Vy Oanh lần đầu tiên để lộ gương mặt chồng đại gia hơn 20 tuổi, nhiều người giờ mới hiểu vì sao toàn đăng ảnh chụp sau lưng

Giải trí 17/10/2017 12:02

Dù đã đăng ký kết hôn và có với nhau 2 con nhưng trước nay Vy Oanh vẫn nhất quyết giữ kín hình ảnh về người chồng đại gia. Trong bức ảnh hiếm hoi chụp chính diện gương mặt có thể thấy Vy Oanh và ông xã hơn 20 tuổi trông khá chênh lệch về mặt nhan sắc.

Nghe tin mẹ bệnh nặng, Vy Oanh tức tốc đưa chồng và hai con về nước thăm bà ngoại. May mắn là sau khi vợ chồng cô về đến nơi thì mẹ Vy Oanh cũng phấn chấn tinh thần và bệnh tình thuyên giảm khá tốt.

Cũng trong chuyến về thăm quê này, Vy Oanh lần đầu tiên hé lộ những hình ảnh về người chồng bí mật mà trước nay cô thường chia sẻ ảnh chụp từ sau lưng.

Vy Oanh lần đầu tiên để lộ gương mặt chồng đại gia hơn 20 tuổi
Những hình ảnh Vy Oanh và chồng con ở sân bay trong lần về nước thăm mẹ bệnh nặng - Ảnh: Internet

Vy Oanh lần đầu tiên để lộ gương mặt chồng đại gia hơn 20 tuổi
Vy Oanh ngồi bên 2 con, đợi chồng đi lấy hành lý - Ảnh: Internet

Vy Oanh lần đầu tiên để lộ gương mặt chồng đại gia hơn 20 tuổi
Vy Oanh tự hào vì con trai rất hiểu chuyện và thương em gái - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của Vy Oanh, chồng cô là doanh nhân Việt kiều Mỹ, làm việc trong chính phủ Hoa Kỳ và hơn cô 20 tuổi. Giọng ca Đồng Xanh từng tâm sự, do ông xã không hoạt động nghệ thuật nên không thích xuất hiện ở những nơi dễ gây sự chú ý. Biết anh chỉ muốn có một cuộc sống bình yên bên vợ con nên Vy Oanh hạn chế tối đa việc để lộ gương mặt chồng, tránh việc bị dư luận săm soi, bới móc đời tư.

Vy Oanh lần đầu tiên để lộ gương mặt chồng đại gia hơn 20 tuổi
Đây là lần đầu tiên Vy Oanh chịu chia sẻ ảnh chụp chính diện gương mặt chồng. Trước nay, cô chỉ đăng ảnh chụp chồng từ sau lưng hoặc ở góc nghiêng - Ảnh: Internet

Vy Oanh và ông xã doanh nhân nên duyên vợ chồng từ đầu năm 2015, họ đã có 2 con “đủ nếp đủ tẻ”. Con trai đầu lòng của nữ ca sĩ hiện đã hơn 2 tuổi, còn cô công chúa thứ hai vừa ra đời được tròn 3 tháng.

Dù ít khi bàn luận về người chồng đại gia nhưng qua những hình ảnh mà Vy Oanh chia sẻ, có thể thấy ông xã cô là một người đàn ông khá khéo léo trong việc chăm sóc vợ con. Anh cũng sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ, khi vừa có biệt thự tại Việt Nam vừa có nhà cửa khang trang tại Mỹ. Cuộc sống hạnh phúc, sang chảnh hiện tại của Vy Oanh bên gia đình nhỏ là niềm mong ước của nhiều người.

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   Vy Oanh chồng Vy Oanh lộ dung nhan chồng Vy Oanh

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 54 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 39 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 5 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ