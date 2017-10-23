Chồng Vy Oanh thừa nhận có con riêng nhưng phủ nhận Vy Oanh là kẻ thứ 3: ‘Tôi mua rất nhiều nhà cho Vân rồi, còn bé Voi là con tôi’

Giải trí 23/10/2017 10:24

Trước thông tin Vy Oanh bị tố "giật chồng", doanh nhân Lê Thiện khẳng định đã kết thúc hẳn với người cũ rồi mới đến với vợ hiện tại. Anh cũng bác bỏ thông tin bé Voi không phải là con ruột, đồng thời tiết lộ từng mua rất nhiều nhà để chị Vân cho thuê lấy tiền nuôi con riêng của anh.

Sau khi công khai gương mặt ông xã và chia sẻ về gia thế siêu "khủng" của chồng đại gia, Vy Oanh bất ngờ bị một nữ nhà văn lên tiếng tố là kẻ thứ 3, đồng thời tiết lộ bé Voi không phải là con ruột của doanh nhân Lê Thiện.

Người này cũng cho biết thêm, vì Vy Oanh quá ghê gớm nên vợ cũ của doanh nhân Lê Thiện phải ngậm đắng nuốt cay để nhường chồng cho người tình dù giữa họ đã có một cô con gái.

Chồng Vy Oanh thừa nhận có con riêng nhưng phủ nhận Vy Oanh là kẻ thứ 3: ‘Tôi mua rất nhiều nhà cho Vân rồi, còn bé Voi là con tôi’ - Ảnh 1
 Sau khi hé lộ cuộc sống sanh chảnh như mơ bên chồng đại gia, Vy Oanh bất ngờ bị một tài khoản mạng xã hội tố là kẻ thứ 3 - Ảnh: FBNV

Trước thông tin này, chồng Vy Oanh đã chính thức lên tiếng để bảo vệ vợ. Theo chia sẻ của anh trên Ngoisao.vn, Vy Oanh và mình đến với nhau khi cả hai đều đang độc thân nên không thể nói nữ ca sĩ là kẻ thứ 3 như lời đồn. 

Đồng thời, doanh nhân Lê Thiện khẳng định bé Voi là con ruột, mang họ anh trên giấy tờ và tuyên bố sẽ không xét nghiệm AND vì cho đó là điều không cần thiết.

“Bé là con trai của tôi, mang họ tôi. Về việc phải trưng các bằng chứng hay xét nghiệm ADN tôi thấy nó đi quá xa giới hạn riêng tư, không cần thiết. Chưa có đứa con nào mà tôi cần phải đi thử ADN cả.

Tôi đã hết với người trước rồi mới đến với Vy Oanh. Bọn tôi đến với nhau bình thường, có trách nhiệm với cuộc sống của con cái và lo cho chúng. Khi đến với Vy Oanh tôi là người độc thân nên tôi chả sợ gì hết. Tôi vẫn có trách nhiệm với các con. Như cuối tuần qua tôi ra miền Bắc, tôi vẫn đến thăm cháu.

 Mỗi lần gặp con tôi đều cho cháu tiền. Ngày xưa tôi để lại tài sản quá trời luôn. Khi đến với cô ấy tôi mua cho cô ấy hai, ba căn nhà ở Sài Gòn. Ở Hà Nội cũng hai, ba cái. Hiện, ở Sài Gòn vẫn còn một căn nhà. Cô ấy không làm ăn gì, đâu có tiền đâu. Tôi đã để lại tài sản rồi nên hàng tháng chúng tôi không nói đến chuyện tiền bạc nữa. Mỗi tháng cô ấy cho thuê nhà được 40 triệu” - doanh nhân Lê Thiện chia sẻ trên báo Ngoisao.vn.

Chồng Vy Oanh thừa nhận có con riêng nhưng phủ nhận Vy Oanh là kẻ thứ 3: ‘Tôi mua rất nhiều nhà cho Vân rồi, còn bé Voi là con tôi’ - Ảnh 2
Doanh nhân Lê Thiện khẳng định bé Voi là con trai anh, phủ nhận tin đồn Vy Oanh "giật chồng" - Ảnh: Internet

Cũng trong bài phỏng vấn này, chồng Vy Oanh khẳng định anh và người phụ nữ tên Vân chưa hề đăng ký kết hôn, chỉ là họ đã có khoảng thời gian sống chung nên có một cô con gái. Còn lại, những thông tin khác mà phía nữ nhà văn tên Lan Thúy đưa lên trên mạng xã hội đều không đúng sự thật.

“Tôi có kết hôn với cô ấy đâu mà ly hôn. Cô ấy tên là gì, phải nói tên ra và đưa mặt mình lên. Còn nếu nói thế chỉ là tin đồn nhảm, không có hay. Nếu Vy Oanh phản ứng lại thì cô ấy sẽ là người chịu trách nhiệm trong việc tung tin không đúng. Chúng tôi không còn tình cảm, không liên lạc với nhau nữa. Tôi chỉ chịu trách nhiệm với con cái.

Người ta bực bội nên đưa chuyện lên mạng trêu ngươi mình thôi chứ cái đó không liên quan. Thời buổi này ai mà để ý ba cái chuyện vặt đó đâu. Đến với người này thì phải hết với người kia, mình không lăng nhăng. Ví dụ tôi đang có giấy kết hôn với người kia mà tôi đến với Vy Oanh thì tôi sai. Đằng này tôi đã kết thúc rồi, nên tôi đâu có lo. Những người đưa thông tin này ra mới là người bị ảnh hưởng” - chồng Vy Oanh khẳng định đã cắt đứt hoàn toàn với người cũ.

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