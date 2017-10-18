Vy Oanh lần đầu bật mí về gia thế khủng của chồng đại gia hơn 15 tuổi sau khi lộ danh tính

Giải trí 18/10/2017 16:09

Sau nhiều lời đồn đoán về thân thế chồng đại gia, Vy Oanh lần đầu tiết lộ gia thế "khủng" của ông xã doanh nhân hơn cô 15 tuổi khiến dư luận choáng.

Sau nhiều năm giấu kín danh tính chồng, Vy Oanh lần đầu công khai ông xã đại gia hơn cô 15 tuổi trong lần về nước mới đây. Khi hay tin mẹ bệnh nặng, Vy Oanh cùng chồng và hai con bay từ Mỹ về Việt Nam. Đây là lần đầu tiên gia đình nữ ca sĩ xuất hiện công khai cùng nhau ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Vy Oanh lần đầu bật mí về gia thế khủng của chồng đại gia hơn 15 tuổi
Vy Oanh lần đầu công khai danh tính ông xã trong lần về nước thăm gia đình mới đây - Ảnh: Internet

Ông xã Vy Oanh là doanh nhân Thiện Lê. Anh xuất thân là một kỹ sư xây dựng, sau đó chuyển sang đầu tư kinh doanh trên nhiều lĩnh vực.

Hiện tại, doanh nhân Thiện Lê đang sở hữu nhiều bất động sản cả trong và ngoài nước. Đặc biệt, ông xã Vy Oanh từng có thời gian học và lập nghiệp thành công ở nước ngoài từ rất sớm. Đặc biệt, Thiện Lê khiến nhiều người ngưỡng mộ khi nói thành thạo 3 thứ tiếng Anh, Nhật, Trung.

Theo Saostar, sau khi kết hôn vào năm 2015, Vy Oanh hầu như không tham gia hoạt động nghệ thuật mà chuyên tâm vào chăm sóc gia đình và các con. Hiện nữ ca sĩ đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên chồng và hai con.

Vy Oanh lần đầu bật mí về gia thế khủng của chồng đại gia hơn 15 tuổi
Đây là một trong những lần hiếm hoi nữ ca sĩ công khai hình ảnh ông xã - Ảnh: Internet

Vy Oanh lần đầu bật mí về gia thế khủng của chồng đại gia hơn 15 tuổi
Nữ ca sĩ Đồng xanh hạnh phúc bên ông xã đại gia hơn cô 15 tuổi - Ảnh: Internet

Vy Oanh lần đầu bật mí về gia thế khủng của chồng đại gia hơn 15 tuổi
Thiện Lê xuất thân từ kỹ sư xây dựng sau đó chuyển sang kinh doanh. Là một doanh nhân thành đạt kín tiếng nên anh vốn không thích xuất hiện trước công chúng. Do đó, Vy Oanh cũng ít nói về chồng với giới truyền thông - Ảnh: Internet

Vy Oanh lần đầu bật mí về gia thế khủng của chồng đại gia hơn 15 tuổi
Lần về nước này, Vy Oanh có dịp đi chơi cùng ông xã...

Vy Oanh lần đầu bật mí về gia thế khủng của chồng đại gia hơn 15 tuổi
... đồng thời, cô cũng giới thiệu "người bạn chung đường" của mình với bạn bè thân thiết - Ảnh: Internet

Vy Oanh lần đầu bật mí về gia thế khủng của chồng đại gia hơn 15 tuổi
Vy Oanh kết hôn từ năm 2015...

Vy Oanh lần đầu bật mí về gia thế khủng của chồng đại gia hơn 15 tuổi
... hiện cô đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên cạnh ông xã đại gia - Ảnh: Internet

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