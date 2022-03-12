Quang Hà 'vén màn' góc khuất phía sau cánh gà: 'Tôi hay bị ngó lơ dù đã gật đầu chào hỏi trước'

Hậu trường 12/03/2022 10:41

Dù là ca sĩ có sự nghiệp thành công trong làng giải trí Việt, nhưng Quang Hà cũng nhiều lần bị các hậu bối trẻ phớt lờ.

Quang Hà là một trong những ca sĩ nổi tiếng gắn liền với biết bao thế hệ 8X, 9X. Nhắc đến tên của nam ca sĩ, khán giả không thể không nhớ đến những bản hit làm nên tên tuổi của anh như Trăm năm không quên, Ngỡ... Mới đây, sau một năm gián đoạn vì dịch Covid-19, nam ca sĩ mới đây đã cho phát hành MV ca nhạc Ngoại Tình, sản phẩm đánh dấu bước đột phá của Quang Hà trên con đường nghệ thuật. 

Các ca khúc của anh thường là câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, da diết, kể về người đàn ông luôn dành những tình cảm chân thật, luôn muốn chở che cho người phụ nữ mình yêu thương.

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Quang Hà trở lại làng giải trí Việt với sản phẩm mới - Ảnh: Internet

Đề cập đến nghệ sĩ trẻ hiện nay, Quang Hà chia sẻ dù là bậc đi trước và đã có tên tuổi, song anh vẫn bị một số nghệ sĩ trẻ ngó lơ sau cánh gà. Nam ca sĩ bộc bạch: "Tôi hay bị ngó lơ trong cánh gà sân khấu, dù tôi đã gật đầu chào hỏi trước đi chăng nữa. Tôi biết đa phần các nghệ sĩ trẻ bây giờ hoạt động theo ê-kíp nên cũng khác với thế hệ của mình, tôi rồi cũng quen, không trách họ làm gì vì biết đây là điều không quá hiếm gặp, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi".

Điều này khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ bởi anh cũng là một trong số những ca sĩ nổi tiếng, có tên tuổi và chỗ đứng trong showbiz.

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Quang Hà kể chuyện bị nghệ sĩ trẻ ngó lơ sau cánh gà sân khấu - Ảnh: Internet

Với quyết tâm nâng tầm nghệ sĩ Việt, Quang Hà cũng đặc mục tiêu vừa hướng những hậu bối của mình vừa phát triển về chuyên môn, vừa phải đảm bảo được đạo đức nghề nghiệp. Nam ca sĩ cho biết anh sẽ dạy cho các em tiên hậu lễ hậu học văn trước, đó là điều cốt lõi khi làm nghề. Đặc biệt, thế hệ trẻ không bao giờ được quên các thế hệ nghệ sĩ đi trước, những người đã có công dìu dắt mình. 

Hiện tại, sau khoảng thời gian đi hát, Quang Hà cũng tập trung hướng dẫn, dạy dỗ nhiều thế hệ trẻ. 

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Từ khóa:   Quang Hà sao Việt

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