Bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ để thành 'siêu vòng 1', Hồ Ngọc Hà đáp trả gây sốc thế này đây

Giải trí 23/10/2017 18:48

Hồ Ngọc Hà xuất hiện với vòng 1 to bất thường khiến dư luận xôn xao và đặt nghi vấn người đẹp đã phẫu thuật thẩm mỹ. Trước vấn đề này, "Nữ hoàng giải trí" đã hóm hỉnh đáp trả như thế này làm khán giả vô cùng thích thú.

Vừa qua, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải hình ảnh cô diện trang phục ôm sát cơ thể khoe đường cong quyến rũ thu hút mọi ánh nhìn. Tuy nhiên, chiếc áo tay dài màu nude quá ôm cơ thể đã vô tình làm lộ vòng 1 to bất thường của Hà Hồ.

Bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ để thành 'siêu vòng 1',<a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/-ho-ngoc-ha.topic'> Hồ Ngọc Hà</a> đáp trả
Chiếc váy bó sát khoe đường cong gợi cảm đồng thời làm lộ vòng 1 to bất thường của bà mẹ 1 con - Ảnh: FBNV

Nhận thấy sự thay đổi từ bức ảnh, một số khán giả đã để lại bình luận cho rằng nữ ca sĩ đã sử dụng photoshop quá tay. Thậm chí, không ít người tin chắc rằng Hồ Ngọc Hà đã nhờ đến "dao kéo" để trở thành "siêu vòng 1".

Ngay sau khi đọc những dòng bình luận, "Nữ hoàng giải trí" đã nhanh chóng lên tiếng thanh minh hết sức thông minh và dí dỏm. Cụ thể, giọng ca Cả một trời thương nhớ đã chia sẻ thêm một tấm hình khác để so sánh cùng với dòng chú thích "đỡ to hơn chưa". Đồng thời, bà mẹ một con khéo léo khẳng định vẻ đẹp tự nhiên của mình khi tiết lộ không hề độn vòng 1 làm nhiều người phải bật cười.

Bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ để thành 'siêu vòng 1', Hồ Ngọc Hà đáp trả
Hồ Ngọc Hà tự tin khẳng định vòng 1 của mình là tự nhiên, xóa tan tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: FBNV

Bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ để thành 'siêu vòng 1', Hồ Ngọc Hà đáp trả
Hồ Ngọc Hà tiếp tục chia sẻ thêm nhiều hình ảnh khác ngầm khẳng định "siêu vòng 1" của cô là do góc chụp tạo nên - Ảnh: Internet

Bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ để thành 'siêu vòng 1', Hồ Ngọc Hà đáp trả
Xuất thân từ người mẫu nên Hà Hồ vô cùng tinh tế trong cách chọn trang phục để tôn lên vẻ đẹp hình thể khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Trước đó, nữ ca sĩ sinh năm 1984 không ít lần vướng phải ồn ào phẫu thuật thẩm mỹ. Cô từng bị nghi sửa mũi, độn cằm, tiêm trắng... Trước nghi vấn "dao kéo", Hồ Ngọc Hà thường chọn cách im lặng.

Tuy nhiên, người hâm mộ của người đẹp tin rằng thần tượng có được vóc dáng hoàn hảo như hiện tại là do cô dành rất nhiều thời gian để tập thể dục, đặc biệt là yoga.

Bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ để thành 'siêu vòng 1', Hồ Ngọc Hà đáp trả
Để duy trì sắc đẹp cũng như một sức khỏe dẻo dai, Hồ Ngọc Hà thường xuyên tập yoga - Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Hà Hồ phẫu thuật thẩm mỹ Hồ Ngọc Hà Nữ hoàng giải trí

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