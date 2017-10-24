Vy Oanh trải lòng sau khi bị tố là kẻ thứ 3: 'Tôi dùng 1 cái túi 5 năm trời, đừng gọi chồng tôi là đại gia nữa vì từ đó nhảm lắm'

Giải trí 24/10/2017 11:03

Trong bài tâm sự dài trên trang cá nhân, Vy Oanh bác bỏ những thông tin về 2 căn biệt thự bề thế mà báo chí đăng tải trước đó là của chồng mình. Đồng thời, nữ ca sĩ khẳng định cuộc sống của cô cũng lắm vất vả gian truân chứ không hào nhoáng như nhiều lời tô vẽ.

Sau ồn ào bị người cũ của chồng - mẹ của một bé gái 7 tuổi tố là kẻ thứ 3, Vy Oanh quyết định đính chính lại toàn bộ những thông tin mà trước nay dư luận vẫn đang hiểu sai về cuộc sống của mình.

Giọng ca Đồng Xanh khẳng định căn biệt thự màu trắng “rộng hàng ngàn mét vuông” mà cô từng chia sẻ trên Facebook không thuộc sở hữu của chồng cô. Còn những hình ảnh Vy Oanh chụp con trai chơi trước khuôn viên một căn nhà khá rộng dịp Tết 2017 thực chất là nhà của bố mẹ chồng.

Vy Oanh trải lòng sau khi bị tố là kẻ thứ 3: 'Tôi dùng 1 cái túi 5 năm trời, đừng gọi chồng tôi là đại gia nữa vì từ đó nhảm lắm' - Ảnh 1
Vy Oanh không muốn mọi người tiếp tục gọi chồng là "đại gia" vì hai từ này chẳng có ý nghĩa gì - Ảnh: Internet

“Vào Tết năm 2017, Oanh có chụp hình con chơi ở nhà bố mẹ chồng lúc đưa con ra thăm ông bà nội, thì đó là nhà ông bà, không phải nhà Oanh. Oanh cũng không phải ở làm dâu trong gia đình chồng như mọi người hay viết" - Vy Oanh khẳng định không ở chung với bố mẹ chồng mà chỉ thi thoảng đưa con về thăm.

Nói về thông tin chồng là đại gia sở hữu nhiều bất động sản giá trị, giọng ca Đồng Xanh thẳng thắn cho biết đó chỉ là những điều hoa mỹ mà mọi người tự tô vẽ nên còn bản thân cô chưa bao giờ có ý khoe khoang.

"Oanh cũng chưa bao giờ nói ông xã là đại gia cả. Vì với Oanh, từ đó nhảm lắm. Đại gia là cái gì? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Mấy anh ở quê mới trúng được miếng đất hay sắm được chiếc xe họ cũng gọi là đại gia mà. Oanh cũng chưa khi nào nói doanh nghiệp chồng Oanh là cỡ lớn hay cỡ trung gì cả, lớn nhỏ gì tự biết với nhau" - Vy Oanh tâm sự.

Vy Oanh trải lòng sau khi bị tố là kẻ thứ 3: 'Tôi dùng 1 cái túi 5 năm trời, đừng gọi chồng tôi là đại gia nữa vì từ đó nhảm lắm' - Ảnh 2
Giọng ca Đồng Xanh khẳng định cuộc sống của cô cũng vất vả gian truân chứ không hào nhoáng như nhiều người lầm tưởng - Ảnh: Internet 

Vốn là người ưa sự thoải mái và tiện lợi, Vy Oanh cũng không chi quá nhiều tiền cho việc mua sắm đồ hiệu mà thường dùng vào những việc ý nghĩa hơn. Vì vậy, có những chiếc túi nữ ca sĩ đã dùng tới tận 5 năm trời.

"Về việc dùng đồ hiệu, hôm nay Oanh nói luôn Oanh không phải tín đồ hàng hiệu và không mua nhiều đồ hiệu, chỉ dùng vài món căn bản. Đam mê của Oanh không phải là suốt ngày săn hàng hiệu.

Từ khi biết làm ra tiền Oanh luôn tập trung lo cho gia đình của Oanh và sự nghiệp, ngoài ra làm các việc khác có ý nghĩa mà Oanh cũng chẳng bao giờ khoe ra đây.

Sự thật là Oanh xách hoài cái giỏ LV đen hơn 5 năm nay rồi, Oanh rất lười thay giỏ vì lần đi nào cũng vội, cứ thay lại lộn xộn giấy tờ vì vậy hầu như các giỏ khác rất ít khi đụng đến. Facebook là để chia sẻ cho nhau những vui buồn chứ không phải đưa hình ảnh lên có ý khoe khoang gì cả. Cũng chẳng cần gì phải khoe.

Nếu cố tình khoe em đã khoe từ lâu nhiều loại rồi ạ, chứ không chụp úp mở chút chút vậy đâu. Cuộc đời không phải như tranh vẽ nhé! Hạnh phúc hay thành công gì cũng đều trải qua nước mắt, gian truân” - vy Oanh chia sẻ thêm.

Chồng Vy Oanh thừa nhận có con riêng nhưng phủ nhận Vy Oanh là kẻ thứ 3: ‘Tôi mua rất nhiều nhà cho Vân rồi, còn bé Voi là con tôi’

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Trước thông tin Vy Oanh bị tố "giật chồng", doanh nhân Lê Thiện khẳng định đã kết thúc hẳn với người cũ rồi mới đến với vợ hiện tại. Anh cũng bác bỏ thông tin bé Voi không phải là con ruột, đồng thời tiết lộ từng mua rất nhiều nhà để chị Vân cho thuê lấy tiền nuôi con riêng của anh.

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