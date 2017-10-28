Quá yêu, Kim Lý sẵn sàng làm 'chân sai vặt' lẽo đẽo theo sau Hồ Ngọc Hà như thế này đây

Tối qua, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã có mặt trong sự kiện thời trang khá lớn với sự tham gia của nhiều ngôi sao trong làng giải trí Việt. Đây là lần đầu tiên cặp đôi công khai đi chung xe và xuất hiện cùng nhau trong một sự kiện trước mặt giới truyền thông.

Trong khi "Nữ hoàng giải trí" chỉn chu và xinh đẹp trong bộ váy ôm sát màu đen quyến rũ thì Kim Lý lại diện trang phục khá đơn giản. Đặc biệt, nam diễn viên còn ôm một bó hoa lớn, lẽo đẽo theo sau Hà Hồ vào sảnh để kịp thời gian dự sự kiện.

Cảnh tượng hiếm thấy này khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên vì trước đây khi còn yêu Trương Ngọc Ánh, nam diễn viên cũng chưa từng yêu chiều người đẹp Hương Ga đến như vậy.

Ngoài Kim Lý và Hồ Ngọc Hà, còn nhiều khách mời nổi tiếng góp mặt trong sự kiện: