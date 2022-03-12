Hậu tin đồn hôn nhân rạn nứt, bà xã Công Lý hạnh phúc khi được chồng tặng một món quà đặc biệt

Mới đây, bà xã Công Lý đã chứng minh tình cảm vợ chồng vẫn tốt đẹp qua động thái này.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, bà xã của NSND Công Lý tiết lộ rằng ông xã vừa âm thầm tặng nước hoa cho cô dù trong tủ đã có tới 30 chai.

Ngọc Hà hạnh phúc chia sẻ: "Cuộc tình dù đúng, dù sai, thì mùi hương trên vai vẫn là lâu phai nhất! Biết khoe sẽ bị nói là 'hâm' mà vẫn không sửa được ạ! Tính sơ sơ trong tủ của em có cỡ khoảng gần 30 lọ nước hoa thui (phần lớn toàn được người thân tặng), một con số cực kỳ khiêm tốn, không là gì so với nhiều chị em khác".

Vợ Công Lý khoe quà do ông xã âm thầm mua tặng mình - Ảnh: FBNV

Vợ trẻ của Công lý xúc động tiếp tục bộc bạch: "Em có một nỗi sợ vô cùng ám ảnh, đấy là ra khỏi nhà mà không xức nước thơm, vì cứ không có nước hoa là cảm thấy người bị hôi, thiếu tự tin lắm luôn ấy! Một năm vất vả, 8/3 anh Lý đã âm thầm tặng cho em một lọ nước hoa để động viên tinh thần vợ đây ạ! Nhận lọ nước hoa mà xúc động vô cùng".

Sau khi bài viết được đăng tải, bà xã Công Lý đã đập tan những đồn đoán của dư luận.

Tình cảm giữa vợ chồng nghệ sĩ Công Lý vẫn rất ngọt ngào - Ảnh: Internet

NSND Công Lý kết hôn với Ngọc Hà đầu năm 2021 sau 5 năm yêu nhau. Bà xã của nam nghệ sĩ kém anh 15 tuổi, hoạt động trong ngành báo chí. Nhắc về ông xã, Ngọc Hà khẳng định chính sự chân thành, mộc mạc của NSND Công Lý đã chinh phục cô.

Hiện tại, điều ước lớn nhất của cô hiện tại là ông xã của mình sẽ thực sự mạnh khỏe, được trở lại với công việc mà anh đam mê. Hơn ai hết, cô đã chứng kiến chồng mình đau lòng thế nào khi không được đi diễn, phải xa ánh đèn sân khấu vì sức khoẻ không cho phép. Cô cũng mong mình có đủ sức khoẻ để cùng chồng vượt qua những ngày tháng khó khăn này.

Thực hư về việc nghệ sĩ Hoài Linh tiều tụy, hái dừa nước ăn sống qua ngày vì hết tiền Một đoạn clip ghi lại hình ảnh nghệ sĩ Hoài Linh xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy và gầy gò khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-tin-don-hon-nhan-ran-nut-ba-xa-cong-ly-hanh-phuc-khi-duoc-chong-tang-mot-mon-qua-dac-biet-455150.html