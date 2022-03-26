Tường Vy được fan mong đợi đại diện Việt Nam thi Miss International Queen 2023 - Ảnh: FB Nguyễn Phạm Tường Vi

Nguyễn Phạm Tường Vy sinh năm 1997 tại Đắk Nông, bước ra từ cuộc thi Miss International Queen 2020. Sau khi dừng chân ở top 3 cuộc thi, người đẹp chọn cho mình lối đi riêng, hạn chế tham gia các sự kiện giải trí, cô chỉ tập trung phát triển ở lĩnh vực mẫu ảnh.

Tường Vy tập trung cho việc phát triển lĩnh vực làm mẫu ành - Ảnh: FB Nguyễn Phạm Tường Vi

Sở hữu chiều cao 1,66 cm và vóc dáng gợi cảm với số đo 3 vòng: 83-60-92 cm. Gương mặt thanh tú, mềm mại, ngũ quan hài hòa là những đặc điểm của người đẹp chuyển giới làm hội chị em phụ nữ phải ghen tị ngưỡng mộ. Ngoài lợi thế về nhan sắc, Á hậu cũng tự tin về khả năng giao tiếp tiếng Anh của bản thân.