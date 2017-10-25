Hồ Ngọc Hà lộ bụng to bất thường, bị nghi đang mang bầu với Kim Lý khi fan tung ảnh chưa qua chỉnh sửa

Vòng 2 to bất thường không rõ do tụ mỡ hay mang bầu của Hồ Ngọc Hà trong bức ảnh chưa qua chỉnh sửa khiến nhiều người phát hoảng.
Từng khoe bộ ảnh đẹp như mơ trong bộ váy màu da sang trọng, thế nhưng Hà Hồ không ngờ một ngày nào đó lại bị fan tung lên bức ảnh chưa qua chỉnh sửa, tố vòng 2 vượt quá ngưỡng cho phép.
Trong loạt ảnh cùng trang phục mà "Nữ hoàng giải trí" đăng tải trước đó, không ai nhận ra điểm bất thường vì thân hình của Hà Hồ trông rất nuột nà, vòng eo thon gọn và đôi chân cũng thẳng tắp.
Thế nhưng, mới đây một fan đã tung bức ảnh chụp bằng điện thoại khi Hà Hồ đứng cạnh một người phụ nữ. Nhiều người xem ảnh này xong đã sốc nặng vì vòng 2 của "Nữ hoàng giải trí" dường như bị phình to một cách bất thường. Thậm chí, nhiều người còn đồn đoán vợ cũ Cường Đô la đang mang thai cho người tình Kim Lý.
Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số fan cho rằng có thể Hà Hồ vốn sỡ hữu vòng bụng tụ nhiều mỡ nhưng vì quá chỉn chu mỗi khi chia sẻ hình ảnh nên không ai phát hiện ra khuyết điểm này của người đẹp.