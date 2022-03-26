Sau ồn ào phát ngôn của Lương Mỹ Kỳ, tên tuổi của người đẹp chuyển giới Nguyễn Phạm Tường Vi bất ngờ được dân tình nhắc đến. Tường Vi được cộng đồng mạng ca tụng và cho rằng cô mới là đại diện xứng đáng để thi Miss International Queen 2023.
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Nguyễn Phạm Tường Vy sinh năm 1997 tại Đắk Nông, bước ra từ cuộc thi Miss International Queen 2020. Sau khi dừng chân ở top 3 cuộc thi, người đẹp chọn cho mình lối đi riêng, hạn chế tham gia các sự kiện giải trí, cô chỉ tập trung phát triển ở lĩnh vực mẫu ảnh.
Sở hữu chiều cao 1,66 cm và vóc dáng gợi cảm với số đo 3 vòng: 83-60-92 cm. Gương mặt thanh tú, mềm mại, ngũ quan hài hòa là những đặc điểm của người đẹp chuyển giới làm hội chị em phụ nữ phải ghen tị ngưỡng mộ. Ngoài lợi thế về nhan sắc, Á hậu cũng tự tin về khả năng giao tiếp tiếng Anh của bản thân.
Theo thông tin trước đó, Tường Vi từng chia sẻ, mỗi ngày cô đều đặn tập yoga và các môn thể thao, giúp giữ gìn vóc dáng. Người đẹp chuyển giới trở thành một biểu tượng cho sự ngọt ngào, trong sáng của cộng đồng LGBT.
Trong những bộ ảnh được người đẹp chia sẻ gần đây, có thể thấy Tường Vi luôn khiến dân tình trầm trồ với màn biến hóa linh hoạt ở nhiều phong cách khác nhau, từ mạnh mẽ cá tính, cho đến gợi cảm, quyến rũ, hay hóa thân thành nàng thơ trong lòng công chúng,...Nói về việc xây dựng hình ảnh cá nhân, cô cho biết bản thân không muốn đóng khung ở bất kỳ hình tượng nào.