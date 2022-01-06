Quách Tuấn Du 'giải oan' cho Siu Black: 'Chị ấy không giật nợ tôi 150 triệu, chỉ vay 15 triệu nhưng không kịp trả thôi'

"Tôi nói ra để giải oan cho chị Siu Black chứ không đòi nợ gì chị ấy" – ca sĩ Quách Tuấn Du nói.

Mới đây, trên kênh Youtube cá nhân, danh hài Thúy Nga chia sẻ đoạn clip ghi lại kỷ niệm buổi hội ngộ cùng ca sĩ Quách Tuấn Du và nghệ sĩ Kim Tiểu Long tại Mỹ. Đáng chú ý, trong buổi trò chuyện, Quách Tuấn Du đã lên tiếng đính chính lại thông tin bị Siu Black giật nợ 150 triệu từng gây xôn xao một thời.

Anh cho biết: "Lần đó, tôi có cho chị Siu Black vay 15 triệu để trả nợ. Thời điểm ấy chị Siu Black gặp khó khăn trong việc làm ăn thất bại, kẹt quá nên mới phải mượn tôi thôi. Tôi vốn không định kể gì đâu nhưng bà ca sĩ K.T.V lúc đó làm ăn chung gì đấy với chị Siu Black rồi thất bại nên cũng lên báo tố "Siu Black giật nợ Quách Tuấn Du 150 triệu".

Chỉ vì bà ca sĩ kia lên báo tố bậy bạ, không đúng sự thật mà tôi phải đính chính chuyện nợ nần của chị Siu Black. Tôi đính chính lại lần nữa, chị Siu Black không giật nợ tôi 150 triệu, chỉ vay 15 triệu nhưng không kịp trả thôi. Mọi người cứ bảo chị Siu giật nợ tôi 150 triệu thì tội nghiệp chị ấy quá. Tôi và chị Siu Black là chị em trong giới nghệ sĩ với nhau, nên tôi chỉ muốn giúp đỡ chị ấy một chút thôi".

Quách Tuán Du đính chính thông tin bị Siu Black giật nợ 150 triệu từng gây xôn xao một thời - Ảnh: Internet

Không chỉ Siu Black, Quách Tuấn Du còn hài hước tiết lộ thêm có rất nhiều nghệ sĩ cũng nợ tiền mình nhưng không trả như Thúy Nga nợ 15 đô tiền taxi, MC Thanh Bạch nợ 5 đô tiền làm visa,… Riêng nghệ sĩ Kim Tiểu Long thì bị Quách Tuấn Du tố mời show hộ nhưng không chia lại hoa hồng hay cát xê.

Sau màn tố nợ "vui vẻ không quạu" của Quách Tuấn Du, Kim Tiểu Long cũng nhắc đến chuyện gặp ca sĩ Kim Ngân. Anh cho hay: "Gần đây tôi vẫn gặp cô Kim Ngân. Cứ mỗi lần tôi đi ăn ở một quán cơm chay gần chỗ cho người vô gia cư là cô Kim Ngân đều thấy rồi vào gặp tôi. Những lúc như vậy, tôi đều mời cô Kim Ngân ăn một bữa cơm chay".

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