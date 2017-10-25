Hồ Ngọc Hà lộ bụng to bất thường, bị nghi đang mang bầu với Kim Lý khi fan tung ảnh chưa qua chỉnh sửa

Từng khoe bộ ảnh đẹp như mơ trong bộ váy màu da sang trọng, thế nhưng Hà Hồ không ngờ một ngày nào đó lại bị fan tung lên bức ảnh chưa qua chỉnh sửa, tố vòng 2 vượt quá ngưỡng cho phép.

Trong loạt ảnh cùng trang phục mà "Nữ hoàng giải trí" đăng tải trước đó, không ai nhận ra điểm bất thường vì thân hình của Hà Hồ trông rất nuột nà, vòng eo thon gọn và đôi chân cũng thẳng tắp.