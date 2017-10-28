Quá yêu, Kim Lý sẵn sàng làm 'chân sai vặt' lẽo đẽo theo sau Hồ Ngọc Hà như thế này đây

Hậu trường 28/10/2017 09:39

Nam diễn viên Kim Lý sẵn sàng từ bỏ hình ảnh soái ca để làm "chân sai vặt" cho người đẹp Hồ Ngọc Hà trong một sự kiện diễn ra mới đây tại TP.HCM.

Tối qua, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã có mặt trong sự kiện thời trang khá lớn với sự tham gia của nhiều ngôi sao trong làng giải trí Việt. Đây là lần đầu tiên cặp đôi công khai đi chung xe và xuất hiện cùng nhau trong một sự kiện trước mặt giới truyền thông.

Quá yêu, Kim Lý sẵn sàng làm 'chân sai vặt' lẽo đẽo theo sau Hồ Ngọc Hà như thế này đây - Ảnh 1
Kim Lý và Hồ Ngọc Hồ công khai ngồi chung xe cùng nhau đến sự kiện - Ảnh: Ngoisao.vn

Trong khi "Nữ hoàng giải trí" chỉn chu và xinh đẹp trong bộ váy ôm sát màu đen quyến rũ thì Kim Lý lại diện trang phục khá đơn giản. Đặc biệt, nam diễn viên còn ôm một bó hoa lớn, lẽo đẽo theo sau Hà Hồ vào sảnh để kịp thời gian dự sự kiện.

Quá yêu, Kim Lý sẵn sàng làm 'chân sai vặt' lẽo đẽo theo sau Hồ Ngọc Hà như thế này đây - Ảnh 2
Nam diễn viên điển trai ga lăng ôm bó hoa khá to đi theo sau người đẹp Hà Hồ - Ảnh: Ngoisao.vn

Quá yêu, Kim Lý sẵn sàng làm 'chân sai vặt' lẽo đẽo theo sau Hồ Ngọc Hà như thế này đây - Ảnh 3
Hình ảnh Kim Lý không ngần ngại làm "osin" đi theo sau Hồ Ngọc Hà khiến khán giả tin chắc rằng anh rất yêu người đẹp - Ảnh: Ngoisao.vn

Cảnh tượng hiếm thấy này khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên vì trước đây khi còn yêu Trương Ngọc Ánh, nam diễn viên cũng chưa từng yêu chiều người đẹp Hương Ga đến như vậy.

Quá yêu, Kim Lý sẵn sàng làm 'chân sai vặt' lẽo đẽo theo sau Hồ Ngọc Hà như thế này đây - Ảnh 4
Cặp đôi vui vẻ ngồi cạnh nhau và trò chuyện với các khách mời khác tại sự kiện - Ảnh: Ngoisao.vn

Quá yêu, Kim Lý sẵn sàng làm 'chân sai vặt' lẽo đẽo theo sau Hồ Ngọc Hà như thế này đây - Ảnh 5
"Nữ hoàng giải trí" khéo léo chọn chiếc váy ôm, tôn lên những đường cong gợi cảm của cơ thể - Ảnh: Ngoisao.vn

Ngoài Kim Lý và Hồ Ngọc Hà, còn nhiều khách mời nổi tiếng góp mặt trong sự kiện:

Quá yêu, Kim Lý sẵn sàng làm 'chân sai vặt' lẽo đẽo theo sau Hồ Ngọc Hà như thế này đây - Ảnh 6
Bà mẹ một con Ngọc Lan tự tin khoe đường cong quyến rũ sau sinh làm không ít người ngưỡng mộ - Ảnh: Ngoisao.vn

Quá yêu, Kim Lý sẵn sàng làm 'chân sai vặt' lẽo đẽo theo sau Hồ Ngọc Hà như thế này đây - Ảnh 7
Diễn viên Đinh Ngọc Diệp vô cùng xinh đẹp và sang trọng khi xuất hiện tại sự kiện - Ảnh: Ngoisao.vn

Quá yêu, Kim Lý sẵn sàng làm 'chân sai vặt' lẽo đẽo theo sau Hồ Ngọc Hà như thế này đây - Ảnh 8
"Cặp đôi thị phi" Tim - Trương Quỳnh Anh tình tứ xuất hiện cùng nhau - Ảnh: Ngoisao.vn

Quá yêu, Kim Lý sẵn sàng làm 'chân sai vặt' lẽo đẽo theo sau Hồ Ngọc Hà như thế này đây - Ảnh 9
Diễn viên Dương Cẩm Lynh - Ảnh: Ngoisao.vn

Hồ Ngọc Hà lộ bụng to bất thường, bị nghi đang mang bầu với Kim Lý khi fan tung ảnh chưa qua chỉnh sửa

Hồ Ngọc Hà lộ bụng to bất thường, bị nghi đang mang bầu với Kim Lý khi fan tung ảnh chưa qua chỉnh sửa

Vòng 2 to bất thường không rõ do tụ mỡ hay mang bầu của Hồ Ngọc Hà trong bức ảnh chưa qua chỉnh sửa khiến nhiều người phát hoảng.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý nữ hoàng giải trí

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