Vy Oanh lần đầu bật mí về gia thế khủng của chồng đại gia hơn 15 tuổi sau khi lộ danh tính

Sau nhiều năm giấu kín danh tính chồng, Vy Oanh lần đầu công khai ông xã đại gia hơn cô 15 tuổi trong lần về nước mới đây. Khi hay tin mẹ bệnh nặng, Vy Oanh cùng chồng và hai con bay từ Mỹ về Việt Nam. Đây là lần đầu tiên gia đình nữ ca sĩ xuất hiện công khai cùng nhau ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Ông xã Vy Oanh là doanh nhân Thiện Lê. Anh xuất thân là một kỹ sư xây dựng, sau đó chuyển sang đầu tư kinh doanh trên nhiều lĩnh vực.

Hiện tại, doanh nhân Thiện Lê đang sở hữu nhiều bất động sản cả trong và ngoài nước. Đặc biệt, ông xã Vy Oanh từng có thời gian học và lập nghiệp thành công ở nước ngoài từ rất sớm. Đặc biệt, Thiện Lê khiến nhiều người ngưỡng mộ khi nói thành thạo 3 thứ tiếng Anh, Nhật, Trung.