằng một đứa trẻ có suy nghĩ như vậy thì chắc hẳn đã lớn lên trong sự giáo dục tốt từ gia đình mình.

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Bữa tiệc sinh nhật '0 đồng' của Lý Hải bên gia đình, Minh Hà bất ngờ tiết lộ 'tuổi thật' của chồng nhưng có gì đó sai số?

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Từ khóa:   Lý Hải Minh Hà con trai Lý Hải

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