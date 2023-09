Đàm Vĩnh Hưng hào hứng đi hát, lên sân khấu vẫn không quên "cà khịa" vụ nữ CEO bị tạm giam

Tối ngày 24/3, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng vì hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Sau hàng loạt những ồn ào, đấu tố qua lại với nhiều nghệ sĩ, việc bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt lập tức khiến hàng loạt các tên tuổi khác như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh, Thủy Tiên... bị réo tên. Nhiều người chờ đợi xem các nghệ sĩ sẽ có động thái gì trước vụ việc.