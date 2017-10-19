Sau khi lộ mặt chồng, Vy Oanh hé lộ báu vật gia truyền giúp trị 'con giáp thứ 13'

Hậu trường 19/10/2017 10:35

Sau khi những hình ảnh chụp cận cảnh gương mặt chồng bị lộ, Vy Oanh đăng tải một bài tâm sự khá dài trên trang cá nhân, tiết lộ phản ứng của chồng và bật mí về bí kíp gia truyền giúp cô không bao giờ phải nơm nớp lo sợ ông xã cặp kè các cô gái nóng bỏng.

Dù đã kết hôn hơn 2 năm nhưng đây là lần đầu tiên Vy Oanh chịu chia sẻ thẳng thắn về người chồng mà trước nay cô luôn giấu kín. Chồng đại gia của Vy Oanh tên là Thiện Lê, hơn cô 15 tuổi và là một doanh nhân có tiếng trong ngành kinh doanh bất động sản.  

Vy Oanh rất tự hào vì có ông xã giỏi giang. Anh từng đi học và lập nghiệp thành công ở nước ngoài, đồng thời sử dụng lưu loát 3 ngoại ngữ: Anh, Nhật, Trung.

Sau khi lộ mặt chồng, Vy Oanh hé lộ báu vật gia truyền giúp trị 'con giáp thứ 13' - Ảnh 1
Vy Oanh rất tự tin rằng ông xã sẽ luôn chung thủy với mình - Ảnh: FBNV

Tuy có vợ là người nổi tiếng nhưng ông xã Vy Oanh là người sống khá khép kín, không thích xuất hiện trên mặt báo. Tiết lộ về phản ứng của chồng sau khi bị lộ mặt, Vy Oanh cho biết:

"Thật ra thì ông xã em không thích lắm vụ lên hình này vì anh bảo thấy em là người của công chúng cũng mệt quá nhỉ. Nhưng mà không biết các bạn kiếm đâu ra hình rồi tự viết thông tin không đúng. Thế nên đằng nào cũng bị lộ thôi thì xã xuất hiện chào bà con cô bác của vợ 1 lần nha anh. Ngày hôm qua xã tui rần rần trên các trang chủ. Bị nổi tiếng nên có càm ràm nhẹ với vợ là tôi lấy người nổi tiếng tôi phải chịu, thấy thương gì đâu".

Trước những lời khuyên của chị em nên cẩn thận để tránh mất chồng, Vy Oanh tự tin đáp trả rằng cô đã có báu vật gia truyền nên không bao giờ sợ chồng thay lòng đổi dạ: "Chuyện là thế này: Ngàn năm trước, gia tộc họ Nguyễn nhà em có để lại 1 bảo bối gia truyền được tu triệu triệu năm trên núi tuyết mới có được. Công dụng của nó mang tính nhân văn là 'Giữ bố cho con, mang chồng về cho vợ'. Chính vì thế, khi yêu tinh xuất hiện, em chỉ cần đọc thần chú thì đầu của anh ấy sẽ bị siết lại đau nhức điên loạn như chú khỉ Tề Thiên khi làm điều xấu í, ngoài ra nó có tác dụng triệt để như khi yêu tinh ở gần ông xã em cơ thể ông í sẽ toát ra một mùi không thể nào ngửi được giống kiểu như mùi hôi nách hoặc hôi miệng nhưng còn ghê hơn thế nữa. Chỉ khi đi bên cạnh em hoặc những người đàng hoàng thì cơ chế hoạt động mới trả lại mùi bình thường cho chính chủ thôi ạ.

Sau khi lộ mặt chồng, Vy Oanh hé lộ báu vật gia truyền giúp trị 'con giáp thứ 13' - Ảnh 2
Chồng Vy Oanh hơn cô 15 tuổi và là một đại gia có tiếng trong giới kinh doanh bất động sản - Ảnh: FBNV

Còn nếu nhắm vô tiền thì xã em được cái không chi bậy kiểu nhiều anh hay vung tay quá trán, sống bề ngoài. Xã em trân trọng mồ hôi công sức của cả gia đình nên ngoài gia đình vợ con, nhân viên, làm công tác từ thiện, giúp đỡ người nghèo thì anh không có như người ta hay nói là 'dại gái' í ạ. Mặc dù theo em 'dại gái' cũng là một cách giúp người người nghèo thuộc diện lười lao động, những người có tâm hồn khiếm khuyết, thích hưởng thụ mà không thích làm, luôn được người đời tặng từ: 'Khinh' í ạ. Mà em nói trước, tiền bạc là nó bạc lắm nghen. Về khoản tiền này em nể xã em lắm, toàn xài đúng, xài có mục đích, có ý nghĩa thôi".

Vy Oanh cũng khiến nhiều chị em ganh tị 'nổ đom đóm mắt' khi tiết lộ được ông xã cưng như trứng, nhà chồng thì luôn yêu thương, chiều chuộng hết mực: "Em được các ưu đãi dài hạn như được gia đình bố mẹ anh chị em chồng yêu thương hết mực, con cái xinh đẹp thông minh khoẻ mạnh. Còn em luôn tự lập và nồng nàn hương sắc, yêu đời yêu người... đàng hoàng.

Sau khi lộ mặt chồng, Vy Oanh hé lộ báu vật gia truyền giúp trị 'con giáp thứ 13' - Ảnh 3
Vy Oanh tự hào vì ông xã tuy lắm tiền nhưng không bao giờ "dại gái" - Ảnh: FBNV

Ông xã em là người đạo đức luôn hết lòng với gia đình vợ con, em tự hào về xã em lắm í. Anh ấy cũng như em ra đường nhiều người nhìn ngó mà anh cứ te te ngó lơ 'vui vẻ về với vợ'. Em nhớ em đâu bỏ bùa ảnh đâu ta. Em luôn tin tưởng vào ông xã em, hơn ai hết, anh là người 'dư' trưởng thành để biết nên sống như thế nào để giữ gìn mái ấm của mình, noi gương cho các con, trong ấm ngoài êm, an cư thì mới lập nghiệp mà. Tóm lại 2 đứa mình được gặp nhau là nhờ có phước phần tu mấy kiếp rồi chồng nhỉ?

Với em, người thành công là người thành đạt ngoài xã hội và giữ được mái ấm của mình. Vì nếu 'người ta' có 1 tâm hồn 'tầm thường' thế thì em cũng không yêu được đâu ạ. Như các mục đã nêu trên thì em nào lỡ dại chui vào nhà em thì chỉ có từ 'chết tới bị thương' mệt thân ráng chịu nghen, không tin cứ thử nghen. Vy Oanh em trông vậy chứ không phải vậy, cỡ nào em cũng tiếp đón nồng nhiệt được hết á. Châm ngôn sống của em là 'Sống hết tình và chơi hết mình' mà".

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