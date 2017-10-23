Bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ để thành 'siêu vòng 1', Hồ Ngọc Hà đáp trả gây sốc thế này đây

Vừa qua, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải hình ảnh cô diện trang phục ôm sát cơ thể khoe đường cong quyến rũ thu hút mọi ánh nhìn. Tuy nhiên, chiếc áo tay dài màu nude quá ôm cơ thể đã vô tình làm lộ vòng 1 to bất thường của Hà Hồ.

Nhận thấy sự thay đổi từ bức ảnh, một số khán giả đã để lại bình luận cho rằng nữ ca sĩ đã sử dụng photoshop quá tay. Thậm chí, không ít người tin chắc rằng Hồ Ngọc Hà đã nhờ đến "dao kéo" để trở thành "siêu vòng 1".

Ngay sau khi đọc những dòng bình luận, "Nữ hoàng giải trí" đã nhanh chóng lên tiếng thanh minh hết sức thông minh và dí dỏm. Cụ thể, giọng ca Cả một trời thương nhớ đã chia sẻ thêm một tấm hình khác để so sánh cùng với dòng chú thích "đỡ to hơn chưa". Đồng thời, bà mẹ một con khéo léo khẳng định vẻ đẹp tự nhiên của mình khi tiết lộ không hề độn vòng 1 làm nhiều người phải bật cười.