Đàm Vĩnh Hưng hào hứng đi hát, lên sân khấu vẫn không quên "cà khịa" vụ nữ CEO bị tạm giam

Hậu trường 25/03/2022 14:40

Câu nói của Đàm Vĩnh Hưng trên sân khấu khiến nhiều khán giả nghĩ ngay đến nữ CEO đại gia, trước đó, nam ca sĩ cũng bày tỏ sự hào hứng của mình trong dòng trạng thái đầy ẩn ý liên quan đến việc bà Phương Hằng bị bắt.

Tối ngày 24/3, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng vì hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Đàm Vĩnh Hưng hào hứng đi hát, lên sân khấu vẫn không quên 'cà khịa' vụ nữ CEO bị tạm giam - Ảnh 1

Sau hàng loạt những ồn ào, đấu tố qua lại với nhiều nghệ sĩ, việc bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt lập tức khiến hàng loạt các tên tuổi khác như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh, Thủy Tiên... bị réo tên. Nhiều người chờ đợi xem các nghệ sĩ sẽ có động thái gì trước vụ việc. 

Trong đó, đáng chú ý nhất là Đàm Vĩnh Hưng, ngay sau khi thông tin về bà Phương Hằng nổ ra, nam ca sĩ lập tức có động thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân. Theo đó, nam ca sĩ viết: "Banh FB tui rồi. Toàn là tin nhắn yêu cầu bài Đất Nước Trọn Niềm Vui tại Đồng Dao tối nay. Chưa tới 30/4 mà ta! Sao hứng sớm cả tháng vậy, nhưng phận làm ca sĩ, sao dám mặc áo qua khỏi đầu, nhất là đối với cả hàng triệu triệu ông bà chủ đã trả lương cho Hưng suốt 24 năm qua. Vâng! Tối nay Hưng sẽ hát nha!".

Đàm Vĩnh Hưng hào hứng đi hát, lên sân khấu vẫn không quên 'cà khịa' vụ nữ CEO bị tạm giam - Ảnh 2

Dù không nhắc thẳng đến tên, thế nhưng nhiều người cho rằng Đàm Vĩnh Hưng đang bày tỏ niềm vui khi hay tin nữ doanh nhân bị tạm giam.

Đúng như lời hứa, tối 24/3, Đàm Vĩnh Hưng đã có buổi diễn tại phòng trà ở TP.HCM. Ngay khi lên sân khấu, Đàm Vĩnh Hưng đã vô cùng hào hứng và sau khi thể hiện các ca khúc, trong lúc giao lưu, giọng ca "Xin Lỗi Tình Yêu" không quên "cà khịa" nữ CEO đại gia.  

Theo đó, Đàm Vĩnh Hưng khéo léo nhắc lại ồn ào từng nhiều lần diễn ra ở phòng trà này có liên quan đến nữ CEO đại gia kia, anh nói: "Phòng trà Đồng Dao này nó có duyên lắm luôn đó nha, từ mùng 1 Tết tới giờ luôn đó nha". Ít lâu sau, khi đang giới thiệu về show tới của mình, nam ca sĩ không quên dặn khán giả nhanh chóng mua vé chứ "đừng đứng ở ngoài xem là kỳ lắm nha".

Đàm Vĩnh Hưng hào hứng đi hát, lên sân khấu vẫn không quên 'cà khịa' vụ nữ CEO bị tạm giam - Ảnh 3

Những câu nói của Đàm Vĩnh Hưng khiến khán giả ngồi dưới cười ồ, dù không nhắc thẳng tên nhưng dễ dàng nhận thấy giọng điệu mỉa mai của nam ca sĩ với nữ CEO đại gia kia. Còn nhớ vào hồi mùng 1 Tết, Đàm Vĩnh Hưng đã "gặp biến" tại chính phòng trà này liên quan đến nữ CEO đại gia khi người này tuyên bố sẽ bao trọn vé trong đêm diễn của nam ca sĩ.

Đàm Vĩnh Hưng hào hứng đi hát, lên sân khấu vẫn không quên 'cà khịa' vụ nữ CEO bị tạm giam - Ảnh 4

Sự xuất hiện của nữ đại gia khiến show diễn trong tối mùng 1 của Đàm Vĩnh Hưng trở nên "hỗn loạn". Đàm Vĩnh Hưng bị rất nhiều YouTuber, khán giả vây quanh, la ó, khiến anh phải dùng đến đội vệ sĩ che chăn, bảo vệ kỹ càng mới vào được phòng trà để hát đúng như kế hoạch.

Hiện, trước vụ việc của bà Nguyễn Phương Hằng, dân tình đổ dồn sự chú ý vào động thái của Đàm Vĩnh Hưng và nhiều sao Việt khác. 

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Từ khóa:   Nguyễn Phương Hằng Đàm Vĩnh Hưng Phương Hằng Đàm Vĩnh Hưng

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