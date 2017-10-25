Hồ Ngọc Hà lộ bụng to bất thường, bị nghi đang mang bầu với Kim Lý khi fan tung ảnh chưa qua chỉnh sửa

Giải trí 25/10/2017 19:21

Vòng 2 to bất thường không rõ do tụ mỡ hay mang bầu của Hồ Ngọc Hà trong bức ảnh chưa qua chỉnh sửa khiến nhiều người phát hoảng.

Từng khoe bộ ảnh đẹp như mơ trong bộ váy màu da sang trọng, thế nhưng Hà Hồ không ngờ một ngày nào đó lại bị fan tung lên bức ảnh chưa qua chỉnh sửa, tố vòng 2 vượt quá ngưỡng cho phép.

Trong loạt ảnh cùng trang phục mà "Nữ hoàng giải trí" đăng tải trước đó, không ai nhận ra điểm bất thường vì thân hình của Hà Hồ trông rất nuột nà, vòng eo thon gọn và đôi chân cũng thẳng tắp. 

Hồ Ngọc Hà lộ bụng to bất thường, bị nghi đang mang bầu với Kim Lý khi fan tung ảnh chưa qua chỉnh sửa - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà đẹp không tì vết khi đã được phù phép bởi photoshop - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà lộ bụng to bất thường, bị nghi đang mang bầu với Kim Lý khi fan tung ảnh chưa qua chỉnh sửa - Ảnh 2

Hồ Ngọc Hà lộ bụng to bất thường, bị nghi đang mang bầu với Kim Lý khi fan tung ảnh chưa qua chỉnh sửa - Ảnh 3
Hồ Ngọc Hà từng khiến nhiều người "lác mắt" khi khoe vòng eo thon gọn đến bất ngờ trong bộ đầm màu da - Ảnh: Internet

Thế nhưng, mới đây một fan đã tung bức ảnh chụp bằng điện thoại khi Hà Hồ đứng cạnh một người phụ nữ. Nhiều người xem ảnh này xong đã sốc nặng vì vòng 2 của "Nữ hoàng giải trí" dường như bị phình to một cách bất thường. Thậm chí, nhiều người còn đồn đoán vợ cũ Cường Đô la đang mang thai cho người tình Kim Lý.

Hồ Ngọc Hà lộ bụng to bất thường, bị nghi đang mang bầu với Kim Lý khi fan tung ảnh chưa qua chỉnh sửa - Ảnh 4
Bức ảnh gốc của Hồ Ngọc Hà được các fan đem so sánh với bức ảnh đã qua chỉnh sửa để thấy sự khác biệt - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà lộ bụng to bất thường, bị nghi đang mang bầu với Kim Lý khi fan tung ảnh chưa qua chỉnh sửa - Ảnh 5
Nhiều người đoán "Nữ hoàng giải trí" đang mang bầu với Kim Lý - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số fan cho rằng có thể Hà Hồ vốn sỡ hữu vòng bụng tụ nhiều mỡ nhưng vì quá chỉn chu mỗi khi chia sẻ hình ảnh nên không ai phát hiện ra khuyết điểm này của người đẹp.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Kim Lý nữ hoàng giải trí

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