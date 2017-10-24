'Sóng gió' dư luận bủa vây, Vy Oanh cũng như Hồ Ngọc Hà may mắn khi được chồng đại gia bảo vệ như thế này

Có thể nói năm 2010 chính là thời gian đầy sóng gió đối với Hồ Ngọc Hà khi dư luận "ném đá" cô vì hẹn hò với doanh nhân Cường Đô la, thậm chí là mang thai con của anh. Trong thời gian mang thai, nữ ca sĩ lại chịu nhiều công kích từ công chúng, Hà Hồ cảm thấy vô cùng buồn tủi và dường như muốn gục ngã.

Chính lúc này, để bảo vệ người phụ nữ của mình, Cường Đô la đã lên tiếng bênh vực cũng như ngăn chặn những thông tin sai lệch về Hồ Ngọc Hà.

"Thiếu gia phố núi" từng chia sẻ: "Tôi là người bên cạnh, thông cảm và chia sẻ với Hà nhưng thực sự chưa đủ. Hà cảm thấy buồn vì danh dự của bản thân và gia đình bị bôi nhọ, nên tôi cần phải lên tiếng. Một là để bảo vệ người phụ nữ bên cạnh mình. Hai là, tôi không muốn có thêm những điều như thế này ảnh hưởng đến đứa con của chúng tôi sắp chào đời".

Bên cạnh đó, Cường Đô la còn khiến nhiều quý ông phải khâm phục khi thẳng thắn cho biết chưa từng mua nhà hay siêu xe cho "Nữ hoàng giải trí".

Chồng cũ Hà Hồ khẳng định: "Tôi đến với Hà lúc cô ấy đang làm việc rất chăm chỉ và có vị trí nhất định trong nghề nghiệp. Với vị trí đó, mọi người có thể tự tính được thu nhập hằng tháng của Hà và tài sản mà Hà có. Từ đó sẽ biết được Hà có khả năng mua được nhà, xe hay không. Người ta còn bảo tôi tậu cả villa, biệt thự mười mấy triệu đô. Giờ tôi nói, sự thật là tôi không mua cho Hà cái nhà, cái xe thì liệu mọi người có tin? Mà tôi cũng không phải giải thích để làm gì".

Việc lên tiếng của Cường Đô la không chỉ giúp nữ ca sĩ vượt qua thời gian "đen tối" mà còn khiến nhiều khán giả trở nên yêu quý cặp đôi hơn. Mặc dù, hiện tại Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la đã đường ai nấy đi nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, thường xuyên ủng hộ nhau trong công việc cũng như cùng nhau chăm sóc cậu con trai Subeo nên người.

Giữa tâm điểm ồn ào, chồng Vy Oanh cứng rắn bênh vực vợ

Vừa qua, thông tin Vy Oanh bị tố là người thứ ba và "cướp chồng" người khác khiến dư luận vô cùng xôn xao bởi từ trước đến nay chuyện đời tư của nữ ca sĩ luôn được giấu kín.

Bị người khác tố là kẻ thứ ba, con đầu lòng không phải con ruột của chồng, Vy Oanh vô cùng bức xúc và liên tục tung ra những bằng chứng đanh thép khẳng định sự trong sạch của bản thân. Những bằng chứng rõ ràng và lời lẽ cứng rắn đã phần nào giúp giọng ca Đồng xanh nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng.

Chứng kiến vợ bị người khác vu oan, doanh nhân Lê Thiện - chồng Vy Oanh - đã lên tiếng bênh vực cho cô trước công chúng. Hành động này của ông xã nữ ca sĩ 8x khiến nhiều khán giả càng thêm tin tưởng Vy Oanh và thôi chỉ trích hay "ném đá" cô.

Doanh nhân Lê Thiện khẳng định: "Bé là con trai của tôi, mang họ tôi. Về việc phải trưng các bằng chứng hay xét nghiệm ADN, tôi thấy nó đi quá xa giới hạn riêng tư, không cần thiết. Chưa có đứa con nào mà tôi cần phải đi thử ADN cả".

Có thể thấy, sự lên tiếng kịp thời của doanh nhân Lê Thiện hay Cường Đô la trong những thời điểm nhạy cảm của "nửa kia" đã giúp mọi chuyện sớm được kết thúc trong êm đềm.