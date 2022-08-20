Qua rồi việc sinh con là xuề xòa, hội mẹ bỉm sữa trong làng showbiz Việt khoe nhan sắc "đỉnh cao" khiến netizen phải ngỡ ngàng

Hậu trường 20/08/2022 15:53

Mặc dù là 'mẹ bỉm sữa' nhưng những mỹ nhân của showbiz Việt vẫn khiến fans ngưỡng mộ vì lấy lại phong độ nhan sắc và vóc dáng cực nhanh.

Salim

Từ sau khi sinh con, Salim đã nhận được nhiều lời khen cho sắc vóc thon gọn, trẻ trung. Dù là để mặt mộc với kiểu tóc giản đơn, nữ diễn viên sinh năm 1992 vẫn vô cùng rạng rỡ, nhuận sắc. Không những thế, bà xã thiếu gia Hải Long còn sở hữu vóc dáng thon thả bất chấp vừa hạ sinh ái nữ đầu lòng. Nhìn hình ảnh hiện tại của Salim, người ta phải thốt lên rằng "gái một con trông mòn con mắt".

Qua rồi việc sinh con là xuề xòa, hội mẹ bỉm sữa trong làng showbiz Việt khoe nhan sắc 'đỉnh cao' khiến netizen phải ngỡ ngàng - Ảnh 1

Salim từng gây bất ngờ khi quyết định về chung một nhà với bạn trai sau 2 tháng công khai mối quan hệ. Và chỉ ít tháng sau, cô đã chính thức hạ sinh một tiểu công chúa siêu đáng yêu có tên là Pamela. Từ sau khi có thành viên nhỏ, cựu hot girl Hà Thành rất chăm chỉ cập nhật những hình ảnh của nhóc tì và cuộc sống bỉm sữa.

Qua rồi việc sinh con là xuề xòa, hội mẹ bỉm sữa trong làng showbiz Việt khoe nhan sắc 'đỉnh cao' khiến netizen phải ngỡ ngàng - Ảnh 2

Vân Hugo

Có thể nói, Vân Hugo thuộc số ít những mẹ bầu có tốc độ hồi phục nhanh chóng sau sinh. Lấy lại vẻ rạng rỡ trong vòng 2 tháng, cô đã tự tin xuất hiện tại các sự kiện với nhan sắc tươi tắn. Nữ MC đa tài cũng chia sẻ bí quyết giúp cô mau phục hồi diện mạo tươi tắn, tránh tâm lý bị ảnh hưởng sau sinh là luôn giữ tinh thần vui vẻ và tranh thủ nghỉ ngơi thật nhiều.

Qua rồi việc sinh con là xuề xòa, hội mẹ bỉm sữa trong làng showbiz Việt khoe nhan sắc 'đỉnh cao' khiến netizen phải ngỡ ngàng - Ảnh 3

Hạ sinh bé thứ 2 ở độ tuổi 36, Vân Hugo đặc biệt chú trọng chăm chút cho ngoại hình nhằm giữ vững phong độ nhan sắc của bản thân. Mỹ nhân sinh năm 1985 được người hâm mộ nhận xét nhan sắc còn có phần mặn mà hơn sau vượt cạn.

Qua rồi việc sinh con là xuề xòa, hội mẹ bỉm sữa trong làng showbiz Việt khoe nhan sắc 'đỉnh cao' khiến netizen phải ngỡ ngàng - Ảnh 4

Bảo Thy

Bảo Thy là một trong những mẹ bỉm xinh nhất nhì Vbiz. Bước chân vào cuộc sống "bỉm sữa" nhiều bỡ ngỡ và bận rộn nhưng Bảo Thy vẫn lên hương nhan sắc cực đỉnh. Sau khi sinh quý tử, nhan sắc của nữ ca sĩ trở thành tâm điểm chú ý. Nữ ca sĩ nhanh chóng lấy lại dáng sau sinh. Bận rộn chăm sóc quý tử nhưng cô trông vô cùng tươi tắn với làn da trắng mịn, hồng hào, rạng rỡ.

Qua rồi việc sinh con là xuề xòa, hội mẹ bỉm sữa trong làng showbiz Việt khoe nhan sắc 'đỉnh cao' khiến netizen phải ngỡ ngàng - Ảnh 5

Ngoại hình tươi trẻ, xinh đẹp của Bảo Thy nhận được nhiều lời khen ngợi và ngưỡng mộ của khán giả. Giọng ca Công chúa bong bóng dường như không hề xuống sắc trong suốt quá trình mang thai và sau khi sinh con.

Qua rồi việc sinh con là xuề xòa, hội mẹ bỉm sữa trong làng showbiz Việt khoe nhan sắc 'đỉnh cao' khiến netizen phải ngỡ ngàng - Ảnh 6

Phạm Quỳnh Anh

Sau 18 ngày hạ sinh nhóc tỳ thứ 3, trên trang Facebook cá nhân, Phạm Quỳnh Anh đã bất ngờ đăng tải loạt ảnh đi dự sự kiện. Có thể thấy, sau khi sinh nhóc tỳ thứ 3 nhan sắc của Phạm Quỳnh Anh vẫn khiến dân tình phải "u mê". Nữ ca sĩ tự tin khoe gương mặt tươi tắn, rạng rỡ sau sinh. 

Qua rồi việc sinh con là xuề xòa, hội mẹ bỉm sữa trong làng showbiz Việt khoe nhan sắc 'đỉnh cao' khiến netizen phải ngỡ ngàng - Ảnh 7

Bé Zoey chào đời tại một bệnh viện quốc tế hôm 18/7, nặng 3,135 kg. Phạm Quỳnh Anh tiết lộ những ngày qua, bé ăn ngon, ngủ ngoan, không quấy khóc vô lý. Phạm Quỳnh Anh cũng tiết lộ bạn trai luôn bên cạnh phụ giúp cô chăm con. 

Qua rồi việc sinh con là xuề xòa, hội mẹ bỉm sữa trong làng showbiz Việt khoe nhan sắc 'đỉnh cao' khiến netizen phải ngỡ ngàng - Ảnh 8

Sau hơn nửa tháng sinh nở, mẹ bỉm Phạm Quỳnh Anh lần đầu tái xuất trước công chúng, gây chú ý nhất chính là vóc dáng 'chuẩn chỉnh'?

Sau hơn nửa tháng sinh nở, mẹ bỉm Phạm Quỳnh Anh lần đầu tái xuất trước công chúng, gây chú ý nhất chính là vóc dáng 'chuẩn chỉnh'?

Dù chưa tròn một tháng kể từ ngày chào đón nhóc tỳ thứ 3, tuy nhiên Phạm Quỳnh Anh đã tái xuất trở lại tại một sự kiện.

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Từ khóa:   Mẹ bỉm Vbiz Phạm Quỳnh Anh Bảo Thy Vân Hugo Salim

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