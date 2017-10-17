Vy Oanh lần đầu tiên để lộ gương mặt chồng đại gia hơn 20 tuổi, nhiều người giờ mới hiểu vì sao toàn đăng ảnh chụp sau lưng

Cũng trong chuyến về thăm quê này, Vy Oanh lần đầu tiên hé lộ những hình ảnh về người chồng bí mật mà trước nay cô thường chia sẻ ảnh chụp từ sau lưng.

Nghe tin mẹ bệnh nặng, Vy Oanh tức tốc đưa chồng và hai con về nước thăm bà ngoại. May mắn là sau khi vợ chồng cô về đến nơi thì mẹ Vy Oanh cũng phấn chấn tinh thần và bệnh tình thuyên giảm khá tốt.

Theo chia sẻ của Vy Oanh, chồng cô là doanh nhân Việt kiều Mỹ, làm việc trong chính phủ Hoa Kỳ và hơn cô 20 tuổi. Giọng ca Đồng Xanh từng tâm sự, do ông xã không hoạt động nghệ thuật nên không thích xuất hiện ở những nơi dễ gây sự chú ý. Biết anh chỉ muốn có một cuộc sống bình yên bên vợ con nên Vy Oanh hạn chế tối đa việc để lộ gương mặt chồng, tránh việc bị dư luận săm soi, bới móc đời tư.

Vy Oanh và ông xã doanh nhân nên duyên vợ chồng từ đầu năm 2015, họ đã có 2 con “đủ nếp đủ tẻ”. Con trai đầu lòng của nữ ca sĩ hiện đã hơn 2 tuổi, còn cô công chúa thứ hai vừa ra đời được tròn 3 tháng.

Dù ít khi bàn luận về người chồng đại gia nhưng qua những hình ảnh mà Vy Oanh chia sẻ, có thể thấy ông xã cô là một người đàn ông khá khéo léo trong việc chăm sóc vợ con. Anh cũng sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ, khi vừa có biệt thự tại Việt Nam vừa có nhà cửa khang trang tại Mỹ. Cuộc sống hạnh phúc, sang chảnh hiện tại của Vy Oanh bên gia đình nhỏ là niềm mong ước của nhiều người.