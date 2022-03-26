Quá ngán ngẩm trước màn lên tiếng 'chị thích thì chị xách váy' của Lương Mỹ Kỳ, CĐM gợi ý gương mặt mỹ nhân 'ăn đứt' để tham gia chinh chiến đấu trường quốc tế

Hậu trường 26/03/2022 20:47

Sau ồn ào phát ngôn của Lương Mỹ Kỳ, tên tuổi của người đẹp chuyển giới Nguyễn Phạm Tường Vi bất ngờ được dân tình nhắc đến. Tường Vi được cộng đồng mạng ca tụng và cho rằng cô mới là đại diện xứng đáng để thi Miss International Queen 2023.

Quá ngán ngẩm trước màn lên tiếng 'chị thích thì chị xách váy' của Lương Mỹ Kỳ, CĐM gợi ý gương mặt mỹ nhân 'ăn đứt' để tham gia chinh chiến đấu trường quốc tế - Ảnh 1
Tường Vy được fan mong đợi đại diện Việt Nam thi Miss International Queen 2023 - Ảnh: FB Nguyễn Phạm Tường Vi

Nguyễn Phạm Tường Vy sinh năm 1997 tại Đắk Nông, bước ra từ cuộc thi Miss International Queen 2020. Sau khi dừng chân ở top 3 cuộc thi, người đẹp chọn cho mình lối đi riêng, hạn chế tham gia các sự kiện giải trí, cô chỉ tập trung phát triển ở lĩnh vực mẫu ảnh.

Quá ngán ngẩm trước màn lên tiếng 'chị thích thì chị xách váy' của Lương Mỹ Kỳ, CĐM gợi ý gương mặt mỹ nhân 'ăn đứt' để tham gia chinh chiến đấu trường quốc tế - Ảnh 2
Tường Vy tập trung cho việc phát triển lĩnh vực làm mẫu ành - Ảnh: FB Nguyễn Phạm Tường Vi

Sở hữu chiều cao 1,66 cm và vóc dáng gợi cảm với số đo 3 vòng: 83-60-92 cm. Gương mặt thanh tú, mềm mại, ngũ quan hài hòa là những đặc điểm của người đẹp chuyển giới làm hội chị em phụ nữ phải ghen tị ngưỡng mộ. Ngoài lợi thế về nhan sắc, Á hậu cũng tự tin về khả năng giao tiếp tiếng Anh của bản thân. 

Quá ngán ngẩm trước màn lên tiếng 'chị thích thì chị xách váy' của Lương Mỹ Kỳ, CĐM gợi ý gương mặt mỹ nhân 'ăn đứt' để tham gia chinh chiến đấu trường quốc tế - Ảnh 3
Cận cảnh nhan sắc ngày càng thăng hạng của người đẹp - FB Nguyễn Phạm Tường Vi

Theo thông tin trước đó, Tường Vi từng chia sẻ, mỗi ngày cô đều đặn tập yoga và các môn thể thao, giúp giữ gìn vóc dáng. Người đẹp chuyển giới trở thành một biểu tượng cho sự ngọt ngào, trong sáng của cộng đồng LGBT. 

Quá ngán ngẩm trước màn lên tiếng 'chị thích thì chị xách váy' của Lương Mỹ Kỳ, CĐM gợi ý gương mặt mỹ nhân 'ăn đứt' để tham gia chinh chiến đấu trường quốc tế - Ảnh 4
Tường Vi sở hữu ngoại hình xinh đẹp, nữ tính khiến chị em không khỏi ngưỡng mộ - Ảnh: FB Nguyễn Phạm Tường Vy.

Trong những bộ ảnh được người đẹp chia sẻ gần đây, có thể thấy Tường Vi luôn khiến dân tình trầm trồ với màn biến hóa linh hoạt ở nhiều phong cách khác nhau, từ mạnh mẽ cá tính, cho đến gợi cảm, quyến rũ, hay hóa thân thành nàng thơ trong lòng công chúng,...Nói về việc xây dựng hình ảnh cá nhân, cô cho biết bản thân không muốn đóng khung ở bất kỳ hình tượng nào. 

Quá ngán ngẩm trước màn lên tiếng 'chị thích thì chị xách váy' của Lương Mỹ Kỳ, CĐM gợi ý gương mặt mỹ nhân 'ăn đứt' để tham gia chinh chiến đấu trường quốc tế - Ảnh 5
 Nhan sắc xinh đẹp bậc nhất Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2020 - Ảnh: FB Nguyễn Phạm Tường Vy.
Quá ngán ngẩm trước màn lên tiếng 'chị thích thì chị xách váy' của Lương Mỹ Kỳ, CĐM gợi ý gương mặt mỹ nhân 'ăn đứt' để tham gia chinh chiến đấu trường quốc tế - Ảnh 6
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Từ khóa:   Nguyễn Phạm Tường Vy Tường Vy thi thay Lương Mỹ Kỳ

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